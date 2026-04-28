  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DIGI SVET

Samsung galaxy A37, rožnati šminkerček (FOTO)

Samsung galaxy A37 za spodoben denar ponuja solidno kamero, zmogljivo baterijo, krasen zaslon in dober videz
Samsung galaxy A37 lepo sede v roko. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Telefon je lepo izdelan in kar kompakten.

Nežno rožnata barva

Zumiranje z galaxyjem A37: 0,6x povečava

Zumiranje z galaxyjem A37: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z galaxyjem A37: 2x povečava

Zumiranje z galaxyjem A37: 4x povečava

Zumiranje z galaxyjem A37: 10x povečava

Samsung galaxy A37 lepo sede v roko. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc
Staš Ivanc
 28. 4. 2026 | 13:10
4:29
A+A-

V naše kraje sta te dni priromala nova srednjerazredna samsunga serije galaxy A z modelskima oznakama A57 in A37. V večno mastne roke smo dobili cenejši model A37 5G, za katerega je treba v prosti prodaji odšteti 439 evrov za različico s šestimi gigabajti rama in 128 GB shrambe, medtem ko je tista z osmimi gigabajti rama in 256 GB shrambe za 90 evrov dražja.

Premijski videz

Za začetek lahko rečem, da je galaxy A37 v lila barvi (na voljo so še mornarsko modra, siva in ledeno modra) že na pogled prav prikupen telefon, čeprav pri samem oblikovanju ni nekih bistvenih razlik od prejšnje generacije: nekoliko je spremenjena le izboklina s kamerami na hrbtni strani. Pri Samsungu v galaktičnem razredu A ostajajo pri plastičnem ogrodju in (ojačanih) steklenih stranicah, telefon pa je videti precej premijsko.

Telefon je lepo izdelan in kar kompakten.
Ena od večjih novosti je odpornost po standardu IP68, kar pomeni, da je telefon zaščiten pred prahom in lahko prenese potop v vodo do globine 1,5 metra za največ pol ure. Sprednja in zadnja stran sta zaščiteni s Corningovim goriljim steklom victus+, kar mu daje dodatno vzdržljivost in odpornost proti praskam ter udarcem. No, na asfalt ga vseeno ne bi metal.

Odlična slika

Kakor smo že vajeni pri Samsungu, so tudi telefoni srednjega razreda opremljeni z odličnimi zasloni iz organskih diod: galaxy A37 se ponaša s 6,7-palčnim super amoled panelom z ločljivostjo 1080 x 2340 točk in 120-herčnim osveževanjem, kar zagotavlja odlično vizualno izkušnjo. Zaslon ponuja svetle in žive barve ter izjemno vidljivost na prostem, kar je še posebno uporabno pri močni sončni svetlobi. Kakovost zaslona je nedvomno eden glavnih adutov oz. prednosti tega telefona, saj omogoča gladko in tekoče pomikanje po vsebinah ter uživanje v videih in igrah. Pod zaslonom je tudi ultrazvočni čitalnik prstnih odtisov, ki deluje hitro in zanesljivo.

Nežno rožnata barva
Eden od adutov je nedvomno amoled zaslon.

Uporabne UI funkcije

Pod pokrovom se skriva Samsungov hišni procesor exynos 1480, ki kar dobro opravlja svoje delo, le pri odpiranju večjih in strojno zahtevnejših aplikacij (igricah) potrebuje malce več časa. To pač ni gamerski procesor, med intenzivno uporabo se telefon kar segreje. Kljub temu pa obvlada več umetnointeligenčnih funkcij, kot so prepisovanje in prevajanje klicev ali pogovorov v snemalniku in urejanje fotografij, pri čemer lahko enostavno izbrišemo moteč element, seveda pa ne manjka že znana funkcija iskanje v googlu z obkroževanjem.

Zumiranje z galaxyjem A37: 0,6x povečava
Zumiranje z galaxyjem A37: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje z galaxyjem A37: 2x povečava
Solidna glavna kamera

Na hrbtni strani telefona je trooka kamera, ki jo sestavljajo glavna širokokotna kamera s 50 milijoni slikovnih točk, samodejnim ostrenjem in optično stabilizacijo slike, ultraširokokotna kamera z osmimi megapiksli in makro kamera s 5 MP. Glavna kamera je dobila večji senzor, ki zajema zelo dobre fotografije v vseh svetlobnih razmerah, tudi pri nočni fotografiji, kjer ji pomaga stabilizator slike. Videoposnetki v ultravisoki ločljivosti 4K s 30 sličicami na sekundo so čisto solidni. Slabše se obnese ultraširokokotna kamera, ki nima samodejnega ostrenja in je bolj občutljiva za slabše svetlobne razmere, makro kamera pa je tam bolj zato, da se lahko v promocijskih materialih zapiše, da ima telefon tri kamere. Sprednja kamera z 12 megapiksli dela povsem solidne selfieje.

Zumiranje z galaxyjem A37: 4x povečava
Zumiranje z galaxyjem A37: 10x povečava
Vodoodpornost po standardu IP68 in kakovostno zaščitno steklo.

Dobra baterija

Baterija s kapaciteto 5000 mAh je enaka že vrsto let, že v prejšnji generaciji pa je dobila možnost hitrega polnjenja s 45 vati; zaradi učinkovitejšega procesorja zdaj zdrži še dlje kot prej. Kar se tiče programske opreme, se bodo dosedanji uporabniki Samsungovih telefonov brez težav znašli v uporabniškem vmesniku one UI 8.5, ki temelji na Googlovem operacijskem sistemu android 16, dobrodošla pa je novica, da Samsung zagotavlja pet let nadgradenj in varnostnih popravkov. Samsung galaxy A37 je zelo spodoben telefon v svojem razredu, škoda je le, da je iz generacije v generacijo dražji.

Več iz teme

Samsung galaxy A37Samsungpametni telefontestkameramobilna aplikacijamobilni telefonitehnologijatelefonnovost
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki