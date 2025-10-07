Še je čas za vrtnarjenje, to so reči, ki jih lahko postorite zdaj

Čeprav je oktober, temperature pa so prav tako že lepo padle, to še ne pomeni, da je napočil čas, ko boste vrtnarske rokavice in orodje pospravili v lopo. Pravzaprav je lahko tudi takšna jesen idealen čas za nekatera bistvena vrtna opravila, s pomočjo katerih boste pripravili rastline na zimo in poskrbeli, da bo vaš vrt na polno zasijal tudi spomladi.

Ti dnevi so kot naročeni za delitev trajnic.

Poklicni vrtnarji dobro vedo, kaj je treba opraviti pred začetkom hladnega obdobja. Trajnice postanejo po poletju pogosto pregoste, zato so ti dnevi kot naročeni za njihovo delitev, kar bo spodbudilo novo rast in jim vdahnilo novo življenje. Preveč razraščene trajnice izkopljemo in jih razdelimo na več delov, odstranimo odmrle ali opešane dele ter razsadimo na vnaprej pripravljena mesta. Korenin ne trgamo, ko je rastlina še v zemlji.

Zdaj je čas, da izkopljete gladiole, begonije in druge občutljive čebulnice, preden bodo temperature še bolj strmoglavile. Otresite odvečno zemljo, vendar jih ne operite, saj lahko vlaga povzroči gnitje. Pustite, da se temeljito posušijo, nato pa jih shranite na hladnem mestu, kjer ne bo zmrzovalo.

Poskrbite za potaknjence

Rastline, kot so kadulje, pelargonije in fuksije, zelo slabo prenašajo zimo, zdaj je res skrajni čas, da naredite potaknjence; dobite jih iz poganjkov, listov, listnih brstov ali korenin zrele rastline, ki jim za rast manjkajo nekateri deli. Izberete necvetoče poganjke, odstranite spodnje liste in potaknite v lonček, ki ste ga napolnili s kakovostno prstjo. Če to storite, ko bo še toplo, se bodo hitreje ukoreninili in bodo spomladi pripravljeni na presajanje.

Naberemo semena, jih posušimo in shranimo.

Še je čas, da naberete semena. Ko bodo popolnoma suha, jih shranite v označenih ovojnicah. Shranjujte jih na suhem, hladnem in varnem mestu, stran od glodavcev, da jih boste ohranili v najboljšem stanju za naslednjo sezono.

V tem obdobju je pomembno tudi čiščenje; obrežite odmrle dele rastlin, odstranite odmrle liste in uredite gredice. Tako vrt ne bo le videti urejen, na tak način boste preprečili tudi prezimovanje škodljivcev. Nekaj posušenih cvetnih glavic pa le prihranite, so namreč prvovrstna hrana za ptice in druge živali.

S cvetočimi rastlinami, ki jih posadite na gredice ali v lonce, boste na vrt vnesli jesenske barve.

Pripravimo vrt na obdobje počivanja. FOTO: Macniak/Getty Images