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Rdeče in črno je modna formula, ki jo ljubijo zvezdnice

Lahko oblečemo za slavnostni dogodek, poslovno srečanje ali zabavo.
Jennifer Coolidge prisega na diskretno poživitev sloga. FOTO: Profimedia

Jennifer Coolidge prisega na diskretno poživitev sloga. FOTO: Profimedia

Takole kombinacijo nosi Rita Ora. FOTO: Siny, Jwny/Profimedia

Takole kombinacijo nosi Rita Ora. FOTO: Siny, Jwny/Profimedia

Rdeča torbica in prav taki čevlji se super obnesejo s črno obleko, to dobro ve Emmy Rossum. FOTO: Aleq/Profimedia

Rdeča torbica in prav taki čevlji se super obnesejo s črno obleko, to dobro ve Emmy Rossum. FOTO: Aleq/Profimedia

Jennifer Coolidge prisega na diskretno poživitev sloga. FOTO: Profimedia
Takole kombinacijo nosi Rita Ora. FOTO: Siny, Jwny/Profimedia
Rdeča torbica in prav taki čevlji se super obnesejo s črno obleko, to dobro ve Emmy Rossum. FOTO: Aleq/Profimedia
A. J.
 24. 7. 2026 | 11:10
2:55
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Kdor je ob naslovu najprej pomislil na sloviti Stendhalov roman, ni popolnoma zgrešil: večna modna kombinacija se zagotovo dobro obnese na vsakem, ki bi se, kot junak romana, morda želel povzpetniško prebiti v najvišje družabne kroge. Vsekakor pa se bomo z njo povzpeli v modne višave.

Mala črna oblekica, ki je sama po sebi večna klasika modnega oblačenja, je v kombinaciji z rdečimi dodatki vstopnica na kateri koli prestižen dogodek. Njena prednost je, da jo lahko sestavimo iz oblačil, ki niso nujno visokega cenovnega razreda, pa bo kljub temu delovala urejeno, modno in prestižno. Rdeča barva poživi črnino in odpravi strogost ter naredi celoten videz ženstven, spogledljiv in živahen. Formulo s pridom uporabljajo številne zvezdnice, med njimi Bella Hadid, Rita Ora in češka manekenka Eliška Bučková. Vsaka ga nosi nekoliko drugače.

Glavni rdeči poudarek naj bo le en ali največ dva.

Takole kombinacijo nosi Rita Ora. FOTO: Siny, Jwny/Profimedia
Takole kombinacijo nosi Rita Ora. FOTO: Siny, Jwny/Profimedia

Čar kombinacije je predvsem v njeni prilagodljivosti. Rdeča namreč pogled usmeri tja, kamor želimo: na pas, noge, ramena ali roke. Če želimo poudariti pas, izberemo rdeč pas. Za bolj zapeljiv videz poskrbijo rdeči čevlji, medtem ko rdeča torbica deluje nekoliko bolj zadržano, a še vedno opazno. Dovolj je lahko že šminka v globokem rdečem odtenku, lak za nohte ali par uhanov. Črna obleka lahko vizualno poenoti postavo in jo optično podaljša, rdeči dodatki pa ji vdihnejo življenje. Zato ta kombinacija odlično deluje na zelo različnih postavah. Lepo poudari ženstvene obline igralke Jennifer Coolidge, prav tako pa pristaja drobni postavi pevke Kylie Minogue.

Tudi modna klasika

Mala črna obleka z rdečimi dodatki ni rezervirana le za rdeče preproge. Z nekaj prilagoditvami jo lahko oblečemo za večerjo, slavnostni dogodek, poslovno srečanje ali zabavo. Za bolj uglajen videz izberemo preprosto črno obleko, rdečo torbico in klasične salonarje. Če želimo delovati drznejše, lahko dodamo rdeče škornje, opazen plašč ali večji kos nakita. Pri tem velja pravilo, da naj bo glavni rdeči poudarek le en ali največ dva. Preveč močnih dodatkov lahko hitro poruši prefinjenost celotnega videza.

To brezčasno barvno dvojico rade nosijo tako plemkinje, kot je lady Amelia Spencer, kot provokativne modne ikone, med njimi Paris Hilton. Prav to dokazuje, da je kombinacija primerna za zelo različne sloge, starosti in osebnosti.

Rdeča barva poživi črnino in odpravi strogost.

Rdeča torbica in prav taki čevlji se super obnesejo s črno obleko, to dobro ve Emmy Rossum. FOTO: Aleq/Profimedia
Rdeča torbica in prav taki čevlji se super obnesejo s črno obleko, to dobro ve Emmy Rossum. FOTO: Aleq/Profimedia

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