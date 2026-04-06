Raziskava razkrila: toliko časa lahko povprečen moški zdrži v postelji. Presenečeni boste

Ne glede na to, da trajanje spolnega odnosa ni najpomembnejša stvar za dober in kakovosten spolni odnos, so mnogi razočarani, kadar doživijo orgazem prezgodaj, še posebej pa to velja za moške.

Na čas odnosa vpliva več dejavnikov

V 95 % primerov moški med seksom doživi vrhunec. Za razliko od njih je ta delež pri ženskah precej manjši (65 %). Kljub temu pa lahko ženske orgazem doživijo večkrat med enim odnosom, medtem ko moški pogosteje potrebujejo odmor. Čas trajanja odnosa je pri moških lahko odvisen od številnih dejavnikov, na primer od količine zaužitega alkohola, najizrazitejši dejavnik pa je starost. S staranjem se telo spreminja, z njim pa tudi raven vzdržljivosti, zato ni presenetljivo, da te spremembe vplivajo na trajanje spolnih odnosov, je navedel Metro.

Raziskava iz leta 2025 je natančno pokazala, kako dolgo lahko povprečen moški določenih let zdrži v postelji. Podatki raziskave so pokazali, da povprečna oseba, stara od 18 do 24 let, zdrži približno 16,14 minute. 5 % vprašanih je navedlo, da lahko zdržijo eno do dve minuti, 13 % jih trdi, da potrebujejo tri do pet minut, skrajnih 5 % pa lahko zdrži več kot eno uro. Strokovnjakinja za spolno zdravje Sarah Mulindwa poudarja, da ne obstaja optimalen ali popoln čas trajanja. Medtem ko nekateri dajejo prednost hitrim odnosom, so ti za druge nezadovoljivi in dolgočasni – ali pa je ravno obratno.

Vse je odvisno od želja in nagnjenj vas in vašega partnerja

Vrhunec trajanja spolnih odnosov se praviloma doseže v poznih dvajsetih in zgodnjih tridesetih letih, navaja Mulindwa. »V dvajsetih letih sta vznemirjenje in novost na vrhuncu, kar lahko vodi do hitrejših orgazmov, vendar je okrevanje hitro, vzdržljivost pa dobra. V tej fazi je pomemben tempo; tehnike, kot so odlašanje, nadzorovano dihanje ali uporaba kondoma, lahko pomagajo pri nadzoru.«