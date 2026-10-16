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POŽARNA VARNOST

Še posebej nevarni so požari v blokih, evakuacijska pot naj bo vedno prosta

Oktober je mesec požarne varnosti, ko gasilci opozarjajo na nevarnosti požarov in pomen preventive.
Površine pred stavbo, namenjene gasilcem, morajo ostati proste, parkiranje na njih ni dovoljeno. FOTO: Oste Bakal

Površine pred stavbo, namenjene gasilcem, morajo ostati proste, parkiranje na njih ni dovoljeno. FOTO: Oste Bakal

Požari v večstanovanjskih stavbah lahko že v nekaj trenutkih ogrozijo številna življenja. FOTO: Dejan Javornik

Požari v večstanovanjskih stavbah lahko že v nekaj trenutkih ogrozijo številna življenja. FOTO: Dejan Javornik

Odprtine ob vratih zamašimo z vlažnimi brisačami ali drugim blagom, da omejimo vdor dima. FOTO: Getty Images

Odprtine ob vratih zamašimo z vlažnimi brisačami ali drugim blagom, da omejimo vdor dima. FOTO: Getty Images

Ne preobremenjujmo električnih vtičnic, poškodovane kable zamenjajmo. FOTO: Michael Blann/Getty Images

Ne preobremenjujmo električnih vtičnic, poškodovane kable zamenjajmo. FOTO: Michael Blann/Getty Images

Sveč ne puščajmo goreti brez nadzora. FOTO: Shutterstock

Sveč ne puščajmo goreti brez nadzora. FOTO: Shutterstock

Površine pred stavbo, namenjene gasilcem, morajo ostati proste, parkiranje na njih ni dovoljeno. FOTO: Oste Bakal
Požari v večstanovanjskih stavbah lahko že v nekaj trenutkih ogrozijo številna življenja. FOTO: Dejan Javornik
Odprtine ob vratih zamašimo z vlažnimi brisačami ali drugim blagom, da omejimo vdor dima. FOTO: Getty Images
Ne preobremenjujmo električnih vtičnic, poškodovane kable zamenjajmo. FOTO: Michael Blann/Getty Images
Sveč ne puščajmo goreti brez nadzora. FOTO: Shutterstock
L. K.
 16. 10. 2026 | 11:45
4:07
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Oktober je v Republiki Sloveniji mesec, ki je posvečen požarni varnosti. Vsako leto ima svojo osrednjo temo, ki jo družno pripravijo in izvajajo Uprava RS za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije in Slovensko združenje za požarno varstvo. Aktivnosti gasilcev so v tem mesecu že tradicionalne, saj že vrsto let opozarjajo občane na nevarnost požarov ter pravilno ukrepanje, da ne zagori. Obiskujejo šole in vrtce ter otrokom predstavljajo svojo dejavnost. Izvajajo prikazne in druge vaje, na katerih preizkušajo operativno sposobnost njihovih enot, z upravljavci vodovodnega omrežja pregledujejo hidrantna omrežja, raznoraznim organizacijam pomagajo pri izvedbah evakuacije in tako dalje.

Dim, ogenj in zaprte evakuacijske poti lahko stanovalcem preprečijo varen umik.

Požari v večstanovanjskih stavbah lahko že v nekaj trenutkih ogrozijo številna življenja. FOTO: Dejan Javornik
Požari v večstanovanjskih stavbah lahko že v nekaj trenutkih ogrozijo številna življenja. FOTO: Dejan Javornik
Med drugim v teh dneh opozarjajo tudi na vse mogoče požare, do katerih pride pogosto tudi v večstanovanjskih stavbah. Ti so še posebno zahrbtni, saj lahko že v nekaj trenutkih ogrozijo številna življenja. Dim, ogenj in zaprte evakuacijske poti lahko stanovalcem preprečijo varen umik. Zato je še kako pomembno, da vemo, kako preprečiti požar in kako ravnati, če se vendarle vname. Uprava RS za zaščito in reševanje je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo pripravila nekaj napotkov, ki jih velja poznati. Eden najpomembnejših je zagotavljanje prostih evakuacijskih poti. Hodniki in stopnišča ne smejo biti založeni s pohištvom, papirjem, smetmi ali drugimi (gorljivimi) predmeti. Ob požaru lahko že na videz nedolžna ovira močno oteži kakršen koli umik. Tudi površine pred stavbo, namenjene gasilcem, morajo ostati proste. Parkiranje na njih seveda ni dovoljeno, saj lahko ovira intervencijo. Dostopni morajo biti tudi hidranti. Stanovalci bi morali preveriti, kje so gasilniki in evakuacijske poti. Če opazimo poškodovano ali slabo vzdrževano požarno opremo, bi morali nemudoma opozoriti upravnika.

Ne z dvigalom

Kaj storimo, ko zagori? Če požara ne moremo pogasiti ali omejiti, se poskušajmo čim prej umakniti na varno in pokličimo 112. Preden odpremo vrata stanovanja, skozi kukalo preverimo stanje na hodniku. S hrbtno stranjo dlani potipajmo vrata oziroma kljuko. Če so topla, jih ne odpirajmo. Med umikom zapirajmo vrata, saj na tak način upočasnimo širjenje požara. Če je prostor zadimljen, se premikajmo čim bližje tlom, ob steni. Usta in nos prekrijmo z vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajmo dvigala, pač pa stopnice.

Med umikom zapirajmo vrata, saj na ta način upočasnimo širjenje požara.

Ko zapustimo stavbo, pojdimo na zbirno mesto. Nikar se ne vračajmo po dokumente, denar ali druge dragocenosti. Če varen umik ni mogoč, pokličimo 112 in se umaknimo v prostor, čim bolj oddaljen od požara. Zaprimo vrata, vendar jih ne zaklenimo. Odprtine ob vratih zamašimo z vlažnimi brisačami ali drugim blagom, da omejimo vdor dima. Če zunaj ni dima ali ognja, odprimo okno in opozorimo nase.

Prižganega štedilnika, pečice ali drugih grelnih naprav nikoli ne puščajmo brez nadzora. Ne preobremenjujmo električnih vtičnic, poškodovane kable zamenjajmo. Previdni bodimo pri svečah in polnjenju elektronskih naprav. Strokovnjaki priporočajo namestitev gasilnikov, požarnih odej in javljalnikov požara. Pomembno je, da družinski člani vedo, kako se bodo ob nevarnosti umaknili. Ob požaru lahko prav poznavanje teh preprostih pravil odloča o življenju in smrti.

Odprtine ob vratih zamašimo z vlažnimi brisačami ali drugim blagom, da omejimo vdor dima. FOTO: Getty Images
Odprtine ob vratih zamašimo z vlažnimi brisačami ali drugim blagom, da omejimo vdor dima. FOTO: Getty Images

Sveč ne puščajmo goreti brez nadzora. FOTO: Shutterstock
Sveč ne puščajmo goreti brez nadzora. FOTO: Shutterstock

Ne preobremenjujmo električnih vtičnic, poškodovane kable zamenjajmo. FOTO: Michael Blann/Getty Images
Ne preobremenjujmo električnih vtičnic, poškodovane kable zamenjajmo. FOTO: Michael Blann/Getty Images

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