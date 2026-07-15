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ŠOTORJENJE V VROČINI

S temi ukrepi lahko občutno omilimo temperaturo v šotoru

Visoke temperature ne pomenijo, da je kampiranje obsojeno na neudobje.
Svetlejši je šotor, manj vroče bo. FOTO: Imagebroker/jan Tepass/Getty Images

Svetlejši je šotor, manj vroče bo. FOTO: Imagebroker/jan Tepass/Getty Images

Obrnjen proti morju bo deležen blagodejnega vetriča. FOTO: Stock_colors/Getty Images

Obrnjen proti morju bo deležen blagodejnega vetriča. FOTO: Stock_colors/Getty Images

Kuhinja naj bo zunaj. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Kuhinja naj bo zunaj. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Svetlejši je šotor, manj vroče bo. FOTO: Imagebroker/jan Tepass/Getty Images
Obrnjen proti morju bo deležen blagodejnega vetriča. FOTO: Stock_colors/Getty Images
Kuhinja naj bo zunaj. FOTO: Olga Pankova/Getty Images
A. J.
 15. 7. 2026 | 08:46
2:49
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Poletno kampiranje ima poseben čar, vendar nas lahko vroči dnevi in noči hitro prikrajšajo za kakovosten spanec. Vendar lahko z nekaj preprostimi ukrepi temperaturo v šotoru občutno omilimo.

Šotor po možnosti postavimo v naravno senco dreves ali na mesto, kjer bo vsaj del dneva zaščiten pred neposrednim soncem. Pri tem moramo paziti, da ne kampiramo pod suhimi vejami ali na območjih, kjer obstaja nevarnost padanja vej. Dobro je tudi preveriti, od kod običajno piha veter. Če vhod v šotor obrnemo proti rahlemu vetriču, bomo izboljšali naravno prezračevanje in zmanjšali občutek zatohlosti.

Obrnjen proti morju bo deležen blagodejnega vetriča. FOTO: Stock_colors/Getty Images
Obrnjen proti morju bo deležen blagodejnega vetriča. FOTO: Stock_colors/Getty Images

Če naravne sence ni, si jo lahko ustvarimo sami. Izkušeni kampisti priporočajo uporabo odsevne ponjave ali toplotne zaščitne folije, ki jo namestimo približno 30 centimetrov nad streho šotora. Pomembno je, da je ne položimo neposredno na šotor, saj bi s tem toploto le ujeli podnjo. Zračni prostor med ponjavo in šotorom omogoča odvajanje vročega zraka, odsevna površina pa odbija velik del sončnega sevanja, še preden doseže tkanino šotora.

Kadar naravne sence ni, lahko nad šotor napnemo svetlo ali odsevno ponjavo.

Pogosta napaka je, da šotor čez dan popolnoma zapremo. Kadar to vremenske razmere dopuščajo, pustimo odprte prezračevalne odprtine in mrežasta okna, ki omogočajo kroženje zraka, hkrati pa preprečujejo vstop mrčesa. Zračenje je pomembno tudi zato, ker zmanjšuje nabiranje vlage v notranjosti. Vlažen zrak namreč dodatno poveča občutek vročine.

Barva in material šotora vplivata na njegovo segrevanje. Svetlejše tkanine odbijejo več sončne svetlobe, zato se praviloma manj segrevajo kot temne. Pri nakupu se splača preveriti tudi, ali ima šotor dodatno zaščito pred sončnim sevanjem in učinkovito prezračevanje.

Barva in material vplivata na stopnjo segrevanja.

Vsak dodatni vir toplote bo notranjost še bolj segrel. Kuhamo vedno zunaj, najbolje v senci, tako bomo zmanjšali temperaturo v bivalnem prostoru in poskrbeli tudi za večjo varnost.

Kuhinja naj bo zunaj. FOTO: Olga Pankova/Getty Images
Kuhinja naj bo zunaj. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Poleti pogosto ne potrebujemo debele spalne vreče. Veliko udobneje bomo spali pod lahko bombažno rjuho ali tanko poletno odejo. Oblačila naj bodo lahka, zračna in izdelana iz naravnih materialov, ki bolje odvajajo vlago.

Priporočljivo je tudi, da tik pred spanjem popijemo dovolj vode. Dehidracija namreč otežuje uravnavanje telesne temperature in lahko prispeva k nemirnemu spancu.

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