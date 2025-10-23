Razkrito: kdaj ljudje najpogosteje varajo

Eden najpomembnejših segmentov življenja večine zaobjema ljubezen in čustveno povezanost. A tam, kjer sta dva, se hitro lahko pojavi tretja oseba in začne se drama.

Če je tudi vaše življenje v kaosu zaradi prevare ali sumite, da vas partner vara, je dobro spremljati Lauren LaRusso, strokovnjakinjo za nezvestobo in usposobljeno terapevtko, ki pomaga posameznikom in parom okrevati po nezvestobi, piše zadovoljna.rs.

Na instagramu objavlja koristne in zanimive posnetke o vseh možnih temah, povezanih s prevarami.

Lauren verjame, da je vsako afero mogoče uporabiti kot sredstvo za izboljšanje življenja, kako nezvestoba nekoga spremeni, pa je odvisno od njega samega.

Življenjski dogodki, ki pogosto vodijo do nezvestobe

V enem od svojih videoposnetkov razkriva, kateri življenjski dogodki najpogosteje spodbudijo k skoku žez plot:

»Pravo presenečenje nastopi, ko do afere pride v obdobju, kjer je res ne bi pričakovali in ste najbolj ranljivi. A preobrat se pogosto zgodi prav na takšni točki življenja.«

FOTO: Gettyimages

Prevara se pogosto zgodi ob pomembnih življenjskih prelomnicah para ali posameznika, kot so:

Srečanje s starimi sošolci

Rojstvo prvega ali drugega otroka

Napredovanje v karieri

Praznjenje gnezda (ko otroci zapustijo dom)

Smrt starša ali druge bližnje osebe

Resna zdravstvena diagnoza

Finančne težave

Odhod v pokoj

FOTO: Gettyimages

Zakaj ravno takrat?

»Pomembni življenjski dogodki sprožijo nagonsko potrebo po potrditvi življenja, lastne identitete in vitalnosti.

Ranljivost v času sprememb, predrugačenju vlog, izgub ali strahu za preživetje, lahko napove velike, z eksistenco povezane premike. Pojavijo se vprašanja, kot so:

Kdo sem? Kaj si želim? Je to vse, kar me čaka? In mnogi odgovore iščejo v tuji postelji,« piše Lauren LaRusso v eni od svojih objav.