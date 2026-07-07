Samsungovim sporočilom se izteka čas: prej ali slej bomo na vrsti tudi mi

Južnokorejski elektronski gigant Samsung je spomladi napovedal, da bo julija letos ukinil svojo aplikacijo za sporočanje samsung messages, in pozval uporabnike, naj se čim prej preselijo na Googlova sporočila. Čeprav je bilo najprej malce nejasnosti glede tega, koga bo sprememba zajela, je bilo kmalu jasno, da bo ukinitev najprej zadela uporabnike v ZDA. Samsungovci sicer ne omenjajo, ali oziroma kdaj naj bi aplikacijo ukinili tudi drugod po svetu, a tovrstni veliki premiki se prej ali slej selijo na staro celino.

Nujna selitev

Sprememba ne bo prizadela vseh lastnikov Samsungovih pametnih naprav galaxy. Aplikacija google sporočila (google messages, če uporabljate angleško različico) je privzeta storitev za sporočanje na Samsungovih telefonih že od serije galaxy S21, podporo pa bodo še naprej prejemali uporabniki starejših naprav z operacijskim sistemom android 11 ali starejšim. Samsung je svojo aplikacijo za sporočanje tako še nekaj let nameščal skupaj z Googlovo, na najnovejših telefonih serij S26 in fold 7 pa je ni več mogoče naložiti in je nameščena le še Googlova.

Aplikacija google sporočila je privzeta storitev za sporočanje na Samsungovih telefonih že od serije galaxy S21.

Glavni razlog za spodbujanje prehoda na Googlovo rešitev je popolna podpora standardu RCS, ki omogoča sodobnejše pogovore z naprednimi funkcijami, kot so indikatorji tipkanja in pošiljanje datotek visoke ločljivosti, uporabniki pa pridobijo tudi dostop do nekaterih funkcij Googlove umetne inteligence gemini AI, na primer pametnih odgovorov, kreativnega urejanja fotografij ter zaznavanje in filtriranje neželene pošte, do sporočil pa je mogoče dostopati z več naprav.

Enostavni prehod

Za tiste, ki še uporabljajo Samsungovo aplikacijo, bo postopek prehoda preprost, saj jih bo Googlova aplikacija ob prvem zagonu sama vodila skozi nastavitev. Kar ni samodejno, pa je naša zgodovina besedilnih sporočil. Pogovori se ne prenesejo sami, in ko bo aplikacija enkrat nehala delovati (tudi pri nas), je vprašanje, ali bo še mogoče prenesti vse podatke. Na tem mestu naj še enkrat poudarimo, da bo aplikacija nehala delovati samo v ZDA, a vseeno je dobro, da se tudi v Evropi pripravimo na novosti.

Če na Samsungovem telefonu po kakšnem naključju še nimamo nameščene Googlove aplikacije za sporočanje, jo preprosto prenesemo iz trgovine google play in jo odpremo. Ob prvem zagonu tapnemo na možnost »Nastavi kot privzeto aplikacijo za SMS«. V naslednjem sistemskem pogovornem oknu izberemo opcijo google messages in potrdimo izbiro. Vsi naši prejšnji pogovori in zgodovina esemesov se bodo samodejno prenesli v novi vmesnik. V trgovini google play so na voljo tudi druge alternativne aplikacije za pošiljanje esemesov, če ne želite uporabljati tiste, ki jo je pripravil veliki Google.

Skrivnostni Samsung

Samsung ni povedal, kdaj točno julija sporočila v aplikaciji (v ZDA) ne bodo več delovala. Ko bo aplikacija deaktivirana, bo v aplikaciji samsung messages delovalo le pošiljanje sporočil službam za nujne primere, opozarjajo ameriški mediji. Čeprav so pri (ameriškem) Samsungu po poročanju tehnoloških portalov precej neodzivni na dodatna vprašanja, je Samsung sporočil, da uporabniki androida 11 ali starejšega operacijskega sistema ne bodo prizadeti zaradi ukinitve storitve, čeprav bi zelo verjetno imeli koristi od prehoda na Googlovo aplikacijo za pošiljanje sporočil.

Uporabniki androida 11 ali starejšega operacijskega sistema ne bodo prizadeti zaradi ukinitve storitve.

V objavi so še navedli, da uporabniki starejših pametnih ur galaxy watch s Samsungovim operacijskim sistemom tizen ne bodo več imeli dostopa do celotne zgodovine pogovorov, saj te ure ne morejo uporabljati Googlovih sporočil. Uporabniki bodo sicer še vedno lahko brali in pošiljali besedilna sporočila, vendar bodo le novejše ure (od galaxy watch 4 naprej) z Googlovim operacijskim sistemom wearOS omogočale dostop do celotnih pogovorov.

Galaxy S26 (na sliki aktualni prvak ultra) sploh ne omogoča več namestitve Samsungove aplikacije messages. FOTO: Staš Ivanc