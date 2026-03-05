Sedem pogostih izjav nekoga, ki vara

Čeprav ima vsak odnos svojo dinamiko, se strokovnjaki za partnerske odnose, zakonski terapevti in psihologi strinjajo v enem: osebe, ki varajo, pogosto uporabljajo podobne komunikacijske vzorce, da bi zmanjšale svojo odgovornost, zmedle partnerja ali preložile krivdo. Psihologi in zakonski terapevti tako razkrivajo najpogostejše stavke, ki jih izgovarjajo tisti, ki skačejo čez plot in pojasnjujejo, kaj se v resnici skriva za njimi.

To ni nič pomenilo

To je morda najpogostejši stavek po razkritju nezvestobe. Sporočilo, ki ga partner skuša poslati, je: ni bilo čustev, torej ni bilo resno. Terapevti poudarjajo, da čustvena teža dejanja ni tista, ki določa izdajo, temveč je to kršitev dogovorjenih meja v odnosu. Tudi če ni nič pomenilo, je pomenilo dovolj, da je bila prestopljena meja zaupanja. Ta stavek je pogosto izrečen z namenom zmanjšati bolečino druge strani in kot poskus blaženja resnosti situacije.

FOTO: Gettyimages

Pretiravaš/Delaš dramo brez razloga

To je primer taktike, znane pod izrazom gaslighting, manipulativnega vzorca, pri katerem oseba postavlja pod vprašaj partnerjevo dojemanje in občutke. Raziskave o čustveni manipulaciji kažejo, da se gaslighting uporablja zato, da se druga oseba začne spraševati o sebi: ali sem res preveč občutljiv(a), si morda samo domišljam?

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Samo prijatelj/prijateljica je

Ko tretja oseba postane pogosta tema, vendar brez jasnih meja, strokovnjaki svetujejo, naj bomo pozorni na kontekst, ne le na besede. Težava ni v prijateljstvu, temveč v skrivnostnosti, skrivanju sporočil, brisanju sledi ali obrambnih odzivih ob vprašanjih. Transparentnost je ključ zdravega odnosa.

Če bi mi posvečal(a) več pozornosti, se to ne bi zgodilo

To je klasično prelaganje krivde. Psihologi poudarjajo, da je nezvestoba vedno odločitev posameznika. Nezadovoljstvo v odnosu je lahko resnično, vendar je način reševanja težav odgovornost obeh partnerjev. Ta stavek je še posebej boleč, ker pride v trenutku, ko je zaupanje že načeto.

FOTO: Shironosov/Gettyimages

Tehnično ni šlo za varanje

Igra z besedami je zelo pogosta obrambna strategija. Primeri vključujejo trditve, kot so: samo dopisovala sva si ali to je bilo, preden je med nama postalo resno. Strokovnjaki danes ločijo med fizično in čustveno nezvestobo, pri čemer sta lahko obe enako boleči. Če partner skriva komunikacijo, razvija intimnost z drugo osebo ali vlaga čustva zunaj odnosa, je to oblika izdaje zaupanja.

Ne brskaj po mojem telefonu

Čeprav si nihče ne želi občutka nadzora, lahko nenadna sprememba vedenja, kot so skrivanje zaslona, zaklepanje naprave, brisanje sporočil, kaže, da nekaj ni v redu. Seveda je zasebnost pomembna. A strokovnjaki poudarjajo, da je v stabilnih odnosih odkritost nekaj naravnega, ne grožnja.

FOTO: Deagreez/Gettyimages

Verjemi, kar hočeš

Nekateri ta stavek razumejo kot znak krivde, drugi kot znak čustvene izčrpanosti. Strokovnjaki opozarjajo, da sam po sebi še ne dokazuje nezvestobe, vendar lahko način, kako je izrečen, kontekst in celotno partnerjevo vedenje razkrijejo veliko več kot same besede, navaja Zadovoljna.hr.