Revolucija pri Lego kockah, poglejte, kakšne so po novem (FOTO)

Kultni proizvajalec Lego je na tehnološkem sejmu CES v Las Vegasu v ZDA predstavil kocke nove generacije. Gre za interaktivne, pametne kocke, ki imajo vgrajene zvočnike in LED-luči. Za komunikacijo z drugimi pametnimi kockami in figurami pa poskrbi še en dodatek, majhen računalniški čip. Kocka zazna druge pametne kocke v bližini in se nanje tudi odzove. Če je na primer figura postavljena na vozilo, se kocka oglasi ali zasveti. »Pametna kocka s pripadajočimi senzorji in figurami predstavlja enega najpomembnejših napredkov v sistemu Lego od uvedbe figur Lego leta 1978,« je novost ponosno predstavila glavna direktorica za izdelke in trženje danske skupine Lego Julia Goldin. V trgovine naj bi pametne kocke prispele že marca, sprva bodo na voljo trije kompleti na temo popularne vesoljske franšize Vojna zvezd. Med njimi bo tudi maketa lovskega letala X-Wing, ki se bo oglašalo, ko ga bodo otroci premikali.

Navadne kocke ostajajo, nove jih bodo le popestrile.

Lego bo v kompletih ponujal tudi interaktivne minifigure, vključno s kosmatim Chewbacco. V kompletu X-Wing bosta še pametni figurici Luke Skywalker v ikonični pilotski obleki in princesa Leia ter navadne figurice likov R2-D2 ter Rebel Crew in Stormtrooper. Tisti, ki imajo raje temne sile, bodo imeli na voljo komplet za gradnjo lovske ladje največjega zlikovca Vojne zvezd, Dartha Vaderja. Tretji komplet bo omogočil uprizoritev enega najbolj nepozabnih trenutkov iz originalne trilogije Vojna zvezd, in sicer zadnji dvoboj s svetlobnimi meči med Lukom Skywalkerjem in Darthom Vaderjem na koncu filma Vojna zvezd: Jedijeva vrnitev. Komplet z 962 kosi vsebuje tri pametne minifigure z liki Dartha Vaderja, cesarja Palpatina in Luka Skywalkerja (Jedi). Kakšna bo cena, Lego še ni razkril. Trenutno najdražji komplet iz serije Vojna zvezd je Zvezda smrti, ki stane približno 1000 evrov.