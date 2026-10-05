Razkritih sedem najpogostejših mitov o tem, zakaj iz spalnice izgine strast

Seks je na začetku zveze zelo preprost, vendar postaja, ko skupaj rasteta kot par, vse bolj zapleten. Če se sprašujete, zakaj iz spalnice izgine strast, morate spoznati in ovreči mite o spolnem življenju. Včasih lahko zmotna prepričanja povzročijo več škode kot dolžina zveze, leta ali življenjsko obdobje, v katerem ste. Katera so najpogostejša, navaja miss zdrava.

Mit: Nista več zaljubljena

Morda verjamete, da kvalitetna zveza ne glede na to, kako dolgo sta par, pomeni veliko poželenja in seksa. Če poželenje izgine in spolnost postane redka, mora to pomeniti, da se ne ljubita več. Toda to je mit, ne dejstvo. Če menite, da imate šibek ali povsem uspavan spolni nagon, morate najprej oceniti številne dejavnike, ki bi lahko povzročali pomanjkanje zanimanja za seks pri vas ali vašem partnerju.

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So se pojavile biološke ali zdravstvene spremembe, denimo nova hormonska kontracepcija ali kronična bolečina? Psihološke spremembe, kot so tesnoba, depresija ali občutek negotovosti glede seksa? Je prišlo do sprememb v odnosu, kot so nenehni prepiri ali občutek čustvene oddaljenosti? Ko razumete, kako zapleten je spolni nagon, se lahko oddaljite od mita, da manjša želja po seksu pomeni izgubljeno ljubezen. V igri je veliko stvari, nekatere od njih pa morda sploh niso povezane s seksom.

Mit: Vajina zveza je obsojena na propad

Nekateri menijo, da je zveza brez seksa obsojena na propad. Čeprav je to v nekaterih primerih morda res, gre tudi za mit. Nizek spolni nagon ni znak, da bi morali obupati, temveč je lahko znak močne predanosti odnosu, za katerega se je vredno truditi. Na začetku zveze si pogosto oba močno želita čim več telesne ljubezni, hkrati sta tudi zelo zaljubljena.

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Toda približno po šestih mesecih do dveh ali petih letih zveze se pri večini ljudi zaljubljenost in spolni nagon zmanjšata. Ne čutite več enakega vznemirjenja in zveza preide v fazo navezanosti. Upad spolne želje po nekaj letih zveze ne pomeni nujno, da je z odnosom nekaj narobe. Ko se odnos spreminja, se spreminjajo tudi spolna želja, vzburjenost in prioritete partnerjev. Ali to pomeni, da si seksa nikoli več ne boste želeli? Ne. Veliko pa lahko storite, da ponovno prebudite svojo željo po njem.

Mit: Z vzgojo otrok spolnost izgine

To, da postaneta starša, ne pomeni, da spolnosti ne bo več. Tako kot faza navezanosti tudi otroci povzročijo spremembe v željah in prioritetah. Kljub temu številni pari še naprej seksajo ali se zavestno odločijo, da bodo ponovno obudili svojo romantično povezanost.

Prvi korak je, da ugotovite, ali vam je spolnost sploh pomembna: tako za vas kot za parterja. Ključno je, da svojo odločitev utemeljite na svojih in partnerjevih željah, ne pa na mitu, da v obdobju vzgoje otrok nihče nima aktivnega spolnega življenja.

Mit: Ženskam ni več do seksa

Ideja, da ženske v resnih zvezah preprosto izgubijo spolni nagon, se lahko zdi popoln odgovor na vprašanje, zakaj pari prenehajo seksati, vendar ni tako. Ta mit deloma izhaja iz pravil vedenja, ki so bila ženskam vsiljena zaradi kulturnih in verskih razlogov.

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Tudi ideja, da ženske v resnici ne marajo seksa ali da zanje ni pomemben, temelji na zelo specifičnem pojmovanju intimnega akta, predvsem vaginalne penetracije. Od žensk v heteroseksualnih zvezah ali zakonih se pogosto pričakuje, da bodo doživele orgazem zgolj z vaginalno penetracijo. V resnici to ni ravno pogosto. Ženske za resnične užitke pogosto potrebujejo zunanjo stimulacijo klitorisa.

Če se torej na prvi pogled zdi, da niso zainteresirane za spolnost, se postavlja vprašanje: ali jih v resnici ne zanima ali pa jih ne zanima le penetracija? In ali lahko razširjene predstave o ženski spolnosti povzročijo, da se zaradi svojih želja počutijo osramočene, zaradi česar njihov spolni nagon močno upade? Odgovor na obe vprašanji je verjetno pritrdilen.

Mit: Staranje pomeni nizek libido

Proces staranja vpliva na številne vidike zdravja, tudi na spolno zdravje. Spremembe libida zaradi menopavze in večja nepredvidljivost erekcije so le nekatere od težav, s katerimi se srečujejo pari. Vendar staranje ne izbriše spolne želje ali vzburjenosti. Spolna terapevtka Leigh Norén je v pogovorih s svojimi pacienti ugotovila, da je seks pomemben ne glede na starost. Dodaja, da je kakovosten seks dostopen vsem, ne glede na leta in da mit o staranju ter nizkem libidu nikomur ne koristi.

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Mit: Moški so biološko programirani tako, da si želijo seksa samo z novimi partnericami

Novost je pomembna za spolno slo in desetletja se ljubiti na enak način lahko pri nekaterih zagotovo zmanjša željo. Na nek način se to zdi dober odgovor na vprašanje, zakaj pari prenehajo seksati. Novost je pomembna za spolno željo, prav tako pa lahko zaradi ustaljenosti in rutine spolnost za nekatere postane manj vznemirljiva. Vendar moški ne potrebujejo nove partnerice, da bi še naprej čutili spolno željo. Terapevtka Norén je opazila, da se pri moških z nizko spolno željo ta nujno ne zmanjša zaradi dolgotrajnega odnosa z isto partnerico, medtem ko ima lahko ta dejavnik pri ženskah večjo vlogo. Kljub temu se izgubljena želja s poznavanjem razlogov za vpad lahko vrne.

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Mit: V dolgoročnih zvezah ni mogoče ohraniti vznemirljivega spolnega življenja

Mnogi pogosto verjamejo, da se mora seks zgoditi spontano in da bi nas morali isti spolni gibi enako vzburjati vse življenje. Toda spolnost se nenehno spreminja. To pomeni, da lahko leta uživate v določeni vrsti seksa, ki sčasoma postane manj vznemirljiva. Ko se to zgodi, morata biti preprosto radovedna in odkrivati, kaj vama je všeč. Tudi vaše in partnerjeve želje se bodo spreminjale. Prav to pa lahko pomaga ohranjati stvari zanimive, saj spodbuja radovednost in raziskovanje ter dober seks ne glede na dolžino zveze.