Še en otrok: pet stvari, ki jih lenobneži v razmerju prepustijo partnerkam

Tiski, ki imajo lenobne partnerje, so pogosto na koncu zadolženi za vse. Od majhnih stvari, kot je odnašanje smeti, do večjih obveznosti, kot je skrb za otroke. Na ramenih žensk z lenimi življenjskimi sopotniki vedno pristanejo te obveznosti:

Načrtovanje ali organizacija dogodkov doma

Kadar se doma odvija pomemben dogodek, denimo družinsko srečanje ali otroška rojstnodnevna zabava, se zdi, da ženske z lenimi partnerji prevzamejo skrb za vse. Medtem se on preprosto pojavi in ne vlaga nobenega truda. Ženske v takšni situaciji naj se, namesto da bi pričakovale, da bo on znal prebrati njihove misli, raje dogovorijo za seznam nalog in tako pravično razdelijo opravila.

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Skrb za otroke

Pri številnih parih se pojavi enaka težava: nekako se vzpostavi nenapisano pravilo, da je za otroke v prvi vrsti odgovorna mama. Toda tudi on je njihov starš in bi moral prevzeti svoj del odgovornosti. Če se vede, kot da je to, da skrbi za lastne otroke, nekaj posebnega, naj prevzame konkretne naloge: jih zjutraj pelje v šolo, popoldne na obšolske dejavnosti ali prevzame skrb za njihove športne aktivnosti ob koncih tedna. Možnosti je veliko, pomembno pa je, da ne gre zgolj za občasno pomoč, ki bi ji po njegovem morali ploskati, temveč za enakovredno sodelovanje pri starševstvu.

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Upravljanje financ in družinskega proračuna

Če je ona tista, ki v celoti skrbi za družinske finance, lahko to zanjo predstavlja precejšnje breme. Oba bi morala vedeti, kako stojijo družinske finance, in pri njih tudi sodelovati. Po podatkih ene od raziskav 34 odstotkov parov pravi, da je denar pomemben vir konfliktov v njihovem zakonu. Kadar vse finančne obveznosti prevzame eden od partnerjev, lahko hitro dobi občutek, da nosi preveliko odgovornost. Koristno je, da se dva v zvezi vsaj enkrat mesečno pogovorita o računih, izdatkih, prihodkih in drugih finančnih obveznostih.

Gospodinjska opravila in delo doma

Ženske pogosto ne prevzemajo le nevidnega dela gospodinjstva, kot so načrtovanje, organizacija in skrb za otroke, temveč opravijo tudi večino fizičnih gospodinjskih opravil. Če se pri tem ne morejo zanesti na partnerja, lahko hitro postanejo izčrpane in preobremenjene. Namesto da bi celotno breme gospodinjstva padlo na eno osebo, je smiselno jasno razdeliti posamezne naloge. Pomembno pa je predvsem, da on prizna, da gospodinjstvo ni samo ženina odgovornost in da lahko tudi sam prispeva več.

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Skrb za goste ob obiskih širše družine

Ko na obisk pride širša družina, bi morala pri pogostitvi sodelovati oba. Vendar se v nekaterih družinah zgodi, da se on med obiskom umakne, ali se nenadoma spomni na opravke,ona pa ostane sama z gosti. Takšno vedenje hitro postane vir nezadovoljstva in nesoglasij. Če se ponavlja, je pomembno, da se partnerja o tem odkrito pogovorita. Čeprav ni posebej navdušen nad družinskimi obiski, je del skupnega življenja tudi to, da skupaj s partnerko sprejme goste in sodeluje pri njihovi pogostitvi. Umikanje, medtem ko vse obveznosti pristanejo na njej, zagotovo ne bo rešilo težav, piše Your Tango.