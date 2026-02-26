Sanirajmo praske na tleh

Laminat je trpežen, a ni neuničljiv. Dovolj je premik stola brez zaščite, nekaj peska pod čevlji ali kremplji hišnega ljubljenčka in brezhibna površina se hitro spremeni v mrežo raz in prask. A to še ne pomeni, da je čas za drago prenovo. V številnih primerih lahko poškodbe uspešno omilimo ali skoraj povsem skrijemo.

Laminat je sestavljen iz več plasti, zgornja dekorativna plast daje videz lesa ali kamna. Prav ta je najbolj izpostavljena obrabi. Površinske praske so najpogostejše in jih je tudi najlažje sanirati. Strokovnjaki svetujejo, da pri manjših poškodbah najprej posežemo po nežnih metodah. Blaga polirna sredstva ali posebni čistilni pripravki za laminat lahko zmanjšajo vidnost prask, če jih nanesemo z mehko krpo in drgnemo v smeri vzorca. Nekateri prisegajo na uporabo minimalne količine zobne kreme ali paste iz sode bikarbone, vendar je treba biti previden in ne pretiravati z drgnjenjem, saj lahko površino dodatno poškodujemo.

Pri laminatu lahko zamenjamo le nekaj plošč. FOTO: Iuliia Petrovskaia/Getty Images

Pri nekoliko globljih praskah so učinkovitejši namenski kompleti za popravilo laminata. Ti običajno vsebujejo barvne voske, svinčnike ali polnilne mase, ki jih prilagodimo odtenku tal. Poškodbo zapolnimo, odvečni material odstranimo in površino zgladimo. Rezultat ni vedno popoln, a je lahko dovolj dober, da praska postane komaj opazna. Pomembno je vedeti, da laminata ne smemo brusiti ali lakirati kot klasični parket – s tem bi uničili zaščitni sloj.

Če je poškodba globoka ali je poškodovana večja površina, strokovnjaki priporočajo zamenjavo posamezne deske. Večina sodobnih laminatov je položenih na klik sistem, kar omogoča razmeroma enostavno menjavo, a je postopek kljub temu zahteven in terja natančnost.

Redno sesamo

Največ naredimo s preventivo. Redno sesanje ali pometanje odstrani drobne delce, ki delujejo kot brusni papir. Na noge stolov in miz namestimo filc, ob vhod položimo predpražnik, težje kose pohištva premikamo previdno, če jih moramo premakniti, jih podložimo, ne vlecimo jih kar tako. Tudi redno krajšanje krempljev hišnim ljubljenčkom ni odveč.

Najpomembnejše je redno sesanje ali pometanje.

Pri lakiranem parketu površinske praske omilimo s posebnimi negovalnimi sredstvi za osvežitev laka ali s polirnimi emulzijami, ki zapolnijo drobne sledi in povrnejo sijaj.

Drobne praske lahko zakrijemo že s polirnim sredstvom. FOTO: Evgeniya Moskova/Getty Images

Če je praska globlja in sega do lesa, manjše poškodbe zakrijemo z retuširnimi svinčniki ali voski v ustreznem odtenku. Površino poravnamo in nežno spoliramo. Rezultat je lahko presenetljivo dober, zlasti pri temnejših vrstah lesa.

Pri oljenem parketu je popravilo pogosto enostavnejše. Ker nima debelega lakiranega sloja, lahko lokalno območje rahlo obrusimo z zelo finim brusnim papirjem in nato ponovno naoljimo. Les vpije olje, barva se izenači, praska skoraj izgine. Ključno je, da uporabimo enako olje, kot je bilo uporabljeno ob prvotni obdelavi.

Prednost parketa je, da ga lahko večkrat obnovimo, kar pri laminatu ni mogoče.

Kaj pa globoke zareze ali udrtine? Če je les močno poškodovan, lahko pomaga kitanje z lesnim kitom v ustreznem tonu, v skrajnem primeru pa delna obnova – brušenje in ponovno lakiranje ali oljenje celotne površine.