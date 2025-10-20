  • Delo d.o.o.
JESENSKA ČAROVNIJA

Rdeče, oranžno, rumeno: z rastlinami ustvarite jesenski ambient v hipu

Cvetovi in listi v odtenkih rdeče, oranžne in rumene prostore spremenijo v tople kotičke, ki grejejo oči in dušo.
Listi krotona združujejo odtenke rdeče, rumene, oranžne in zelene v vzorcih, ki jemljejo dih. FOTO: Elena Esich/Getty Images

Kaladij je pravi jesenski hit. FOTO: Masummerbreak/Getty Images

Kalanhoje cvetijo v številnih odtenkih, ki so kot nalašč za jesen. FOTO: Sever Altin/Getty Images
Listi krotona združujejo odtenke rdeče, rumene, oranžne in zelene v vzorcih, ki jemljejo dih. FOTO: Elena Esich/Getty Images
Kaladij je pravi jesenski hit. FOTO: Masummerbreak/Getty Images
M. F.
 20. 10. 2025 | 09:10
4:14
Jesen v nas prebuja posebne občutke. Dnevi postajajo krajši, sonce mehkejše, narava pa počasi upočasnjuje svoj ritem in spreminja barve. Takšno vzdušje pogosto želimo prenesti tudi v svoje domove. Najenostavnejši način za jesensko čarovnijo je dekoracija s pravimi rastlinami. Cvetovi in listi v odtenkih rdeče, oranžne in rumene v hipu predrugačijo prostore in jih spremenijo v tople kotičke, ki grejejo oči in dušo.

Pozitivna energija in domačnost

Kalanhoja je ena izmed najbolj priljubljenih sobnih rastlin, saj v prostor vnese veliko barve in pozitivne energije. Njeni majhni cvetovi, zbrani v cvetne grozde, spominjajo na male ognjemete. Kalanhoje cvetijo v številnih odtenkih, ki so kot nalašč za jesen: rdeči kot bakreno listje, oranžni kot buče, rumeni kot poznopopoldansko sonce. Je skromna in ne zahteva veliko pozornosti, saj spada med sukulente. Najbolje uspeva na svetlih mestih, vendar ne na neposrednem soncu. Zalivamo jo le, ko je zemlja popolnoma suha, kajti občutljiva je za prekomerno vlago.

Če obstaja rastlina, ki je videti, kot da jo je narava pobarvala v jesensko barvno paleto, je to kroton.

Listi krotona združujejo odtenke rdeče, rumene, oranžne in zelene v vzorcih, ki jemljejo dih. FOTO: Elena Esich/Getty Images
Listi krotona združujejo odtenke rdeče, rumene, oranžne in zelene v vzorcih, ki jemljejo dih. FOTO: Elena Esich/Getty Images

Ni rastline, ki bi tako močno simbolizirala jesen kot krizantema. Čudoviti cvetovi v toplih odtenkih, od rumene in oranžne do rdeče in bakrene, spominjajo na jesensko pokrajino in vedno vzbudijo občutek domačnosti. Najlepše so na balkonih in okenskih policah, vendar se lepo podajo tudi v notranje prostore. Rade imajo svetlobo, redno jih je treba zalivati, a voda, ki se nabira v podstavku, škoduje koreninam. Redno odstranjevanje odcvetelih cvetov podaljša cvetenje in zagotovi, da rastlina ostane zdrava in čim dlje bujna.

Čisti užitek

Opisane rastline se še posebno lepo izrazijo v kombinaciji z naravnimi materiali. Postavimo jih v keramične posode toplih tonov, v pletene košare ali glinene lončke. Kroton in kalanhoja sta lepa na lesenih površinah, medtem ko fikus elegantno sovpada z minimalističnim pohištvom.

Krizanteme vnašajo živahnost in veselje v vsak prostor, pa če stojijo na jedilni mizi ali ob vhodu v dom. Dodamo nekaj pletenih odejic iz volne ali bombaža, dišeče sveče s cimetovimi ali vaniljevimi notami in ustvarili bomo jesenski kotiček, v katerem bo bivanje pravi užitek.

Popestrijo vsak prostor

Če obstaja rastlina, ki je videti, kot da jo je narava pobarvala v jesensko barvno paleto, je to kroton (Codiaeum variegatum). Njegovi listi združujejo odtenke rdeče, rumene, oranžne in zelene v vzorcih, ki jemljejo dih. Rad ima toploto in vlago, ustreza mu svetlo mesto, vendar brez neposrednega sonca. Je nekoliko zahtevnejši od krizantem ali kalanhoj, s svojim videzom pa poplača vso namenjeno mu pozornost.

Kaladij je pravi jesenski hit. FOTO: Masummerbreak/Getty Images
Kaladij je pravi jesenski hit. FOTO: Masummerbreak/Getty Images

Za tiste, ki imajo radi eleganco, je fikus gumijevec iz vrste abidjan popoln izbor. Njegovi temni bordo listi v prostor vnašajo jesenske tone na subtilen, a sofisticiran način. To je rastlina, ki se elegantno zlije z notranjostjo in daje vtis topline. Za uspešno rast ga postavimo na svetlo mesto, vendar ne na neposredno sonce. Zmerno ga zalivamo, vselej le tedaj, ko se zgornja plast zemlje posuši, občasno obrišimo liste z vlažno krpo. Tako bodo ostali čisti in sijoči.

Kaladij je pravi jesenski hit. Njegovi listi so rožnato-rdeče barve, pogosto obrobljeni z zeleno in prepleteni z žilami. Njegov videz je dramatičen, z učinkom ognja in nedvomno popestri vsak prostor. Odgovarja mu bližina okna, vendar neposredno sonce omili njegovo intenzivno barvo. Rad ima vlago, treba pa je poskrbeti, da je njegova zemlja dovolj dobro odcedna.

