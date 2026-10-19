Različna pogleda na poroko: je to upravičen razlog za razhod?

Medtem ko eden v zvezi sanjari o poroki in uradnem začetku novega življenjskega poglavja, drugi v zakonu ne vidi smisla ali preprosto ne želi narediti tega koraka. Ali lahko takšna zveza preživi ali gre za razliko, ki bo sčasoma postala prevelika?

Zakaj si ena oseba želi poroke, druga pa ne?

Razlogi za razhajanja so različni. Nekaterim sta pomembni pravna in finančna varnost, drugim simbolika skupne odločitve, družinska tradicija ali želja, da s partnerjem zaznamujeta pomemben življenjski mejnik. Včasih gre tudi za potrebo po varnosti, torej za zagotovilo, da na zvezo oba vanjo vključena gledata kot na nekaj dolgoročnega.

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Po drugi strani oseba, ki si ne želi poroke, ni nujno manj zaljubljena ali manj predana odnosu. Morda zakona ne dojema kot pomembnega, morda ga povezuje z negativnimi družinskimi izkušnjami, morda preprosto ne želi, da bi ljubezen opredeljeval uradni status. Kljub temu je pomembno razlikovati med osebo, ki si poroke ne želi v nobenih okoliščinah, in osebo, ki si jo sicer želi, vendar morda ne v trenutni zvezi. Na prvi pogled je to dvoje podobno, vendar gre za zelo različni stvari za skupno prihodnost.

Kdaj razlika v željah postane resna težava?

Nestrinjanje glede poroke še ne pomeni, da je zveza obsojena na propad. Težava nastane, ko eden nenehno čaka, da si bo drugi premislil, ali ko se pogovori o prihodnosti spremenijo v vir pritiska in prepirov. Tisti, ki si želi poroke morda dobi občutek, da za partnerja ni dovolj pomemben ali da ta ne vidi skupne prihodnosti. Po drugi strani se osebi, ki si poroke ne želi, začne dozdevati, da mora privoliti v nekaj, česar noče, da ne bi izgubila partnerja. Sčasoma se takšen odnos spremeni v začarani krog: eden išče odgovore, drugi se umika, oba se počutita nerazumljena. Še posebej težko je, kadar se zveza nadaljuje ob neizrečeni predpostavki, da si bo druga oseba nekoč premislila.

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Kaj bi si morala partnerja razjasniti?

Prvi korak je razumeti, kaj poroka vsakemu pomeni in ali obstaja možnost skupnega dogovora. Pri tem je dobro razjasniti nekaj vprašanj:

Kaj poroka pomeni vsakemu od naju? Gre za osebno željo, občutek varnosti, družinsko tradicijo ali družbena pričakovanja?

Si poroke ne želiva ali si je ne želiva zdaj? Razlika med tema odgovoroma je lahko odločilna.

Kako si predstavljava skupno prihodnost? Si želiva družine, skupnega doma in dolgoročne predanosti? Kako si predstavljava, da bo vse to videti?

Ali obstaja rešitev, s katero se lahko sprijazniva oba? Ne takšna, na katero bi pristala iz strahu pred razhodom, temveč takšna, ki ustreza najinim resničnim željam.

Pomembno je, da nihče ne čuti pritiska, da bi proti svoji volji privolil na poroko, hkrati pa tudi ne, da bi moral zato, da bi obdržal partnerja ignorirati svoje potrebe in želje.

Ali lahko kompromis reši težavo?

Včasih lahko. Dva lahko ugotovita, da imata različne prioritete: za enega je pomembna simbolika poroke, za drugega skupno življenje in dolgoročna predanost. Če se oba iskreno strinjata s takšnim dogovorom, poroka ni nujni pogoj za stabilno zvezo. Vendar kompromis ni vedno mogoč. Če ena oseba poroko razume kot življenjski cilj, druga pa ve, da se nikoli ne želi poročiti, še tako močna ljubezen ne predstavlja zagotovila, da bo ta konflikt mogoče rešiti.

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V takšnem primeru se je koristno vprašati, ali bi bilo življenje brez poroke sprejemljivo tudi takrat, ko bi bilo povsem jasno, da si partner nikoli ne bo premislil. Prav tako bi morala oseba, ki si poroke ne želi, razmisliti, ali lahko sprejme, da partnerjeva želja ni zgolj prehodna faza, temveč pomemben del njegove življenjske vizije.

Kdaj ljubezen ni dovolj?

Dva se lahko, čeprav si želita različnega življenja, ljubita. To ne pomeni, da njuna zveza ni vredna ali da je kdo moral nečemu odpovedati. Zveza lahko preživi brez poroke, če oba iskreno sprejemata takšen odnos in na skrivaj ne upata na drugačen razplet. Če pa je poroka za nekoga zelo pomembna, drugi pa jo kategorično zavrača, lahko vztrajanje v zvezi pomeni odpoved nečemu, česar ni mogoče nadomestiti z drugimi oblikami bližine.

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Na koncu ključno vprašanje ni, kdo ima prav in kdo bi se moral spremeniti, temveč ali lahko dva človeka zgradita skupno prihodnost, v kateri se nihče ne počuti prisiljenega odpovedati se nečemu, kar je zanj pomembno. Predanost namreč ne pomeni, da si moramo želeti popolnoma enakih stvari, temveč da lahko sprejmemo in spoštujemo medsebojne razlike, čeprav nas te pripravijo do tega,da ponovno premislimo o prihodnosti zveze, piše zadovoljna.hr.