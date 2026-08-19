  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UREJENA OKOLICA

S temi rastlinami popestrimo jesenski vrt

Posadimo rastline, ki bodo ob primerni negi zacvetele še letos in nas razveseljevale z barvitimi cvetovi.
Jesenski cvetlični vrt je lahko še bolj čaroben kot spomladanski. FOTO: Westend61/Getty Images

Jesenski cvetlični vrt je lahko še bolj čaroben kot spomladanski. FOTO: Westend61/Getty Images

Barvite astre čudovito popestrijo vrt. FOTO: Photos By R A Kearton/Getty Images

Barvite astre čudovito popestrijo vrt. FOTO: Photos By R A Kearton/Getty Images

Rudbekije prinašajo sonce v sive jesenske dni. FOTO: Steve Cicero/Getty Images

Rudbekije prinašajo sonce v sive jesenske dni. FOTO: Steve Cicero/Getty Images

Izberimo trajnice, ki nas bodo razveseljevale več let. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Izberimo trajnice, ki nas bodo razveseljevale več let. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Jesenski cvetlični vrt je lahko še bolj čaroben kot spomladanski. FOTO: Westend61/Getty Images
Barvite astre čudovito popestrijo vrt. FOTO: Photos By R A Kearton/Getty Images
Rudbekije prinašajo sonce v sive jesenske dni. FOTO: Steve Cicero/Getty Images
Izberimo trajnice, ki nas bodo razveseljevale več let. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images
A. J.
 19. 8. 2026 | 17:17
4:04
A+A-

Za čim bolj zanesljiv učinek izberemo že razvite sadike, najbolje takšne, ki imajo nastavke cvetov ali že cvetijo. Rastline, ki bi jih zdaj sejali, praviloma ne bodo dovolj hitro razvite, da bi še isto jesen pokazale vse svoje barve.

Krizanteme so simbol jesenskega vrta.

Astre (Symphyotrichum) so ena najbolj klasičnih jesenskih trajnic pri nas. Cvetijo v vijoličastih, modrih, rožnatih in belih odtenkih ter so zelo uporabne prav takrat, ko velik del poletnega cvetja že izgublja moč. Sadimo jih na sončno ali rahlo polsenčno lego v rodovitna, dobro odcedna tla. Sadiko postavimo tako globoko, kot je rasla v loncu, zemljo okoli korenin rahlo utrdimo in jo temeljito zalijemo. V prvih tednih po sajenju skrbimo, da se zemlja ne izsuši. Astre potrebujejo precej enakomerno vlago, ne marajo pa zastajanja vode. Višje sorte po potrebi podpremo, saj jih lahko jesenski veter in dež poležeta. Odcvetele cvetove sproti odstranjujemo, s čimer rastlina ostane urejena, pri nekaterih sortah pa tako spodbudimo tudi daljše cvetenje.

Barvite astre čudovito popestrijo vrt. FOTO: Photos By R A Kearton/Getty Images
Barvite astre čudovito popestrijo vrt. FOTO: Photos By R A Kearton/Getty Images

Krizanteme (Chrysanthemum × morifolium) so simbol jesenskega vrta in ena najboljših izbir za september in oktober. Na voljo so v številnih barvah, zato z njimi hitro ustvarimo močan učinek. Sadimo jih na sončno mesto v hranljiva in dobro prepustna tla. Po sajenju jih obilno zalijemo in pazimo, da se zemlja v prvih tednih ne izsuši. Pri nakupu moramo biti pozorni, saj niso vse krizanteme enako odporne proti mrazu. Če želimo trajno zasaditev, izberemo sorte, ki so primerne za prezimovanje na prostem v naših razmerah. Če kupimo rastline z nastavljenimi popki, jih avgusta ne obrezujemo močno, saj bi s tem odstranili del cvetenja v prihodnosti.​

Rudbekije prinašajo sonce v sive jesenske dni. FOTO: Steve Cicero/Getty Images
Rudbekije prinašajo sonce v sive jesenske dni. FOTO: Steve Cicero/Getty Images

Rudbekije (Rudbeckia) so izjemno hvaležne trajnice, ki s svojimi rumenimi cvetovi vrtu dodajo izrazit barvni poudarek. V Sloveniji dobro uspevajo in cvetijo še dolgo v jesen. Najraje imajo sončno lego, prenesejo tudi nekaj polsence. Tla naj bodo zmerno rodovitna in dobro odcedna. Po sajenju jih redno zalivamo, dokler se ne ukoreninijo. Pozneje so precej odporne proti suši, vendar bodo v daljših vročinskih obdobjih lepše cvetele, če jih občasno obilneje zalijemo. Odcvetele cvetove sproti odstranjujemo, nekaj semenskih glavic pa jeseni pustimo, saj so zanimive tudi po cvetenju in lahko privabljajo ptice.

