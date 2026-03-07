Rože, ki jih nikakor ne bi smeli podarjati za dan žena, prinašajo nesrečo in žalost

Mednarodni dan žensk (8. marec) je praznik, ko je v številnih državah običaj, da ženskam podarimo cvetje kot znak spoštovanja, pozornosti in hvaležnosti. Vendar pa naj bi po nekaterih tradicijah in simboliki določene vrste cvetja nosile sporočila, ki niso vedno primerna za prazničen dan. V različnih kulturah imajo namreč rože poseben pomen, zato se včasih priporoča, da se nekaterim izognemo.

Bele lilije

Eden takšnih primerov so bele lilije. Čeprav veljajo za zelo elegantne in močno dišeče rože, so v številnih državah povezane s pogrebnimi obredi in spominskimi slovesnostmi. Zaradi te simbolike lahko njihovo darilo na vesel dan, kot je 8. marec, pošlje napačno sporočilo. Po nekaterih razlagah simbolike cvetja naj bi bele lilije pogosto predstavljale čistost in minljivost življenja, zato se pojavljajo predvsem na žalnih slovesnostih.

Krizanteme

Podobno velja za krizanteme, ki imajo v mnogih evropskih državah močno povezavo s pokopališči in spominom na pokojne. V državah, kot so Francija, Italija ali Poljska, jih ljudje pogosto prinašajo na grobove ob Dnevu vseh svetih, zato se lahko komu zdijo neprimerne kot darilo za praznično priložnost. Zanimivo pa je, da imajo krizanteme v nekaterih azijskih državah, zlasti na Japonskem in Kitajskem, povsem drugačen pomen, saj simbolizirajo dolgo življenje, srečo in plemenitost.

Kaktusi

Nenavadno mesto na seznamu rož, ki jih nekateri odsvetujejo kot darilo, ima tudi kaktus. Čeprav gre za priljubljeno okrasno rastlino, ga različna ljudska verovanja povezujejo z negativno energijo. V nekaterih azijskih tradicijah naj bi bodice simbolizirale nevarnost ali spor, obstaja pa tudi prepričanje, da lahko darovanje kaktusa napoveduje napetosti v odnosu med darovalcem in prejemnikom.

Nageljni

Med rožami, ki jih nekateri povezujejo z manj prijetno simboliko, so tudi nageljni. V nekaterih okoljih jih ljudje povezujejo z žalnimi aranžmaji ali pokopališči. Po določenih razlagah feng šuja naj bi nageljni celo »odvzemali« pozitivno energijo in oddajali negativno, zato jih nekateri strokovnjaki ne priporočajo kot darilo ob praznikih. Po drugi strani imajo nageljni v številnih državah tudi povsem drugačen pomen – pogosto simbolizirajo občudovanje, ljubezen ali spoštovanje.

Hortenzije

Zanimiva je tudi simbolika hortenzije. Ta razkošna roža z velikimi socvetji pogosto krasi vrtove in cvetlične aranžmaje, vendar ima v nekaterih tradicijah nekoliko bolj zapleten pomen. V viktorijanski »govorici cvetja« so hortenzije včasih povezovali z osamljenostjo ali čustveno oddaljenostjo. Prav zato nekateri zagovorniki feng šuja priporočajo, da se hortenzije gojijo predvsem na vrtu ali zunaj doma, ne pa kot osrednji simbol v darilnih šopkih, poroča Informer.

Izberite rože s pozitivno simboliko

Seveda je treba poudariti, da se pomen cvetja čez čas in med kulturami zelo razlikuje. Kar je v eni državi simbol žalovanja, lahko drugje pomeni srečo ali dolgo življenje. Kljub temu številni floristi priporočajo, da za praznike, kot je 8. marec, raje izberemo cvetje z nedvoumno pozitivno simboliko – na primer tulipane, vrtnice ali mimoze – saj te skoraj povsod pomenijo veselje, spoštovanje in naklonjenost.

