Sadno drevo posadimo zdaj

Če načrtujemo nov sadovnjak ali si želimo na vrtu še eno jablano, hruško ali češnjo, je zdaj pravi čas za sajenje. Večino sadnih dreves lahko sadimo, dokler tla ne zmrznejo. V jesenski zemlji imajo korenine še dovolj časa, da se začnejo vraščati, zato bo drevo pomlad pričakalo dobro pripravljeno na rast. Za jesensko sajenje so primerne predvsem jablane, hruške, slive, češnje in višnje. Z breskvami, marelicami in kakiji je v hladnejših predelih Slovenije bolje počakati do pomladi, saj so občutljivejši za zimski mraz. Sadike kupujemo v drevesnicah, kjer se lahko tudi posvetujemo s strokovnjakom. Pri izbiri namreč ne glejmo samo na sorto in okus plodov, temveč tudi na podlago, na katero je drevo cepljeno. Ta določa njegovo končno velikost: drevesa na šibkih podlagah ostanejo manjša, vendar praviloma potrebujejo trajno oporo. Pozanimajmo se tudi o opraševanju.
Kol za oporo namestimo, preden posadimo sadiko, da ne bi kasneje poškodovali korenin.
Jablane, hruške in nekatere češnje za dober pridelek potrebujejo drugo, združljivo sorto iste sadne vrste, ki cveti sočasno. Zato je pri načrtovanju sadovnjaka pomembno, da primerne opraševalne sorte posadimo v bližino; pri nekaterih drugih vrstah, denimo breskvah in marelicah, pa so številne sorte samooplodne. Ko izberemo primerno sorto, preverimo še stanje sadike: deblo in poganjki naj bodo nepoškodovani, pri sadiki z golimi koreninami pa poglejmo, ali so te dobro razvite in vlažne. Če je ne moremo posaditi takoj, korenine zaščitimo pred izsušitvijo.
Sadnemu drevesu namenimo sončno, zračno in dovolj prostorno mesto. Najbolje bo uspevalo v globokih, rodovitnih in odcednih tleh. Izogibamo se kotanjam, kjer se zadržuje hladen zrak, in mestom, kjer zastaja voda. Upoštevamo tudi končno velikost krošnje ter razdaljo do drugih dreves in stavb. Pred sajenjem odstranimo trajne plevele in zrahljamo tla. Izkopljemo dovolj široko jamo, da lahko v njej lepo razporedimo korenine, vanjo pa najprej zabijemo oporni kol. Poškodovane korenine odstranimo, zdrave pa pri sadikah z golimi koreninami pred sajenjem po potrebi za nekaj ur namočimo v vodo.
Za jesensko sajenje so primerne predvsem jablane, hruške, slive, češnje in višnje.
Večina sadnih dreves ne potrebuje posebnega zavijanja pred mrazom. Občutljivejše vrste in sadike na izpostavljenih legah lahko zaščitimo z zračno kopreno. Če je zima suha in tla niso zmrznjena, drevo občasno zalijemo. Preverimo tudi, ali veter ni zrahljal opore ali premaknil zaščite. Z oblikovalno rezjo počakamo do pozne zime oziroma zgodnje pomladi. Tako bo mlado drevo pripravljeno na prvo rastno sezono.