V skupinah

Hermelike (Hylotelephium) so odlična izbira za sončne in nekoliko bolj suhe dele vrta. Dobro prenašajo vročino in sušo, pozno poleti pa razvijejo gosta socvetja, ki so zanimiva še dolgo v jesen. Sadimo jih na sončno lego v dobro odcedna tla. Preveč mokra zemlja jim ne ustreza, zato jih ne postavljamo na predele, kjer po dežju dolgo zastaja voda. Po sajenju jih nekaj časa redno zalivamo, ko se ukoreninijo, pa potrebujejo precej manj vode. Pri hermelikah pretirano zalivanje ni zaželeno.​ Odcvetelih socvetij jeseni ni treba takoj odstraniti. Posušena stebla so lahko lepa tudi pozimi in vrtu dodajo strukturo.

Astre so ena najbolj klasičnih jesenskih trajnic pri nas.

Jesenski krokusi (Crocus speciosus) so dobra izbira za tiste, ki želijo nekaj barve tudi takrat, ko druge rastline počasi končujejo sezono. Njihove gomolje sadimo poleti, torej tudi avgusta, na sončno ali rahlo polsenčno lego v dobro odcedna tla. Pri globini sajenja se držimo navodil za izbrano vrsto oziroma sorto. Pomembno je, da izberemo res jesensko cvetoče krokuse, saj vse vrste ne cvetijo v istem delu leta. Najlepši učinek dosežemo, če jih sadimo v skupinah. Tako bodo njihovi cvetovi na jesenskem vrtu precej bolj opazni.

Izberimo trajnice, ki nas bodo razveseljevale več let. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images
Izberimo trajnice, ki nas bodo razveseljevale več let. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vrtjesenrastlineastrerudbekijekrizanteme
ZADNJE NOVICE
19:11
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Umrl znani filmski ustvarjalec, snemal tudi z Arnoldom Schwarzeneggerjem, Patrickom Swayzejem in Liamom Neesonom

John Irvin se je poslovil v starosti 86 let.
19. 8. 2026 | 19:11
19:11
Novice  |  Slovenija
SVET ZA NACIONALNO VARNOST

Golob se je posnel, takšen poziv ima za Janšo (VIDEO)

Prvak opozicije poziva premierja, naj skliče sejo Sveta za nacionalno varnost. Posebej nesprejemljivo se mu zdi, da se v javnosti predsednico republike napada z obtožbami o vohunjenju.
19. 8. 2026 | 19:11
18:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPOR ZARADI PARKIRNEGA MESTA ZA INVALIDE

V garažni hiši v Piranu izbruhnil spor: 30-letnik udaril 70-letnika, ta je z glavo udaril ob tla

Primer policisti še obravnavajo. Dogodek so opredelili kot kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe.
19. 8. 2026 | 18:25
18:17
Poletje s SN
RAZOČARANI NEMEC

Ožemanje turistov na Hrvaškem: čevapčiči po ceni že lovijo zrezke

Dolgoletni nemški obiskovalec Brača razočaran nad smerjo hrvaškega turizma.
19. 8. 2026 | 18:17
18:17
Novice  |  Slovenija
NBA ZVEZDE PRI NAS

Dončić jutri z Lakersi prihaja v Ljubljano, v petek zvečer pa se bo zabaval v tej znani restavraciji

Luka Dončić bo med 20. in 24. avgustom v Sloveniji gostil soigralce iz moštva Los Angeles Lakers.
19. 8. 2026 | 18:17
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Od zunaj nič posebnega, ko boste videli, kaj skriva za zidovi, boste presenečeni

Sodobna pritlična hiša na Portugalskem skriva zasebno oazo z bazenom, terasami in interierjem, ki se popolnoma odpira proti soncu.
19. 8. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:41
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOBRA HRANA

Mojstrska delavnica: Parmigiana di melanzane – italijanska mojstrovina iz jajčevcev (VIDEO)

Zapečeni jajčevci se prepletejo s paradižnikovo omako, mocarelo, parmezanom in baziliko. Italijanska specialiteta, ki je tako dobra, da je že težko opisati.
Promo Slovenske novice18. 8. 2026 | 06:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NE ZAMUDITE

Vsebine v novem kontekstu: IRWIN

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 15:58
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij zmanjkuje

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
RAČUNALNIKI

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
6. 8. 2026 | 08:34
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki