DRAGA POPRAVILA

S temi preprostimi ukrepi lahko prihranimo precej denarja

Strokovnjaki opozarjajo, da obilne padavine redko same povzročijo težave, pač pa zgolj razkrijejo že obstoječe slabosti.
Prva obrambna linija pred dežjem je streha. FOTO: Kulkann/Getty Images

Dokumentacija nam lahko koristi pri uveljavljanju zavarovanja. FOTO: Lsophoto/Getty Images

L. K.
 22. 2. 2026 | 15:15
Dolgotrajen in močan dež lahko razkrije sleherno napako na hiši. Voda namreč vedno najde pot, in ko opazimo posledice, je že prepozno in škoda že narejena. Zato je ključno, da prve opozorilne znake prepoznamo pravočasno. Strokovnjaki opozarjajo, da obilne padavine redko same povzročijo težave, pač pa zgolj razkrijejo že obstoječe slabosti, denimo, poškodovano strešno kritino, zamašene žlebove, dotrajana tesnila okoli oken ali slabo prezračevanje. Tudi močno namočena zemlja lahko začne pritiskati na kletne stene, vlaga prodirati skozi razpoke, skozi poškodovane fuge ali opeko. Posledice so vlažni madeži, odstopanje ometa in neprijeten vonj po plesni. Na kaj moramo biti torej pozorni?

Smrdi po plesni

V notranjih prostorih se prižge alarm, ko zagledamo rjave madeže na stropu ali stenah, luščenje barve in tapet, kapljanje, luže na okenskih policah ter nenadni porast kondenza. Plesen ali zatohli vonj pogosto pomenita, da je težava prisotna že dlje.

Če opazimo zamakanje, najprej zaščitimo pohištvo in tla.

Tudi zunanjost hiše ponuja jasne namige. Povešeni ali poškodovani žlebovi ali kapljanje še dolgo po koncu deževja, temni madeži na fasadi in zelene alge na zidovih – vse to kaže, da odvodnjavanje ne deluje pravilno.

Redni pregledi strehe

Pogost krivec je seveda streha. Med neurji je prav streha prva obrambna linija. Poškodovani strešniki ali slabo izvedena popravila omogočijo vodi, da prodre na podstrešje in v bivalne prostore. Težava niso samo strešniki – zaradi zamašenih žlebov se lahko voda vrača pod kritino oziroma teče po fasadi ter ustvarja zamakanje še dolgo po nalivu. Rešitve so odvisne od obsega škode. Manjša puščanja pogosto odpravimo z novim tesnjenjem ali zamenjavo nekaterih strešnikov. Večje poškodbe pa zahtevajo sanacijo ometa z materiali, ki so odporni proti vlagi, ali izboljšanje odvodnjavanja. Pomembno je ukrepati takoj, saj lahko dolgotrajna vlaga oslabi konstrukcijo ter zmanjša vrednost nepremičnine.

Obilne padavine redko same povzročijo težave, pač pa razkrijejo že obstoječe slabosti.

Če opazimo zamakanje, najprej zaščitimo pohištvo in tla. Vodo začasno zbirajmo v vedrih ali posodah. Poškodbe fotografirajmo, saj nam lahko dokumentacija koristi pri uveljavljanju zavarovanja oziroma pri hitri oceni mojstra. Izolacije se brez zaščite ne dotikajmo, saj je lahko nevarno. Puščanje strehe še ne pomeni popolne menjave, a zanemarjanje težave lahko vodi v resne konstrukcijske zaplete. Hitro ukrepanje bo najcenejša rešitev. Dom naj bo varno zavetje. Redni pregledi strehe, žlebov in fasade ter pozornost ob vsakem večjem dežju lahko preprečijo visoke stroške ter dolgotrajna popravila.

