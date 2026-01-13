Naravni eliksir za sijočo kožo in mladosten videz

Poleg tega, da se po orgazmu počutite neverjetno dobro in sproščeno, ima ta tudi številne pozitivne učinke na telo, še posebej na kožo. Sijaj, ki ga skušate doseči s kozmetiko, boste po strastni noči morda opazili kar v ogledalu. Fantastična stvar pri blagodejnih učinkih vrhunca na kožo je, da ne vključujejo nobenih dragih krem ali losjonov. In najboljše: vse pozitivne učinke, tako kot s partnerjem, dosežete tudi sami.

FOTO: Gettyimages

Premagajte učinke stresa

Ste kdaj opazili, da vas orgazem pomiri? Niste edini. Planned Parenthood poroča, da je v raziskavi iz leta 2000 kar 39 odstotkov od 2632 žensk v ZDA navedlo, da masturbirajo zato, da bi se sprostile. Druge študije so pokazale, da so nizke ravni oksitocina v krvi povezane z visokimi ravnmi stresa, napetosti in tesnobnosti. Ko ste pod stresom, je velik organ, kot je koža, med najbolj prizadetimi. Ugotovljeno je bilo tudi, da ima oksitocin pomembno vlogo pri zaviranju staranja kože in preprečevanja gub. Stres ne povzroča le vnetij pri stanjih, kot sta rozacea in luskavica, temveč je kriv tudi za gube in izbruhe mozoljev.

Lepotni spanec

Obstaja močna povezava med pomanjkanjem spanja in aknami, zato zdravniki priporočajo od 7 do 8 ur spanja, da se koža lahko obnovi in doseže sijoč videz. Imunski sistem in vnetja se celijo prav med daljšimi obdobji spanja. Zato izkoristite željo po tem, da se po vrhuncu preprosto obrnete in zaspite.

FOTO: Gettyimages

Naj živi estrogen

Raziskava Univerze v Michiganu iz leta 2009 je pokazala, da orgazem v telesu zviša raven estrogena. To je dobra novica, saj ta hormon na več načinov pomaga preprečevati staranje. Med drugim zavira upad kolagena, ključne beljakovine za mladosten videz kože, pomaga ohranjati njeno zdravo strukturo in ohranja njeno elastičnost, večja prožnost pa pomeni manj gub. Poleg tega estrogen pomaga zadrževati vlago v koži, kar prav tako pripomore k mladostnemu videzu.

Naravni sijaj

Se sprašujete, od kod izvira tisti znameniti sijaj po seksu? Med spolnim odnosom se poveča pretok krvi po telesu, kar pomeni, da več s kisikom bogatih krvnih celic doseže obraz. Ko se krvne žile razširijo, koža dobi rožnat videz, povečana količina kisika spodbuja tvorbo kolagena. Torej, dobrodošel kolagen, zbogom gube.

FOTO: Gettyimages

Nasmeh, ki pomlajuje

Znanost potrjuje, da pogosti spolni odnosi in izkazovanje naklonjenosti ljudi osrečujejo, saj, kot že rečeno, blažijo stres in zagotavljajo boljši spanec. Od tod po strastni noči smehljaj od ušesa do ušesa. Ta nasmeh dela čudeže: ljudje vas dojemajo kot mlajše. Študija iz leta 2016 je pokazala, da so osebe, ki so se smehljale, v očeh drugih dejansko kazale manj let, navaja 24sata.hr.