Razstava, ki poboža dušo tudi največjih nostalgikov (FOTO)

V društvu Trafika, ki obvladuje eno izmed dveh muzejskih trafik v mestu ob Dravi, so jo poimenovali V kuhinji našega otroštva. »V kuhinji našega otroštva so kraljevali Iskra, Gorenje in Rade Končar. Star pisker, v katerem sta se kuhali divka in proja za k večerji. In prvi rostfraj lonci – Bratstvo, Ohrid. Babica je prinesla s seboj tanke pecljate kozarce za vino, v katere natočiš komaj deciliter, mama je že zbirala rogaški kristal. Imeli smo prte, izvezene s križci. In čipkaste prtičke iz bombaža številka 5. Na vsaki mizi je stal pepelnik. V kuhinji našega otroštva je dišalo po nedeljski juhi, ki je mi nikakor ne zmoremo skuhati enake. Ostal pa je spomin na vonj, okus in takšno zajemalko, kot je zdaj razstavljena v Trafiki ob parku,« so zapisali v vabilu.

Veliko spominov, nekateri so dobili celo solzne oči ob vstopu v butični prostor sredi mesta, prav vsi pa so si bili enotni, da so bili zanje to najlepši časi. Vsak torek in četrtek popoldne ter v soboto dopoldne se je mogoče vrniti v preteklost, kjer vas predsednik društva, nekoč Delov in Večerov novinar Rok Kajzer, pričaka z babičinimi keksi in pijačo dobrodošlice.

Lavra Munda Slaček je avtorica razstave »artefaktov« iz poznih 70. in 80. let. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Fotograf in profesor matematike Gorazd Gumzej je vnuku kazal stvari iz svojega otroštva. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Marjetka Berlič je poskrbela za babičine piškote iz osemdesetih. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI