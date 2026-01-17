Retro model renault 5 premagal audija A5 in dacio bigster

Renault 5 e tech electric je zmagovalec 34. izbora za slovenski avto leta. V finalu je že bil kak povsem električni model, a se prav na vrh ni zavihtel. Renaultova petka nove dobe je prvi takšen avtomobil. Med finalisti, ki smo jih najprej izbrali mediji, je renault 5 dobil največjo popotnico, namreč največ glasov bralcev, veliko medijev mu je dodelilo največ točk, kar mu je prineslo dokaj prepričljivo zmago pred audijem A5, dacio bigster, kio EV3 in hyundaiem insterjem. Tudi v redakciji Dela in Slovenskih novic smo električnega renaulta postavili na vrh, za njim Hyundaijevega insterja, nato kio EV3, audija A5 in dacio bigster.

Renault 5 e tech electric je prvi izmed tako imenovanih retro modelov francoske znamke, ki povzemajo podobo nekdanjih modelov s tem imenom, a vozijo izključno na električni pogon. Osvaja s podobo, voznimi lastnostmi, notranjo ureditvijo, izvedbo kabinskih podrobnosti. Želeli bi si bolj ljudsko ceno (cenejše izvedbe five pri nas za zdaj ni), morda pa s časom dobi kako baterijo s cenejšo kemijsko sestavo. Kdo bi imel petko tudi danes na bencinski pogon, a kot pravijo pri Renaultu, je to izključeno. Kot smo povedali v uvodu, je to v izboru za slovenski avto leta prva zmaga izključno električnega avtomobila, pred časom se je kot prvi med peterico uvrstil kitajski MG4. V finale je prišel še kak model, ki je poleg bencinskega ali hibridnega imel tudi električni pogon, a slednji na trgu ni imel pomembnejše vloge.

Peta zmaga Renaulta

V Sloveniji je Renault od začetka tekmovanja leta 1993 zmagal petič, pred petico nazadnje leta 2024 z modelom austral. Največ zmag doslej ima znamka Volkswagen, skupaj 12. Zadnja je že precej oddaljena (leto 2018), ima pa VW do danes največ zmag kakega modela, to je bil golf s štirimi prvimi mesti. Zmagati je uspelo modelom skupaj prav tako dvanajstih znamk, poleg evropskih še japonskim (Mazda in Toyota), južnokorejske in kitajske zmage še nimajo.

Zadnja leta je lokacija prireditve finalnega izbora bolj ali manj povezana z avtomobilizmom oziroma transportom. Tako je leta 2022 v zahtevnih koronskih razmerah potekala v TPV Automotive v Brežicah, leto pozneje pri proizvajalcu avtodomov Adria mobil v Novem mestu, leta 2024 v Helli Saturnusu v Ljubljani, lani v parku vojaške zgodovine v Pivki, letos pa po zaslugi Darsa v že bolj ali manj dokončanem, a še neodprtem predoru Konovo pri Velenju, ki je del širšega projekta tretje razvojne osi. Promet skozi predor bo stekel prihodnji mesec.

Pred vhodom v predor Konovo pri Velenju

V izboru za slovenski avto leta 2026 je tudi letos sodelovalo devet medijev: Atmosferci, Avtomobilnost in Val 202, Avto magazin, Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer in Avtomanija, Avto magazin, spletni portal Planet Siol.net. V glasovanju bralcev smo prek spleta in z dopisnicami prejeli skupno 21 tisoč glasov, med njimi smo kot vselej izžrebali nagrajence. To so Stanislav Kac iz Slovenj Gradca (vikend najem avtodoma Robeta), Majda M. Križman iz Ljubljane (komplet celoletnih pnevmatik Goodyear) in Aleksander Lavrič iz Ribnice (kartica MOL v vrednosti 1500 evrov).