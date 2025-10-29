Rešite se pravočasno: pet očitnih znakov slabe zveze

A včasih je težko prepoznati vse znake in opozorila, da je odnos toksičen. Še posebej, če ste v razmerju z nekom, ki vas je popolnoma očaral.

Se vam zdi, da ste tudi sami v slabi zvezi? Poglejte pet znakov, po katerih jo lahko prepoznate, niza jih portal Scary Mommy.

FOTO: Stefan Amer/Gettyimages

Nenehno vas kritizira in ponižuje

Ali vas partner pogosto ponižuje? Se obnaša, kot da je on najpametnejši, vi pa o ničemer ne veste ničesar? Vas pogosto kritizira zaradi videza? V vsaki vaši potezi, celo pri pomivanju posode, išče napake? Se vam posmehuje v javnosti?

Vse to so jasni znaki nezdrave zveze. Zdrav odnos temelji na medsebojni podpori, spoštovanju in spodbujanju.

Če vas nekdo nenehno ponižuje, ne morete rasti in se razvijati kot oseba.

FOTO: Gettyimages

V zvezi se ne počutite sprejeto in varno

To se ne nanaša le na fizično, ampak predvsem na čustveno varnost. Lahko partnerju odkrito poveste, kaj mislite, in mu zaupate svoje misli, ne da bi vas bilo strah, da bi vas zato poniževal in zasmehoval?

Se počutite varno, ko mu razkrijete svoje strahove in intimne občutke ali raje, če sploh, čustveno podporo iščete zunaj odnosa?

Če z njim ne morete odkrito govoriti ali v razmerju ne čutite podpore, tak odnos hitro postane prazen in osamljen.

Počutite se zavrnjene

Se vaš partner trudi in si vzame čas, da bi bil z vami in se z vami povezal ali imate občutek, da zanj, sploh ko sta v družbi z drugimi, sploh ne obstajate in večino časa preživlja po svoje?

Odtujenost nastopi, ko eden od partnerjev nima več volje vlagati časa, energije in čustev v odnos. Seveda ima vsaka zveza vzpone in padce, vendar zdravo razmerje temelji na tem, da se oba aktivno trudita.

Če se pojavijo težave, jih je treba reševati skupaj, tako, da sta z izidom zadovoljna oba.

FOTO: Gettyimages

Odvisnost od razmerja

Po navedbah portala Psych Central odvisnost nastopi v disfunkcionalnem odnosu, ko se ena stran popolnoma zanaša na drugo ter od nje pričakuje izpolnitev vseh čustvenih in fizičnih potreb.

Se nenehno žrtvujete za partnerja, ne da bi dobili karkoli v zameno? Stalno opravičujete njegovo nespoštovanje in drugo neprimerno obnašanje? Je vaše razpoloženje odvisno od tega, kako se partner obnaša do vas?

Če je odgovor da je čas, da se osamosvojite.

FOTO: Frederic Cirou/Gettyimages

Vajine osnovne vrednote se ne skladajo

Vi si želite poroke, on ne. Želite otroke, on ne. Varčujete za nov dom, on bi raje denar porabil za dopust ali svoje potrebe. On je veren, vi niste. Radi ste fizično aktivni, on vas pri tem celo ovira.

To so primeri razlik v življenjskih vrednotah, ki pogosto privedejo do konfliktov in razdora. Nekateri pari jih znajo premagati, pri drugih pa so prav ta razhajanja začetek globljih psihičnih, fizičnih in čustvenih prepadov.