  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POLARNI MEDVEDI

Raziskovalce presenetil nenavaden prizor: kaj takšnega se zgodi zelo redko

Divjo medvedko so opazili s svojim mladičem in še enim, ki ga ni skotila ona.
Ni znano, kaj se je zgodilo z biološko mamo posvojenega medvedka. FOTO: Xiaoying Shi/Getty Images
Ni znano, kaj se je zgodilo z biološko mamo posvojenega medvedka. FOTO: Xiaoying Shi/Getty Images
STA, B. K. P.
 17. 12. 2025 | 15:37
 17. 12. 2025 | 15:37
1:54
A+A-

Raziskovalci na severu Kanade so opazili redek primer posvojitve med polarnimi medvedi, ki so jih zabeležile njihove kamere. Videoposnetki so namreč pokazali divjo medvedko, kako skrbi za mladiča, ki ni njen. »Posvojitev mladičev je pri polarnih medvedih dokaj redka. V zadnjih 45 letih smo v naši študijski populaciji dokumentirali 13 primerov,« je dejal Evan Richardson, znanstvenik na kanadskem ministrstvu za okolje in podnebne spremembe. Posnetek medvedke, kako skrbi za posvojenega mladiča, je nastal med letno selitvijo polarnih medvedov vzdolž zahodnega dela Hudsonovega zaliva v kraju Churchill v kanadski provinci Manitoba, ki je znan kot »svetovna prestolnica polarnih medvedov«.

Raziskovalci so mamo opazili spomladi, ko je zapuščala svoj brlog, kjer je pred tem skotila mladiča. Mladiča so označili, kar je običajna praksa za lažje preučevanje populacije. Pred nekaj tedni so ponovno zasledili isto medvedko, a so tokrat zraven nje opazili še enega mladiča brez označbe na ušesu. Po vnovičnem pregledu podatkov so ugotovili, da je medvedka posvojila drugega mladiča. Videoposnetki prikazujejo mladiča, kako opazujeta zasneženo pokrajino, medtem ko mama koraka za njima, ter še en primer, ko eden od mladičev hiti, da se jima znova pridruži. Oba mladiča sta stara od deset do enajst mesecev in bosta verjetno z mamo ostala do starosti približno dveh let in pol.

Raziskovalci za zdaj nimajo informacij o tem, kaj se je zgodilo z biološko mamo posvojenega medvedka, vendar pa navzočnost materinske figure po navedbah Richardsona povečuje možnost za preživetje mladiča do odrasle dobe.

Več iz teme

polarni medvedživaliraziskovalceposvojitev
ZADNJE NOVICE
15:37
Lifestyle  |  Stil
POLARNI MEDVEDI

Raziskovalce presenetil nenavaden prizor: kaj takšnega se zgodi zelo redko

Divjo medvedko so opazili s svojim mladičem in še enim, ki ga ni skotila ona.
17. 12. 2025 | 15:37
15:31
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Nova pravila za hrup: kazen za klavir? Ne boste verjeli, koliko

Novi zakon o javnem redu prinaša višje kazni za hrup, igranje glasbil, karbid, huliganstvo in nepravilno izobešanje zastav. Kaj se spreminja?
STA17. 12. 2025 | 15:31
15:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Antioksidanti so varuhi imunskega sistema

Med njimi so najbolj znani vitamin C, vitamin E, provitamin A, selen, cink, likopen, flavonoidi in karoteni.
Ema Bubanj17. 12. 2025 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IZOGNITE SE TVEGANJEM

Večina ne ve, kako nevarne so: tri pogoste zimske navade, ki škodujejo zdravju

Zimski meseci prinašajo mraz, manj dnevne svetlobe in več časa v zaprtih prostorih, nevrolog pa opozarja, da nas prav v takih okoliščinah zlahka zapeljejo navade, ki resno ogrožajo zdravje.
17. 12. 2025 | 15:00
14:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
EKSKLUZIVNO

Spet preobrat! Zaradi umora Aleša Šutarja v priporu novi osumljenec, šlo naj bi za Samireja Šiljića

Novi osumljenec Samire Šiljić je po naših informacijah po enem od staršev romskega porekla.
17. 12. 2025 | 14:11
13:46
Novice  |  Svet
NBA

Luka Dončić šokiral v garderobi: tega res niso pričakovali

Luka Dončić je s posebno gesto razveselil soigralce in druge člane ekipe Los Angeles Lakersov ter znova pokazal, kakšen ugled uživa v garderobi.
Kaja Grozina17. 12. 2025 | 13:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Bi radi nakupovali brez gneče?

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Bi radi nakupovali brez gneče?

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Zakaj letos ne bi ponudili izjemno sveže mangove sladice?

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Manj priprave, več zabave: 3 ideje za tematsko zabavo, ki jo pripravite brez zapletov

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Vse za brezskrben december: ponudba se povečuje iz dneva v dan

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Mora nakupe za slovensko tovarno umetne inteligence odobriti ameriška vlada?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantno: še gasilci so bili pretreseni, ko so videli to

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Zakaj so to največje pasti sodobne gradnje? (video)

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Ne nasedajte prevaram: kako ostati varen na internetu

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Mladi upi 2025: kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Leto 2026 začnite s preobrazbo, ki vam bo spremenila življenje

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki