Sanje razkrivajo marsikaj, preverite

Letošnja raziskava, ki so jo izvedli strokovnjaki za spanje in spolnost, je pokazala, da seksualne sanje niso naključni prizori, temveč precej natančen odsev osebnostnih lastnosti.

Posamezniki s potrebo po novih doživetjih, večjo odprtostjo in impulzivnim značajem poročajo o živih, intenzivnih in včasih zelo izvirnih spolnih sanjah.

Pri ljudeh z več občutljivosti se pogosteje pojavljajo sanjski scenariji, v katerih se prepletata napetost in izgubljeni nadzor. Vsebina teh sanj tako pogosto razkrije, kako posameznik doživlja notranjo dinamiko, meje in pričakovanja v vsakdanjem življenju.