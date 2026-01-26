  • Delo d.o.o.
ODNOSI

Sedem stvari, za katere se vam nikomur ni treba opravičevati

Psihologi opozarjajo, da opravičevanje zaradi nekaterih stvari vodi do občutka manjvrednosti in krivde.
FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

FOTO: Dea Greez/Gettyimages

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

FOTO: Evgenya Tamanenko/Gettyimages

M. Fl.
 26. 1. 2026 | 19:50
Strokovnjaki s področja psihologije pogosto poudarjajo, da pretirano pojasnjevanje in opravičevanje ustvarjata občutke manjvrednosti, negotovosti in krivde, prebujata torej čustva, zelo podobna tistim, ki se pojavljajo v nezdravih, toksičnih odnosih. Vsaj enkrat se je vsak od nas znašel v situaciji, ko se je počutil, da se mora, čeprav pravzaprav ni naredil nič narobe, opravičiti. Po navedbah portala Life Hack pa obstajajo stvari, za katere se nikomur ni treba pred drugimi opravičevati, ne glede na to, s kom in kje so. Kaj imajo pri tem v mislih?

Osebne meje

Vsi imamo svoje meje, fizične, čustvene in miselne. To so omejitve, ki si jih postavimo, da zaščitimo svoje dobro počutje. So ključne za našo samozavest in se lahko zelo razlikujejo od osebe do osebe. Včasih drugi te meje zasmehujejo ali jih ignorirajo. Vendar so vaše osebne meje prav to: osebne, in nikomur ne dolgujete pojasnila zanje.

Življenjske prioritete

Vsak posameznik ima svoje edinstvene prioritete. Te lahko vključuje karierne cilje, družinske in ljubezenske cilje ali osebne načine iskanja sebe. Nihče drug ne more določati, kaj je za nas pomembno ali v katero smer naj usmerimo svoje življenje. Dobro je poslušati mnenja drugih, vendar je na koncu vsak posameznik tisti, ki mora s svojimi odločitvami živeti. Ne mislite, da ste primorani komurkoli pojasnjevati ali opravičevati svoje življenjske prioritete.

Ljubezenski status

Ne glede na to, ali ste samski, v zvezi ali je situacija zapletena, nikomur ne dolgujete pojasnila o svojem partnerskem statusu ali o odločitvah, ki jih sprejemate glede ljubezenskega življenja. V družbi, ki pogosto visoko ceni romantične zveze, je hitro občutiti pritisk, da je treba pojasnjevati, zakaj še niste poročeni, zakaj ste še vedno samski ali zakaj ste se odločili prekiniti dolgoletno zvezo. Vendar je to, s kom, če sploh, boste delili življenje, popolnoma vaša odločitev.

Prehranske navade

Vseeno je, ali ste vegetarijanec iz etičnih ali zdravstvenih razlogov ali si preprosto privoščite sendvič s salamo, izbira prehrane je vaša. Dokler je vaša vsakodnevna prehrana osebna izbira, nikomur ne dolgujete pojasnila, zakaj nekaj je in zakaj nečesa ni na vašem krožniku.

Finančne odločitve

Vsak ima svoje finančne cilje in po svoje upravlja denar. Morda boste naleteli na ljudi, ki bodo dvomili o vaših odločitvah: zakaj ste se odločili najeti namesto kupiti hišo, zakaj potujete, namesto da bi varčevali ali zakaj se ne odločite za varno naložbo. Trdo ste delali za svoj denar, in kako ga boste porabili ali varčevali, je vaša odločitev. Vsak finančni načrt je drugačen. Ostanite zvest svojemu in se znebite občutka, da bi morali pred drugimi opravičevati svoje finančne odločitve.

Duševno zdravje

Živeti v družbi, ki pogosto stigmatizira duševno zdravje, je včasih težko, saj se zdi, da je treba skrivati ali opravičevati svoje težave. Depresija, tesnobnost, posttravmatski stres so resnične in otipljive izkušnje, ki jih vsak dan doživljajo milijoni ljudi, in osebam, ki jih to ne zadeva, občutkov niste dolžni pojasnjevati, še manj pa se zanje opravičevati.

Hobiji

Vaši hobiji se ljudem lahko zdijo smešni, nenavadni ali celo popolnoma nerazumljivi. A resnica je preprosta: ti vas oblikujejo, prinašajo vam veselje in to je edino, kar je res pomembno.

