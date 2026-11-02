Še imate pelargonije na balkonu? Pred prvo slano morate nujno poskrbeti za eno stvar

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Na srečo pozimi ne zahtevajo veliko pozornosti. FOTO: Dipakkumar Talati/Getty Images

Na srečo pozimi ne zahtevajo veliko pozornosti. FOTO: Dipakkumar Talati/Getty Images

Pelargonije so nedvomno najbolj priljubljene balkonske cvetlice. FOTO: Daliu/Getty Images/istockphoto

Pelargonije so nedvomno najbolj priljubljene balkonske cvetlice. FOTO: Daliu/Getty Images/istockphoto

Ne marajo nizkih temperatur, še posebno občutljive so za zmrzal. FOTO: Tomás Guardia Bencomo/Getty Images/istockphoto

Ne marajo nizkih temperatur, še posebno občutljive so za zmrzal. FOTO: Tomás Guardia Bencomo/Getty Images/istockphoto

Jesen je primeren čas za obrezovanje pelargonij. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images/istockphoto

Jesen je primeren čas za obrezovanje pelargonij. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images/istockphoto

Na srečo pozimi ne zahtevajo veliko pozornosti. FOTO: Dipakkumar Talati/Getty Images
Pelargonije so nedvomno najbolj priljubljene balkonske cvetlice. FOTO: Daliu/Getty Images/istockphoto
Ne marajo nizkih temperatur, še posebno občutljive so za zmrzal. FOTO: Tomás Guardia Bencomo/Getty Images/istockphoto
Jesen je primeren čas za obrezovanje pelargonij. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images/istockphoto
L. K.
 2. 11. 2026 | 17:44
4:45
A+A-

Pelargonije so zagotovo med najbolj priljubljenimi rastlinami, ki v toplih mesecih krasijo naše balkone, terase in okenske police. Ob pravilni negi in primerni količini sonca cvetijo več mesecev, ko pa se začne hladnejši del leta, jih je treba pravočasno zaščititi pred mrazom in pripraviti na obdobje mirovanja. Na srečo pozimi ne zahtevajo veliko pozornosti. Najpomembneje jih je pravočasno umakniti pred mrazom in jim zagotoviti ustrezne pogoje za prezimovanje. Če so vaše še na okenskih policah in balkonskih ograjah, še pred prvo slano poskrbite zanje.

Preden jih z balkona ali terase prestavite v notranjost, je treba njihove liste in stebla temeljito pregledati. Preglejte tudi površino zemlje ter preverite, ali so na rastlini žuželke, pajčevinaste tvorbe, lise ali drugi znaki bolezni in škodljivcev. Odstranite vse suhe in poškodovane liste ter odcvetele cvetove. Če opazite škodljivce, pelargonije najprej operite z nežnim curkom vode. Po potrebi lahko uporabite blag milni pripravek, primeren za rastline. Pomembno je, da škodljivcev skupaj z rastlino ne prenesete v prostor, kjer so druge sobne rastline. Pred prezimovanjem je dobro odstraniti plevel ter preveriti, ali se v zemlji zadržuje preveč vlage. Jesen je primeren čas za obrezovanje pelargonij. Pozimi rastlina upočasni rast, zato ni potrebe, da bi ohranila vse dolge in bujne poganjke. Daljša stebla lahko skrajšate na približno deset do 15 centimetrov. Po obrezovanju bo pelargonija morda videti precej gola, vendar ji takšen rez spomladi omogoča razvoj novih, močnejših poganjkov in oblikovanje gostejše ter lepše krošnje. Pri obrezovanju uporabite čiste in ostre škarje. Odstranite predvsem šibke, poškodovane in predolge poganjke. Pelargonije ne marajo nizkih temperatur, še posebno občutljive so na zmrzal. Zato jih ne puščajte zunaj do prvega resne ohladitve. Priporočljivo je, da jih prestavite v zavetje, ko se nočne temperature spustijo pod deset stopinj Celzija. Če vremenska napoved napoveduje nenaden padec temperatur, jih je bolje prestaviti nekoliko prej. Za prezimovanje jim najbolj ustreza svetel in hladen prostor s temperaturo približno med 10 in 15 stopinjami Celzija. Prostor naj bo zračen, vendar brez prepiha.

Pelargonije so nedvomno najbolj priljubljene balkonske cvetlice. FOTO: Daliu/Getty Images/istockphoto
Pelargonije so nedvomno najbolj priljubljene balkonske cvetlice. FOTO: Daliu/Getty Images/istockphoto

Ne marajo nizkih temperatur, še posebno občutljive so za zmrzal. FOTO: Tomás Guardia Bencomo/Getty Images/istockphoto
Ne marajo nizkih temperatur, še posebno občutljive so za zmrzal. FOTO: Tomás Guardia Bencomo/Getty Images/istockphoto

Idealno je, da jih namestite stran od radiatorjev in drugih virov toplote. V pretoplem prostoru rastline začno prezgodaj poganjati in zaradi pomanjkanja svetlobe tvorijo šibke in podolgovate poganjke. Za prezimovanje uporabite svetel, hladen hodnik, zaprto teraso, zimski vrt ali garažo, če je v njej dovolj svetlobe in temperatura ni prenizka.

Zmerno zalivanje in nič gnojenja

Ena najpogostejših napak pri prezimovanju pelargonij je preveč vode. Ker rastlina v hladnejšem obdobju raste zelo počasi, porabi veliko manj vode kot spomladi in poleti. Pred zalivanjem vedno preverite, ali je zgornja plast zemlje suha. Pozimi zalivajte zmerno in precej redkeje kot poleti. Bolje je, da je zemlja nekoliko bolj suha, kot da je ves čas mokra, saj lahko prekomerna vlaga povzroči gnitje korenin. Po zalivanju se prepričajte, da v podstavku ne ostaja voda. Pozimi pelargonij ni treba dodatno spodbujati z gnojili. Ker se rast zelo upočasni, je redno gnojenje v tem obdobju odveč. Hraniti oziroma dognojevati jih ponovno začnite šele spomladi, ko opazite, da rastlina razvija nove liste in poganjke. Takrat ji bodo hranila pomagala pri oblikovanju močne rasti in obilnejšem cvetenju.

Konec februarja ali v začetku marca jih ponovno preglejte in jih po potrebi dodatno obrežite. Takrat jih lahko tudi presadite v svež in kakovosten substrat. Ko se začnejo pojavljati novi poganjki, jih postopoma prestavite na svetlejše in nekoliko toplejše mesto. Tudi zalivanje povečujte počasi, saj rastlina še ne potrebuje toliko vode kot v polni rastni sezoni. Ko nevarnost zmrzali mine in se temperature ustalijo, jih lahko ponovno prenesete na balkon ali teraso. Pred tem jih je dobro nekaj dni postopoma navajati na zunanje razmere, predvsem na močnejše sonce.

Jesen je primeren čas za obrezovanje pelargonij. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images/istockphoto
Jesen je primeren čas za obrezovanje pelargonij. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images/istockphoto

Bolje je, da je zemlja nekoliko bolj suha, kot da je ves čas mokra, saj lahko prekomerna vlaga povzroči gnitje korenin.

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