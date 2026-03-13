Rumeni madeži na vzmetnici? Rešitev so tri preproste sestavine

Rumeni madeži na vzmetnici oziroma na vzglavniku delujejo kot nekaj, česar se zlepa ne bo dalo odstraniti. A je rešitev pravzaprav veliko preprostejša, kot si mislimo: dovolj bodo že tri sestavine, ki jih ima večina od nas tako in tako že doma.

Takšni madeži ostanejo pogosto skriti, saj je vzmetnica navadno prekrita z rjuho, pa še odejo. Vidni postanejo takoj, ko rjuho snamemo. Najpogosteje nastanejo zaradi znoja, naravnih olj, ki jih koža izloča ponoči in se postopoma vpijejo v tkanino vzmetnice; če se vlaga zadrži v materialu, sčasoma pa reagira še s kisikom, nastanejo rumeni madeži, ki jih pogosto spremljajo tudi neprijetne vonjave. Madeži nastajajo tudi zaradi razlitih pijač, kozmetike ter drugih večjih ali manjših nesreč, od lulanja do bruhanja.

Videti so kot nekaj, česar se zlepa ne bo dalo odstraniti. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Čeprav na prvi pogled delujejo trdovratno, obstaja preprost način, s pomočjo katerega bo vzmetnica spet videti čista. Zanj ne potrebujemo posebnih in dragih čistilnih sredstev, pač pa 250 ml vodikovega peroksida (3 %), 3 žlice sode bikarbone ter nekaj kapljic detergenta za pomivanje posode. V posodi najprej zmešamo vodikov peroksid in sodo bikarbono, mešamo toliko časa, dokler se soda popolnoma ne raztopi. Nato dodamo nekaj kapljic detergenta in mešanico prelijmo v pršilko. Mešanico popršimo neposredno na madeže na vzmetnici ter pustimo, dokler se površina popolnoma ne posuši. Potem ostanke sode bikarbone odstranimo s krtačo, še bolje s sesalnikom. Vodikov peroksid bo pomagal pri beljenju madežev, medtem ko bo soda bikarbona vpila vlago ter nevtralizirala neprijetne vonjave.

Če vzmetnica nima izrazitih madežev, bo dovolj že to, da po površini posujemo sodo bikarbono in pustimo nekaj ur. Nato vzmetnico dobro posesajmo. Ta metoda bo pomagala odstraniti vlago, prah in neprijetne vonjave, tako da bo postelja ponovno sveža. Da vzmetnica dlje ostane čista, strokovnjaki priporočajo, da jo redno obračamo, vedno uporabljamo zaščitno prevleko ter prostor redno zračimo. Tako bomo preprečili globlje vpijanje vlage in madežev ter podaljšali trajnost vzmetnice – na njej vendarle preživimo skoraj tretjino svojega življenja.