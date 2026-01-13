  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ORGAZEM

Naravni eliksir za sijočo kožo in mladosten videz

Spolni vrhunci imajo več kot en sam namen in znatno vplivajo tudi na kožo.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 13. 1. 2026 | 18:00
3:18
A+A-

Poleg tega, da se po orgazmu počutite neverjetno dobro in sproščeno, ima ta tudi številne pozitivne učinke na telo, še posebej na kožo. Sijaj, ki ga skušate doseči s kozmetiko, boste po strastni noči morda opazili kar v ogledalu. Fantastična stvar pri blagodejnih učinkih vrhunca na kožo je, da ne vključujejo nobenih dragih krem ali losjonov. In najboljše: vse pozitivne učinke, tako kot s partnerjem, dosežete tudi sami.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Premagajte učinke stresa

Ste kdaj opazili, da vas orgazem pomiri? Niste edini. Planned Parenthood poroča, da je v raziskavi iz leta 2000 kar 39 odstotkov od 2632 žensk v ZDA navedlo, da masturbirajo zato, da bi se sprostile. Druge študije so pokazale, da so nizke ravni oksitocina v krvi povezane z visokimi ravnmi stresa, napetosti in tesnobnosti. Ko ste pod stresom, je velik organ, kot je koža, med najbolj prizadetimi. Ugotovljeno je bilo tudi, da ima oksitocin pomembno vlogo pri zaviranju staranja kože in preprečevanja gub. Stres ne povzroča le vnetij pri stanjih, kot sta rozacea in luskavica, temveč je kriv tudi za gube in izbruhe mozoljev.

Lepotni spanec

Obstaja močna povezava med pomanjkanjem spanja in aknami, zato zdravniki priporočajo od 7 do 8 ur spanja, da se koža lahko obnovi in doseže sijoč videz. Imunski sistem in vnetja se celijo prav med daljšimi obdobji spanja. Zato izkoristite željo po tem, da se po vrhuncu preprosto obrnete in zaspite.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Naj živi estrogen

Raziskava Univerze v Michiganu iz leta 2009 je pokazala, da orgazem v telesu zviša raven estrogena. To je dobra novica, saj ta hormon na več načinov pomaga preprečevati staranje. Med drugim zavira upad kolagena, ključne beljakovine za mladosten videz kože, pomaga ohranjati njeno zdravo strukturo in ohranja njeno elastičnost, večja prožnost pa pomeni manj gub. Poleg tega estrogen pomaga zadrževati vlago v koži, kar prav tako pripomore k mladostnemu videzu.

Naravni sijaj

Se sprašujete, od kod izvira tisti znameniti sijaj po seksu? Med spolnim odnosom se poveča pretok krvi po telesu, kar pomeni, da več s kisikom bogatih krvnih celic doseže obraz. Ko se krvne žile razširijo, koža dobi rožnat videz, povečana količina kisika spodbuja tvorbo kolagena. Torej, dobrodošel kolagen, zbogom gube.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Nasmeh, ki pomlajuje

Znanost potrjuje, da pogosti spolni odnosi in izkazovanje naklonjenosti ljudi osrečujejo, saj, kot že rečeno, blažijo stres in zagotavljajo boljši spanec. Od tod po strastni noči smehljaj od ušesa do ušesa. Ta nasmeh dela čudeže: ljudje vas dojemajo kot mlajše. Študija iz leta 2016 je pokazala, da so osebe, ki so se smehljale, v očeh drugih dejansko kazale manj let, navaja 24sata.hr.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPOLNOST

Izlivi lahko rešijo življenje

Raziskave pri moških so ugotovile, da pogosta ejakulacija zmanjša tveganje za razvoj raka prostate, pri ženskah lahko masturbacija lajša menstrualne krče.
Aleksander Brudar8. 12. 2025 | 11:10
Lifestyle  |  Stil
ZANIMIVOSTI

Moški je krajši od ženskega: neverjetna dejstva o intimnem življenju

Čeprav se o njem pogosto govori, glede intimnega življenja ostaja še veliko neznank.
14. 10. 2025 | 19:40
Lifestyle  |  Stil
UPOŠTEVAJTE JIH

Nujno branje! To so naši fantastični nasveti za boljši seks

Seks ni samo vprašanje orgazma, temveč celotna izkušnja povezovanja in uživanja s partnerjem.
24. 9. 2025 | 18:00
Lifestyle  |  Stil
UŽITKI

Sedem dokazov, da je orgazem ženska pravica

Orgazem je biološka in čustvena potreba, znak zdrave spolnosti, pa tudi orodje za zmanjšanje stresa, lajšanje bolečin in krepitev partnerskega odnosa.
2. 9. 2025 | 18:00

Več iz teme

orgazemnega koželepotamladostraziskava
ZADNJE NOVICE
17:45
Bulvar  |  Tuji trači
SVET SLAVNIH

Slavni glasbenik javnosti pokazal svojo novo izbranko

Kanadski zvezdnik in brazilska igralka ujeta med sproščenim pohodom, ki je dokončno potrdil govorice o njuni romanci.
13. 1. 2026 | 17:45
17:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

Športni svet ovit v črnino: v plazu umrla legenda deskanja na snegu

V nedeljo ga v švicarskih Alpah odnesel plaz.
13. 1. 2026 | 17:23
17:15
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Drugačen pogled na Bled s kotička, ki ga množice še niso našle (FOTO)

Naš biser vsako leto obišče veliko domačih in tujih obiskovalcev.
13. 1. 2026 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOLGI JEZIK

Zimska pravljica

Je izraz za, bolj strokovno rečeno, zimske razmere.
Maša Močnik13. 1. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Telovadimo, a trebuh ostaja

Razlog ni v pomanjkanju discipline, temveč v tem, da je trebušna maščoba biološko posebna in trmasta.
Janez Kušar13. 1. 2026 | 17:00
16:51
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Bomo na priljubljenem radiu kmalu slišali znano vplivnico? To pravijo naši viri ...

Po ukinitvi nočnega programa in spremembah v programski shemi se odpirajo vprašanja o novih obrazih in prihodnji usmeritvi radia, ki že nekaj časa deluje tudi kot televizija.
Kaja Grozina13. 1. 2026 | 16:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki