ODNOSI

Sedem pogostih izjav nekoga, ki vara

Nezvestoba je ena najbolj bolečih tem v partnerskih odnosih.
M. Fl.
 5. 3. 2026 | 18:00
3:33
A+A-

Čeprav ima vsak odnos svojo dinamiko, se strokovnjaki za partnerske odnose, zakonski terapevti in psihologi strinjajo v enem: osebe, ki varajo, pogosto uporabljajo podobne komunikacijske vzorce, da bi zmanjšale svojo odgovornost, zmedle partnerja ali preložile krivdo. Psihologi in zakonski terapevti tako razkrivajo najpogostejše stavke, ki jih izgovarjajo tisti, ki skačejo čez plot in pojasnjujejo, kaj se v resnici skriva za njimi.

To ni nič pomenilo

To je morda najpogostejši stavek po razkritju nezvestobe. Sporočilo, ki ga partner skuša poslati, je: ni bilo čustev, torej ni bilo resno. Terapevti poudarjajo, da čustvena teža dejanja ni tista, ki določa izdajo, temveč je to kršitev dogovorjenih meja v odnosu. Tudi če ni nič pomenilo, je pomenilo dovolj, da je bila prestopljena meja zaupanja. Ta stavek je pogosto izrečen z namenom zmanjšati bolečino druge strani in kot poskus blaženja resnosti situacije.

Pretiravaš/Delaš dramo brez razloga

To je primer taktike, znane pod izrazom gaslighting, manipulativnega vzorca, pri katerem oseba postavlja pod vprašaj partnerjevo dojemanje in občutke. Raziskave o čustveni manipulaciji kažejo, da se gaslighting uporablja zato, da se druga oseba začne spraševati o sebi: ali sem res preveč občutljiv(a), si morda samo domišljam?

Samo prijatelj/prijateljica je

Ko tretja oseba postane pogosta tema, vendar brez jasnih meja, strokovnjaki svetujejo, naj bomo pozorni na kontekst, ne le na besede. Težava ni v prijateljstvu, temveč v skrivnostnosti, skrivanju sporočil, brisanju sledi ali obrambnih odzivih ob vprašanjih. Transparentnost je ključ zdravega odnosa.

Če bi mi posvečal(a) več pozornosti, se to ne bi zgodilo

To je klasično prelaganje krivde. Psihologi poudarjajo, da je nezvestoba vedno odločitev posameznika. Nezadovoljstvo v odnosu je lahko resnično, vendar je način reševanja težav odgovornost obeh partnerjev. Ta stavek je še posebej boleč, ker pride v trenutku, ko je zaupanje že načeto.

Tehnično ni šlo za varanje

Igra z besedami je zelo pogosta obrambna strategija. Primeri vključujejo trditve, kot so: samo dopisovala sva si ali to je bilo, preden je med nama postalo resno. Strokovnjaki danes ločijo med fizično in čustveno nezvestobo, pri čemer sta lahko obe enako boleči. Če partner skriva komunikacijo, razvija intimnost z drugo osebo ali vlaga čustva zunaj odnosa, je to oblika izdaje zaupanja.

Ne brskaj po mojem telefonu

Čeprav si nihče ne želi občutka nadzora, lahko nenadna sprememba vedenja, kot so skrivanje zaslona, zaklepanje naprave, brisanje sporočil, kaže, da nekaj ni v redu. Seveda je zasebnost pomembna. A strokovnjaki poudarjajo, da je v stabilnih odnosih odkritost nekaj naravnega, ne grožnja.

Verjemi, kar hočeš

Nekateri ta stavek razumejo kot znak krivde, drugi kot znak čustvene izčrpanosti. Strokovnjaki opozarjajo, da sam po sebi še ne dokazuje nezvestobe, vendar lahko način, kako je izrečen, kontekst in celotno partnerjevo vedenje razkrijejo veliko več kot same besede, navaja Zadovoljna.hr.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
PRESENETLJIVO

Zakaj ženske varajo? Nova raziskava ponuja presenetljiv odgovor

Nova raziskava se je poglobila v razloge, zakaj ženske varajo, in izpostavila, da to morda ni vedno slabo za odnos.
11. 2. 2026 | 19:46
Lifestyle  |  Stil
INTIMNOST

Opevanje pornografije in bivših ne tlakuje poti v prihodnost

Tudi slaba higiena lahko kaj hitro pokonča kemijo med partnerjema.
28. 8. 2025 | 18:15
Lifestyle  |  Stil
NERESNICE

Srečni ne varajo in drugi, z nezvestobo povezani miti

Mnogi še vedno verjamejo v zmotna prepričanja o skoku čez plot.
21. 7. 2025 | 19:35

Več iz teme

varanjeodnosipartnerstvočustva
18:25
Bulvar  |  Domači trači
SLOVO

Težki dnevi za slovensko podjetnico: »Ko se ti svet sesuje na drobne koščke«

Senka Umek žaluje, saj ji je po kratki, a hudi bolezni umrl oče.
5. 3. 2026 | 18:25
18:15
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: obiščite cerkev na koncu pomola (FOTO)

Nič kaj zahtevni poti nas popeljeta do najlepših razglednikov Gorenjske v idilično slovensko pokrajino.
5. 3. 2026 | 18:15
18:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
BILI SMO NA KRAJU INCIDENTA

Podrobnosti srhljivke na Fužinah: oboroženi moški napadel policiste, življenja mimoidočih naj bi bila ogrožena (FOTO)

Policisti na Fužinah ustrelili moškega, ki jih je napadel z ostrim predmetom.
5. 3. 2026 | 18:11
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
TREND

Kavbojke, ki imajo vse

Kompromis med eleganco, sproščenostjo in udobjem.
5. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Sedem pogostih izjav nekoga, ki vara

Nezvestoba je ena najbolj bolečih tem v partnerskih odnosih.
5. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: Osredotočimo se na pravičnost

Jutrišnji dan bo idealen za iskanje ravnotežja v naših interakcijah, kar lahko vodi do notranjega miru.
5. 3. 2026 | 18:00

