KAVA

Razkrivamo, zakaj vse je uporabna kavna usedlina

Pogosto konča v smeteh ali v odtoku, kjer se sprime z maščobo in sčasoma zamaši cevi; vendar pa lahko kavno usedlino v gospodinjstvu koristno uporabimo.
Pri gnojenju ne pretiravajmo s količino. FOTO: Larisa Stefanuyk/Getty Images

Vonj po česnu in čebuli bo izginil. FOTO: Taras Grebinets/Getty Images

A. J.
 18. 12. 2025 | 16:45
4:01
Prav pride denimo po lupljenju ali rezanju česna in čebule, ki na prstih pustita neprijeten vonj. Z milom ga je skoraj nemogoče odstraniti, z nekaj kavne usedline, ki jo podrgnemo med prsti, pa z njim hitro opravimo. Roke navlažimo, jih dobro podrgnemo z žličko kavne usedline in temeljito speremo z vodo. Izpiramo nad skledo ter nato zlijemo v stranišče.

Tudi neprijetnih vonjav iz hladilnika se znebimo s kavno usedlino. Potrebujemo posodo s plastičnim pokrovom, v katerega naredimo nekaj lukenj, da preprečimo raztros vsebine, če se posoda prevrne. Posodo napolnimo s kavno usedlino in postavimo na polico v hladilniku. Zamenjamo jo enkrat mesečno. Odlična je tudi za osvežitev predalov in omar. Majhne bombažne vrečke ali nogavice napolnimo z njo in jih postavimo v predale ali omare, da vsrkajo neprijetne vonjave.

Deluje kot blago abrazivno čistilo, zato lahko pomaga pri zažganih ali zasušenih ostankih na loncih in ponvah. Uporabimo jo na nerjavečem jeklu ali litoželezni posodi: malo je posujmo na vlažno gobico in nežno zdrgnemo, nato pa temeljito sperimo. Drgnemo v umivalni skledi, saj moramo vodo potem zliti v stranišče – v odtok namreč zaradi kavne usedline ne sme. Na neoprijemljivih in emajliranih površinah kavno usedlino izpustimo, saj lahko drobna zrna površino opraskajo.

Na vrtu

Če imate vrt, potem dobro veste, da je kavna usedlina odličen dodatek za kompostni kup, saj je bogata z dušikom, kar je ključno za pravilno razgradnjo organskih snovi v kompostu. Poleg tega pomaga preprečevati rast nekaterih vrst plesni, kar pripomore k boljši kakovosti komposta.

Na vrtu lahko kavna usedlina služi kot naravno sredstvo za odganjanje škodljivcev. Posipanje okoli rastlin odvrne polže in druge insekte. Nekateri vrtnarji poročajo, da odganja mačke.

Pospravimo jo v bombažne vrečke in uporabimo za osvežitev omar.

Hortenzijam, azalejam in borovnicam pa je kavna usedlina denimo najboljši prijatelj. Preprosto vmešamo jo v zemljo ali pa pripravimo tekoče gnojilo, s katerim bomo zalivali: v vedro vode stresemo dve skodelici kavne usedline in pustimo stati od šest do 12 ur. S to mešanico nato zalijmo rastline, a bodimo zmerni, saj lahko preveč kavne usedline rastlino uniči.

S pomočjo tega odpadka lahko skrijemo tudi praske na temnem lesu. Zmešajmo eno žlico usedline z eno žlico olivnega olja in pustimo stati eno uro. Nato z vatirano palčko nanesimo mešanico na praske in z mehko krpo zgladimo površino.

Za igro

S kavno usedlino lahko razveselimo najmlajše družinske člane. Kako? Iz nje izdelamo domačo glino v rjavem odtenku, idealnem za oblikovanje živali ali odtise fosilov. Zmešajmo 2 skodelici večnamenske moke, 1/2 skodelice kavne usedline, 1 skodelico soli, 2 čajni žlički vinskega kamna, 1 skodelico vrele vode in 2 žlici olja. Vse sestavine dobro premešajmo in pustimo stati približno eno uro. Če barva ni tako temna, kot bi želeli, dodajmo 1 žlico olja.

Dve skodelici kavne usedline na vedro vode je dovolj za gnojenje.

Na spletu krožijo trditve, da naj bi kavna usedlina odganjala bolhe, toda veterinarski viri opozarjajo, da je kofein za pse in mačke strupen, živali pa usedlino zlahka poližejo s kožuha. Zato takšnih domačih sredstev ne priporočajo. Če ima naš ljubljenček težave z bolhami, je priporočljivo uporabiti preverjene veterinarske pripravke in se posvetovati z veterinarjem. 

