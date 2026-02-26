  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOM

Sanirajmo praske na tleh

Z nekaj potrpežljivosti in pravimi pripomočki lahko tla ponovno zasijejo.
Ravnajmo preventivno in preprečimo poškodbe. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Ravnajmo preventivno in preprečimo poškodbe. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Drobne praske lahko zakrijemo že s polirnim sredstvom. FOTO: Evgeniya Moskova/Getty Images

Drobne praske lahko zakrijemo že s polirnim sredstvom. FOTO: Evgeniya Moskova/Getty Images

Pri laminatu lahko zamenjamo le nekaj plošč. FOTO: Iuliia Petrovskaia/Getty Images

Pri laminatu lahko zamenjamo le nekaj plošč. FOTO: Iuliia Petrovskaia/Getty Images

Ravnajmo preventivno in preprečimo poškodbe. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images
Drobne praske lahko zakrijemo že s polirnim sredstvom. FOTO: Evgeniya Moskova/Getty Images
Pri laminatu lahko zamenjamo le nekaj plošč. FOTO: Iuliia Petrovskaia/Getty Images
A. J.
 26. 2. 2026 | 16:15
3:36
A+A-

Laminat je trpežen, a ni neuničljiv. Dovolj je premik stola brez zaščite, nekaj peska pod čevlji ali kremplji hišnega ljubljenčka in brezhibna površina se hitro spremeni v mrežo raz in prask. A to še ne pomeni, da je čas za drago prenovo. V številnih primerih lahko poškodbe uspešno omilimo ali skoraj povsem skrijemo.

Laminat je sestavljen iz več plasti, zgornja dekorativna plast daje videz lesa ali kamna. Prav ta je najbolj izpostavljena obrabi. Površinske praske so najpogostejše in jih je tudi najlažje sanirati. Strokovnjaki svetujejo, da pri manjših poškodbah najprej posežemo po nežnih metodah. Blaga polirna sredstva ali posebni čistilni pripravki za laminat lahko zmanjšajo vidnost prask, če jih nanesemo z mehko krpo in drgnemo v smeri vzorca. Nekateri prisegajo na uporabo minimalne količine zobne kreme ali paste iz sode bikarbone, vendar je treba biti previden in ne pretiravati z drgnjenjem, saj lahko površino dodatno poškodujemo.

Pri laminatu lahko zamenjamo le nekaj plošč. FOTO: Iuliia Petrovskaia/Getty Images
Pri laminatu lahko zamenjamo le nekaj plošč. FOTO: Iuliia Petrovskaia/Getty Images

Pri nekoliko globljih praskah so učinkovitejši namenski kompleti za popravilo laminata. Ti običajno vsebujejo barvne voske, svinčnike ali polnilne mase, ki jih prilagodimo odtenku tal. Poškodbo zapolnimo, odvečni material odstranimo in površino zgladimo. Rezultat ni vedno popoln, a je lahko dovolj dober, da praska postane komaj opazna. Pomembno je vedeti, da laminata ne smemo brusiti ali lakirati kot klasični parket – s tem bi uničili zaščitni sloj.

Če je poškodba globoka ali je poškodovana večja površina, strokovnjaki priporočajo zamenjavo posamezne deske. Večina sodobnih laminatov je položenih na klik sistem, kar omogoča razmeroma enostavno menjavo, a je postopek kljub temu zahteven in terja natančnost.

Redno sesamo

Največ naredimo s preventivo. Redno sesanje ali pometanje odstrani drobne delce, ki delujejo kot brusni papir. Na noge stolov in miz namestimo filc, ob vhod položimo predpražnik, težje kose pohištva premikamo previdno, če jih moramo premakniti, jih podložimo, ne vlecimo jih kar tako. Tudi redno krajšanje krempljev hišnim ljubljenčkom ni odveč.

Najpomembnejše je redno sesanje ali pometanje.

Pri lakiranem parketu površinske praske omilimo s posebnimi negovalnimi sredstvi za osvežitev laka ali s polirnimi emulzijami, ki zapolnijo drobne sledi in povrnejo sijaj.

Drobne praske lahko zakrijemo že s polirnim sredstvom. FOTO: Evgeniya Moskova/Getty Images
Drobne praske lahko zakrijemo že s polirnim sredstvom. FOTO: Evgeniya Moskova/Getty Images

Če je praska globlja in sega do lesa, manjše poškodbe zakrijemo z retuširnimi svinčniki ali voski v ustreznem odtenku. Površino poravnamo in nežno spoliramo. Rezultat je lahko presenetljivo dober, zlasti pri temnejših vrstah lesa.

Pri oljenem parketu je popravilo pogosto enostavnejše. Ker nima debelega lakiranega sloja, lahko lokalno območje rahlo obrusimo z zelo finim brusnim papirjem in nato ponovno naoljimo. Les vpije olje, barva se izenači, praska skoraj izgine. Ključno je, da uporabimo enako olje, kot je bilo uporabljeno ob prvotni obdelavi.

Prednost parketa je, da ga lahko večkrat obnovimo, kar pri laminatu ni mogoče.

Kaj pa globoke zareze ali udrtine? Če je les močno poškodovan, lahko pomaga kitanje z lesnim kitom v ustreznem tonu, v skrajnem primeru pa delna obnova – brušenje in ponovno lakiranje ali oljenje celotne površine.

Več iz teme

parketlaminatpraskelesdom
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
RAZLOGI

Tega ne bi pričakovali: zato se rojeva vse manj otrok

Sociologinja povezuje nenaden globalni padec natalitete z rastjo uporabe pametnih telefonov.
26. 2. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
S.O.S. KVINTET

Malo poseben

Tak je naslov nove igrive polke, ki poslušalca pritegne z lahkotno melodijo in simpatično zgodbo, v kateri ne manjka humorja.
Mojca Marot26. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Dan za globoke občutke in jasne misli

Odnosi bodo deležni pomirjujočega vpliva, zato je to ugoden čas za srčne pogovore in umetniške dejavnosti.
Delo UI26. 2. 2026 | 18:00
17:25
Bulvar  |  Domači trači
VROČE IZ IZOLE

Nova fotografija Urške sprožila val ugibanj, le kaj bo rekel njen Bor? (FOTO)

Izolski utrinek predsednice Državnega zbora je sprožil val komentarjev.
26. 2. 2026 | 17:25
17:25
Novice  |  Nedeljske novice
VESOLJE

Luna se krči

Znanstveniki na površju Zemljinega naravnega satelita odkrili več kot 1000 novih razpok.
26. 2. 2026 | 17:25
17:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽALOSTNO

Dedek pomotoma ugrabljen in umorjen, država je v šoku

Avstralija je pretresena po hladnokrvnem zločinu. Truplo vdovca našli pri igrišču za golf blizu Sydneyja.
26. 2. 2026 | 17:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki