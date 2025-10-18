Renault 4 e-tech electric: Katrca vozi na elektriko

SLOVENSKI TRG

Drugo dejanje Renaultove retro zgodbe. Najprej R5, zdaj R4 in nato še twingo, vsi na elektriko.

Renault je imel skozi zgodovino precej zanimivih potez, včasih so bile uspešne, drugič ne. Kljub nasmihanju nekaterih tekmecev jim je neverjetno dobro uspelo z nizkocenovno znamko Dacia. Manj dobro se je obnesel poskus prodora v luksuzni segment z radikalnim dizajnom, ki ga je utelešal model avantime. Ko so se med koronsko krizo zaganjali na novo, so v okviru programa Renaulution napovedali oživitev treh legendarnih malih modelov, tokrat na električni pogon. Najprej je bil pripravljen renault 5, zdaj je tu renault 4, kmalu pride še twingo. Tokratna tema je renault 4, natančneje renault 4 ...