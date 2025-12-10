  • Delo d.o.o.
Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Naslovnica nove knjige izpod peresa Romana Vodeba Razočarane gospodinje pri seksologu FOTO: arhiv avtorja

Naslovnica nove knjige izpod peresa Romana Vodeba Razočarane gospodinje pri seksologu FOTO: arhiv avtorja
 10. 12. 2025 | 09:09
»Razočarane gospodinje pri psihologu« je literarna kronika terapevtskih seans, ki odpirajo vrata v najglobljo žensko intimo. Prinaša resnične zgodbe intimnih izpovedi Slovenk, ki bralca pustijo odprtih ust, saj se mu odpre popolnoma nov svet – in od tistega trenutka naprej bo na svet gledal s čisto drugačnimi očmi.

Naslovnica nove knjige izpod peresa Romana Vodeba Razočarane gospodinje pri seksologu FOTO: arhiv avtorja

Knjiga združuje avtentične terapevtske izkušnje in literarno pripoved. Skozi avtobiografske zapise avtor raziskuje notranji svet slovenskih žensk, ki se spopadajo s travmami, manifestiranimi v njihovi spolnosti in odnosih. Terapevt išče vzroke v viru težav – tam, kjer se je dogodek zgodil, a je bil potlačen v nezavednem, zato ga pacientka sama ne prepozna.

Zgodbe spremljajo seanse, v katerih ženske – ujete med partnerske konflikte, občutke praznine, spolne frustracije, družinske vzorce, sram in potlačene želje – postopoma razkrivajo tisto, kar v naši družbi pogosto ostaja skrito za zaklenjenimi vrati spalnic. V teh prostorih pogosto vladajo molk, tišina in bolečina in prav ta knjiga odstira te tančice, saj ponuja uvid v najtemnejše in najbolj skrite kotičke posameznic.

Razbijanje tabujev

Roman pogumno odpira teme, ki so v slovenskem prostoru še vedno prepojene s tabuizacijo: odnos do moških figur, ponižanje, alkohol, družinske skrivnosti, strah pred izrečenimi željami in nenehni družbeni pritiski, ki oblikujejo vsakdan protagonistk. Preko avtentičnih dialogov in psihološko poglobljenih pripovedi bralec spoznava, kako preteklost in potlačene travme vplivajo na sedanje življenje.

Temeljni cilj knjige ni le pripoved – je vabilo k introspekciji. Bralec skozi izpovedi drugih pogosto začuti sebe, prepozna lastne vzorce in dobi priložnost za refleksijo, razumevanje in morda tudi soočenje z lastnimi notranjimi konflikti.

Krik v dolini Šentflorjanski

Mestoma pretresljivo branje odzvanja kot krik v dolini Šentflorjanski, ki je še vedno ujeta v pasteh preteklosti in nezavednega. Knjiga družbi in posamezniku nastavi ogledalo, v katerem se lahko končno prepozna – če si upa pogledati. Resnica namreč pogosto boli, zato se mnogi na izrečeno odzovejo obrambno, z zanikanjem ali celo žalitvami.

Vodebova nova knjiga pokaže, da spolnost ni nikoli samo spolnost – je odtis travm, ranjene nežnosti, skritega sramu in neizgovorjenih želja. Knjiga »razkriva«, kako se tisočletni sram, družinske skrivnosti in nepredelane travme prelijejo v najbolj intimne odnose.

Spalnica kot prostor resnice

Vodeb v knjigi pokaže, kako se partnerska resnica največkrat razgali prav tam, kjer se oba najtežje soočita – v postelji. V spalnici stojijo skupaj želja, sram, potlačitve in neizgovorjene rane iz otroštva. Eden si želi nežnosti, drugi hrepeni po surovosti. Eden lačen, drugi zaprt. In vmes tiha – včasih smrtonosna – distanca, ki se ne pokaže v prepiru, temveč v nočnem obračanju hrbta.

V terapijah, ki so vtkane v knjigo, se razkriva, kako lahko rutinski poljub pred spanjem zakrije celo verigo ranjenosti. Kako ženska hrepeni po nežnosti, a jo privlači nevarnost. Kako moški beži pred njenim ognjem, ker ga je strah, da bo razkril lastno krhkost. Kako se spolna frustracija spremeni v simptom nečesa veliko globljega – ran, ki izvirajo iz otroštva in določajo, kdo bo postal ljubimec, kdo bo varal in kdo tisti, ki bo, tiho in neopaženo, izginil iz zakonske postelje.

Kaj vse v knjigi še lahko preberete

Kaj se v resnici dogaja v domačih spalnicah
Kakšne so spolne fantazije žensk
Zakaj je toliko ločitev
Zakaj med partnerji umira strast
Zakaj moški bežijo v pornografijo
Zakaj je toliko ljudi, ki sploh ne seksajo
Kako travme oblikujejo našo intimo
Zakaj je v Sloveniji toliko alkoholizma in nesrečnih zakonov
Kaj si ženske zares želijo in kakšne so njihove spolne fantazije

Ko fantazije nočejo več molčati

Vodeb razpre tudi tabu, ki v Sloveniji ostaja najbolj skrit: da v mnogih zakonih seks umre, želja pa ne. In ko želja ostane živa, si najde pot. Nekdo pobegne v pornografijo, nekdo v fantazijski svet, nekdo v tiho hrepenenje. Partnerja se prepirata o neumnih stvareh, ker o pametnih, torej tistih, ki zadevajo telo, fantazijo in identiteto, nimata poguma.

Knjiga se tako dotakne tudi vprašanja identitete: kako nastane moški, ki išče izhod v virtualni spolnosti, in ženska, ki išče potrditev v nevarnih fantazijah, ki jih ne izreče nikoli? Zakaj nekateri hrepenijo po nežnosti, drugi pa po nevarnosti? In kaj se zgodi, ko se partnerjeva želja ne ujema več z našim telesom, temveč z likom, ki obstaja samo v glavi?

Zakon se ne zlomi v spalnici – tam se razkrije

Razočarane gospodinje pri seksologu odpirajo temačne kotičke partnerskega življenja z brutalno iskrenostjo. V enem zakonu se nekdo tiho zvija od lakote po dotiku, medtem ko drugi prisega, da mu je vsega dovolj. V drugem se ljubezen še zmeraj drži pokonci, a seksi energija že dolgo kleca. V tretjem se fantazije tako dolgo potiskajo pod preprogo, da se začnejo maščevati kot ljubosumje, otopelost ali beg v tuj objem.

Ta knjiga bralca prestavi v položaj opazovalca, ki vidi več kot partnerja sama. Razkrije, kje se rušijo obrambni mehanizmi, kje se lomijo identitete in kje se pokažejo tiste neizgovorjene resnice, ki odločajo, ali se zakon začne znova – ali nepreklicno konča.

Knjiga, ki bralca spodbudi, da se sooči s sabo

Čeprav govori o drugih, knjiga ves čas govori tudi o nas. O tem, zakaj se v partnerskih odnosih raje pogovarjamo o elektriki kot o spolnosti. Zakaj včasih ni težava ljubezen, temveč pogum. Pogum, da partnerju povemo, kaj nas zares vznemirja, kaj nas rani, kaj nas straši. In pogum, da si končno priznamo, da telo nikoli ne laže, čeprav besede pogosto poskušajo.

Razočarane gospodinje pri seksologu je zato veliko več kot psihološko delo. Je literarna provokacija, povabilo k introspekciji in ogledalo, ki ga avtor nastavi vsakemu bralcu posebej. Nežno, a neizprosno.

Več o knjigi najdete na www.gospodinje.si.

