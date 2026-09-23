Raziskava: se pari, ki nimajo istega priimka, pogosteje ločujejo?

Odločitev o priimku po poroki je za številne pare osebna stvar, vendar je nova raziskava pokazala, da bi lahko bila povezana tudi s trajanjem zakona. Analiza ameriških podatkov je razkrila razliko med pari, ki po poroki uporabljajo isti priimek, in tistimi, ki obdržijo različna priimka. Po analizi Lymana Stonea z inštituta za družinske študije se pari, ki nimajo istega priimka, ločujejo približno 50 odstotkov pogosteje kot pari, ki imajo skupni priimek. Pri njih je do ločitve v povprečju prišlo tudi prej.

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Za analizo so bili uporabljeni javno dostopni podatki o ločitvah v Teksasu iz let 2016 in 2017. Ti so omogočili primerjavo trajanja zakonov glede na priimke zakoncev. Med pari, ki so imeli isti priimek, je zakon pred ločitvijo v povprečju trajal približno 12 let. Pri tistih, ki niso imeli skupnega priimka, je bil zakon v povprečju krajši, približno od osem do deset let. Razlika je bila očitna tudi po upoštevanju števila otrok, ki so se rodili v zakonu.

Različna priimka nista nujno vzrok za ločitev

Rezultatov kljub temu ne gre razlagati kot dokaz, da različna priimka povzročata ločitve. Avtor analize opozarja, da se osebe, ki se odločijo obdržati svoj priimek ali uporabljati dvojni priimek, razlikujejo od tistih, ki po poroki prevzamejo skupni priimek. Na odločitev o priimku vplivajo starost, politična prepričanja, vrednote in druge življenjske okoliščine. Zato priimka ni mogoče preprosto opredeliti kot vzroka za razliko v stopnji ločitev.

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Tudi prejšnja raziskava, izvedena v enem od kanadskih okrožij, je ugotovila povezavo med spremembo priimka po poroki in trajanjem zakona pri parih, ki so se pozneje ločili. Vendar je šlo za razmeroma majhen vzorec, zato avtorji poudarjajo potrebo po dodatnih raziskavah.

Kaj bi lahko pojasnilo povezavo?

Ena od možnih razlag je, da odločitev o priimku predstavlja del širšega nabora vrednot in pričakovanj, ki jih imata zakonca že pred sklenitvijo zakona. Skupni priimek zato morda ni razlog, zaradi katerega zakoni trajajo dlje, ampak je lahko le eden od pokazateljev, po katerih se določene skupine parov med seboj razlikujejo. Rezultati tako govorijo predvsem o zanimivi statistični povezavi in ne o tem, ali lahko priimek vpliva na obstoj zakona. Za potrditev vzročno-posledične povezave bi bile potrebne dodatne in obsežnejše raziskave.