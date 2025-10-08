  • Delo d.o.o.
PRESENEČENI BOSTE

Sedem resnic o seksu po ločitvi, ki vam jih nihče ne pove

Seks po ločitvi je lahko ena najbolj vznemirljivih in hkrati zastrašujočih izkušenj.
M. Fl.
 8. 10. 2025 | 18:00
3:38
A+A-

Morda se sprašujete, kako sploh začeti znova. Kako je biti intimen z nekom novim, potem ko ste izgubili partnerja, ljubezen ali celo del sebe?

Ne skrbite, vaši občutki so povsem normalni. Tukaj je sedem stvari, ki jih, ko gre za seks po ločitvi, doživijo mnogi, a o njih le redko kdo odkrito govori.

Celo telo gori

Seks z novim partnerjem je lahko izjemno vznemirljiv. Morda ste bili v zadnjih letih zakona čustveno ali fizično odtujeni, ali pa ste preprosto zatirali svojo spolnost.

Zdaj pa nenadoma občutite nenavadno močno vzburjenje, kar je pogosto posledica hormonskih sprememb in predvsem želje, da bi se znova počutili zaželene in seksi.

To je povsem naravno. A bodite nežni do sebe ne silite se v nič, na kar še niste pripravljeni. Ne glede na to, ali gre za zmenek, razmerje ali priložnostno avanturo, poslušajte sebe.

Občutek, da delate nekaj narobe

Prvi spolni odnos po ločitvi je lahko čustveno zapleten. Morda vas bo preplavil občutek krivde in se vam bo zdelo, da počnete nekaj napačnega.

Tak odziv je pogost, še posebej, če ste bili dolga leta v  razmerju. A ne delate ničesar narobe. Dovolite si biti ranljivi in sprejmite, da je tudi to del procesa okrevanja.

Prenizki standardi

Ko hrepenite po bližini in potrditvi, se lahko zgodi, da nezavedno znižate svoje standarde.

Pozor: če iščete čustveno bližino ali če imate trenutno nizko samopodobo, se ne spuščajte v nekaj, kar bi vas lahko še bolj ranilo.

Če si želite zgolj fizičnega odnosa, naj bo ta varen in spoštljiv. V nobenem primeru se ne podajajte v nov odnos, dokler niste resnično pripravljeni.

Nepričakovani občudovalci, pogosto mlajši

Po ločitvi vas lahko začnejo opazovati mlajši moški. V vas vidijo samozavestno, izkušeno in svobodno žensko, brez pritiska resne zveze.

Če vam takšna dinamika ustreza, uživajte v pozornosti, a le dokler je odnos spoštljiv. Če vas ne zanima, si vseeno dovolite spogledovanje in z njim občutek, da ste še vedno privlačni in zaželeni.

Idealizacija prve izkušnje

Prvi seks po daljšem premoru se vam lahko zdi čudovit, morda celo najboljši v življenju.

Vendar bodite previdni. Intenzivna čustva vas lahko zavedejo. Ne sprejemajte pomembnih odločitev, dokler ne dobite jasne slike, ne glede na to, kako izjemna se zdi nova oseba.

Seks iz maščevanja

Zelo pogosto se zgodi, da se po razhodu v vas prebudi želja po tem, da bi nekdanjemu partnerju dokazali, da lahko greste naprej.

A če seks postane sredstvo maščevanja, lahko na koncu prizadenete sebe. S telesom ne zdravite čustvenih ran, naj bo vsak vaš korak zavesten in storjen zaradi vas, ne zaradi drugih.

Privlačnost preteklosti

Po ločitvi se lahko v vaše življenje nenadoma vrnejo znanci, nekdanje simpatije ali celo bivši partnerji.

Včasih se iskrica res ponovno vname, vendar ima takšna zgodba največkrat žalosten konec.

Bodite iskreni do sebe in premislite, zakaj vas neka oseba znova privlači. Je to nostalgija ali resnična priložnost za nekaj novega, opozarja 24 sata.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
UPOŠTEVAJTE JIH

Nujno branje! To so naši fantastični nasveti za boljši seks

Seks ni samo vprašanje orgazma, temveč celotna izkušnja povezovanja in uživanja s partnerjem.
24. 9. 2025 | 18:00
Lifestyle  |  Stil
SPOLNO ŽIVLJENJE

Kaj se dogaja s telesom, kadar je seksa preveč

Spolni akt ni zgolj intimno dejanje med dvema osebama, temveč tudi močan sprožilec številnih fizičnih in psihičnih sprememb.
16. 9. 2025 | 18:03
Lifestyle  |  Stil
MALE SKRIVNOSTI

Štiri pogosto zamolčane resnice o seksu po 30. letu

Čeprav večina pričakuje, da bo seks v tridesetih zaradi izkušenj veliko boljši in vznemirljivejši, se določene stvari začnejo spreminjati tudi na slabše.
15. 9. 2025 | 18:00

IZBRANO ZA VAS
