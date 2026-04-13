UČINKI

Orgazmi za lepo in mladostno kožo

Kreme, losjoni in serumi niso edini načini za doseganje mehke in negovane kože.
 13. 4. 2026 | 18:00
Dejstvo je, da na videz in zdravje kože vpliva veliko dejavnikov, med njimi uravnotežena prehrana, kakovosten spanec in obvladovanje stresa. Redna telesna aktivnost in ustrezna hidracija sta prav tako pomembna elementa, ki podpirata zdrav videz polti. Tudi dobro počutje in zadovoljstvo z lastnim telesom igrata pri tem ključno vlogo. Raziskave kažejo še, da zaradi hormonskih sprememb, ki se med njim pojavijo, nanjo dobro vpliva redno doseganje spolnega vrhunca. Kadar smo sproščeni in zadovoljni, telo lažje vzdržuje ravnovesje, kar se odraža na koži. Hormonske spremembe med orgazmom vplivajo na sijaj in elastičnost polti. Ta učinek je potrdila raziskava, v katero je bilo vključenih 40 odraslih žensk, in je pokazala povezavo med hormoni, ki se v telesu sproščajo med orgazmom, in zdravjem kože.

Hitrejši pretok krvi, boljši rezultati

Dermatologinja Ava Shamban za HelloGiggles navaja, da je glavna povezava med orgazmom in negovano kožo pospešen obtok krvi. Ko se približujemo vrhuncu, se poveča srčni utrip in z njim pretok krvi. To pomeni, da vsaka celica v telesu prejme več kisika in hranil, ki pomagajo obnavljati ter ščititi kožo. Boljša prekrvavitev omogoča hitrejše celjenje manjših poškodb in izboljša tonus polti. To vpliva na splošno svežino in mladostni videz obraza. Zdrava prekrvavljenost kože je ključna za naravni sijaj, ki ga ni mogoče nadomestiti z negovalnimi izdelki.

Manj stresa in boljši spanec

Poleg tega, da kri hitreje kroži po telesu, se poveča izločanje hormona sreče oksitocina, hkrati se zmanjša raven kortizola. Kortizol je hormon stresa, ki je tesno povezan z nastankom aken in drugih vnetnih stanj kože, prav tako lahko poslabša simptome luskavice ali ekcema. Orgazem zagotavlja še mirnejši in kakovostnejši spanec, kar je ključnega pomena ne le za videz kože, temveč tudi za zdravje celotnega telesa. Ko smo spočiti, se celice hitreje obnavljajo, zmanjšuje se utrujenost kože in izboljšuje njen tonus. Zadostno spanje je povezano še s počasnejšim staranjem kože in boljšo odpornostjo proti zunanjim dejavnikom. Redna sprostitev telesa in duha se odraža v bolj enakomerni barvi kože in naravnem sijaju.

Estrogen igra pomembno vlogo

Še en pomemben učinek rednega doseganja orgazma je povečana raven estrogena. Ava Shamban pojasnjuje, da večja količina estrogena pomeni bolj elastično kožo, saj je hormon povezan z ravnjo kolagena v koži. S tem orgazem ne le sprošča, ampak na dolgi rok pomaga ohranjati mladosten videz. Estrogen podpira hidracijo kože, poveča njeno sposobnost zadrževanja vode in preprečuje prezgodnje gubanje. Redna spolna stimulacija tako neposredno prispeva k vitalnosti polti in splošnemu zdravju.

Kako pogosto?

Kar zadeva spolnosti in orgazma, je težko postaviti stroge smernice. Glede na individualno spolno željo je dobro orgazme doživljati vsaj enkrat na teden ali pogosteje. Raziskave so pokazale, da si 39 odstotkov žensk v ZDA s samozadovoljevanjem pomaga do boljšega počutja. Najpomembnejše je poslušati telo in mu, kadar ste za to pripravljeni, omogočiti sprostitev. Tak pristop prispeva k boljšemu splošnemu počutju in zdravju kože.

