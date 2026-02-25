Obstajajo dokazi, da so srečni odnosi zdravi za srce, pojasnjuje Joy Gelbman, kardiologinja z medicinske fakultete Weill Cornell v New Yorku. »Ena teorija navaja, da ljubezenski odnos poveča raven oksitocina in zniža hormone stresa, kot je kortizol, kar izboljša krvni tlak in splošno zdravje srčno-žilnega sistema,« nadaljuje Gelbmanova. Oksitocin, znan tudi kot hormon ljubezni, deluje kot nevrotransmiter in ima pomembno vlogo v reprodukciji. Pri ženskah spodbuja začetek poroda in izločanje materinega mleka, pri moških pa pomaga premikanju sperme proti jajčni celici, povzema portal Miss Zdrava.

FOTO: Gettyimages

Ko vas druga oseba privlači, možgani sproščajo dopamin, raven serotonina se poveča in proizvaja se oksitocin. To povzroči nagel porast pozitivnih čustev. Oksitocin nastaja tudi ob prijetnih dejavnostih, kot so hobiji, vendar se pri dejanjih, kot so objemi, poljubi in spolnost, tvori znatneje. Ta hormon pozitivno vpliva na krvni tlak in znižuje hormone stresa, denimo noradrenalin.

Kako ljubezen vpliva na srce

Študija iz leta 2005, objavljena v reviji Biological Psychology, je pokazala, da so pogosti partnerski objemi in višje ravni oksitocina povezani z nižjim krvnim tlakom in srčnim utripom pri ženskah v obdobju pred menopavzo. Raziskava Univerze Michigan State iz leta 2022 pa kaže, da ta hormon spodbuja regeneracijo poškodovanih celic srčne mišice, kar bi lahko pomagalo ljudem pri okrevanju po srčnem napadu. Statistika pravi še, da so samski ljudje izpostavljeni za 45 odstotkov večjemu tveganju smrti zaradi srčnih bolezni v primerjavi s poročenimi osebami. »Čeprav je zakon povezan z manjšim tveganjem srčnih bolezni tako pri moških kot pri ženskah, je učinek močnejši pri moških,« poudarja kardiologinja.

FOTO: Gettyimages

Pomembno je razlikovati med srečnim in nesrečnim zakonom, saj kvaliteta zveze prav tako vpliva na srce. »Raziskava v Združenem kraljestvu je pokazala, da so moški, ki so poročali o izboljšanju kakovosti zakona, s časom znižali tveganje za srčne bolezni, kot sta povišan holesterol in visok indeks telesne mase (BMI), za razliko od tistih, ki so bili stalno srečni ali nesrečni,« dodaja dr. Gelbman.

Ljubezen ni samo romantična

Ne skrbite, če si v korist zdravja srca ne upate znova stopiti v svet spletnih zmenkov. »Ni samo romantična ljubezen tista, ki izboljšuje zdravje srca. Močne socialne vezi s prijatelji in družino, v katerih najdete podporo, prav tako prinašajo zdravstvene koristi,« poudarja dr. Gelbman. »Tudi ljubezen do hišnega ljubljenčka lahko izboljša zdravje srca, saj so osebe, ki imajo štirinožne prijatelje, aktivnejše in bolj družabne, kar pozitivno vpliva na srce in ožilje.«