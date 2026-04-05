S to tehniko bodo vaši pirhi videti nekaj posebnega (FOTO)

Dobro poznamo ta prizor: tedne pred veliko nočjo brskamo za idejami, kako pobarvati pirhe. Potem pa pride sobota dopoldne, jajca se kuhajo, mi pa po predalih mrzlično iščemo ostanke lanskih barv. Medtem je tudi časa in volje za zapleteno okraševanje preprosto zmanjkalo.

Prav zato so vse bolj priljubljene hitre, a domiselne rešitve, s katerimi jajca v nekaj minutah spremenimo v prave okrasne predmete, v male mojstrovine. Ideje, s katerimi lahko z minimalnim trudom ustvarimo neverjetno razkošen videz, da je videti, kot bi šlo za kos nakita.

Barvanje in krašenje jajc naj bo predvsem družinski dogodek. FOTO: Deagreez/Getty Images

Potrebujemo trdo kuhana jajca, koščke zlate ali srebrne folije ter beljak. Ta bo deloval kot naravno lepilo, zato nam ne bo treba kupovati nobenih drugih dodatnih pripomočkov. Gre za metodo, ki je sicer že stoletja znana v pozlačevanju. Metoda je preprosta, rezultat pa hiter in opazen.

Vsak drugačen

Postopek se začne klasično: jajca skuhamo in pustimo, da se nekoliko ohladijo. Lahko jih pustimo kar v naravni barvi ali pa jih obarvamo v nežne pastelne odtenke. Podlaga bo namreč prišla lepo do izraza, saj folija ne bo prekrila celotne površine jajca, pač pa bo ustvarila zanimive, nepravilne ter igrive vzorce.

Zdaj si nadenimo rokavico, še prej pa ločimo beljak od rumenjaka. S čopičem nanesemo tanek sloj beljaka na dlan, ki je zaščitena z rokavico. Zdaj položimo na dlan še listič jedilne zlate ali srebrne folije, ju rahlo zdrobimo ter v dlani povaljamo trdo kuhano jajce. Pri tem nam še zdaleč ni treba biti zelo natančen ali popoln. Ravno v tem je čar te tehnike. Folija se bo oprijela delov, premazanih z beljakom, del lupine pa bo ostal nepokrit, kar bo ustvarilo videz razpokanega zlata oziroma starinskega kovinskega premaza, odvisno, kakšno folijo bomo imeli pri roki.

V rokah ga na rokavici fino pregnetemo ... FOTO: Motherhood & Lifestyle

V nekaj minutah so pred nami pirhi, ki delujejo presenetljivo elegantno. Vsako jajce je drugačno, z unikatnimi odsevi svetlobe ter videzom, ki spominja na drag dekor iz prestižnih interjerjev.

In kaj je največja prednost pri tej tehniki? Gre za nestresno barvanje brez vsakega kompliciranja in brez strahu pred napakami. Že v nekaj minutah bomo dobili praznično okrasje, ki je hitro, izvirno in dovolj učinkovito, da nad njim zagotovo ne bomo razočarani. Še več: prav drobne nepopolnosti bodo dale vsakemu pirhu poseben, skorajda butičen pečat.