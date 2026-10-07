Sedem zdravstvenih vzrokov za izgubo spolne želje pri ženskah

Libido je spolna želja oziroma notranja motivacija za intimnost, bližino in spolni užitek. Univerzalnega merila za normalnega ni, saj se spolna želja razlikuje od posameznika do posameznika in se lahko skozi življenje spreminja glede na okoliščine. Če pa opazite, da zmanjšano zanimanje za spolnost traja, začne vplivati na vaš odnos s partnerjem ali vas vse bolj skrbi, je morda čas, da težavi namenite nekoliko več pozornosti. Včasih je dovolj, da s partnerjem izboljšata intimnost, v nekaterih primerih pa je pravi naslov zdravnik.

Težave v partnerskem odnosu

Na spolno željo seveda močno vplivajo nesoglasja, pomanjkanje bližine ali nerešene težave med partnerjema. To je običajno tudi prvo, na katero pomislimo, ko opazimo, da je libido upadel. Kadar ste jezni na partnerja ali se od njega čustveno oddaljite, je seks pogosto zadnja stvar, na katero pomislite. »Stanje vašega razmerja zelo vpliva na libido. Ta izvira iz uma in razmerje, v katerem obstajajo nerešene težave, lahko zaradi stresa povzroči tudi popoln upad libida,« poudarja psihologinja Beatrice Lindéh. Pomagajo lahko odprt pogovor s partnerjem, partnerska terapija ali psihoseksualno svetovanje.

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Toda kaj, če so vzrok za padec libida zdravstvene težave?

Stres, tesnoba in depresija

Stres je eden najpogostejših vzrokov za upad libida pri ženskah. Duševno zdravje in libido sta tesno povezana. Po nekaterih podatkih ima vsako leto približno 25 odstotkov prebivalcev Evrope težave z depresijo ali tesnobo. Ena od raziskav je pokazala, da je pomanjkanje spolne želje navedlo 33,3 odstotka moških in 41,67 odstotka žensk z depresijo, tudi če niso jemali antidepresivov. Kadar se nekdo ne počuti dobro, spolnost običajno ni prednostna naloga. Strokovnjaki zato svetujejo, da je najprej treba poskrbeti za duševno zdravje, ne pa nase vršiti dodatnega pritiska zaradi spolne aktivnosti.

Hormonska kontracepcija

Kontracepcijske tablete pri nekaterih ženskah začasno spremenijo raven libida, medtem ko druge ne opazijo nobene spremembe. »Vsaka oblika kontracepcije, ki vsebuje dodatne hormone, lahko vpliva na naravno hormonsko ravnovesje in s tem tudi na libido,« pravi strokovnjakinja za žensko zdravje Rhianna McLymont. V to skupino spadajo kombinirane kontracepcijske tablete, obliži in vaginalni obročki, injekcije, hormonski maternični vložki in druge oblike hormonske kontracepcije. Pri nekaterih ženskah se libido po nekaj mesecih stabilizira, če pa se težava nadaljuje, je priporočljiv posvet z zdravnikom.

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Menopavza

Spremembe ravni hormonov med menopavzo vplivajo na spolno željo, saj raven estrogena močno upade, medtem ko se testosteron skozi življenje postopoma zmanjšuje. »Testosteron se pri ženskah naravno zmanjšuje skozi življenje, raven estrogena pa znatno vpade okoli menopavze,« pojasnjuje McLymontova. Pomanjkanje estrogena ne vpliva samo na libido, ampak povzroči tudi manj naravnega nožničnega vlaženja. Zaradi vaginalne suhosti je lahko spolni odnos neprijeten ali boleč. Na spolno željo v tem obdobju vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so stres, zdravstveno stanje partnerja ali težave v partnerskem odnosu.

Obdobje po porodu

Po rojstvu otroka ni nič nenavadnega, če je spolna želja nekaj časa manjša. Večina žensk se k spolni aktivnosti vrne v prvih šestih mesecih po porodu, čeprav lahko nižja raven spolnega zadovoljstva in čustvene bližine traja tudi do 18 mesecev. »Po porodu je povsem naravno, da je libido nižji, saj raven estrogena upade,« pojasnjuje McLymontova. Pri ženskah, ki so imele zapleten ali travmatičen porod, je lahko spolni odnos tudi boleč, kar lahko željo še dodatno zmanjša. Zato je pomembno, da v tem obdobju ni pritiska. Partnerja naj bližino ohranjata z dotiki, objemi in drugimi oblikami intimnosti brez pričakovanja, da se mora vsak trenutek bližine končati s spolnim odnosom.

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Nekatera zdravila

Zmanjšan libido je lahko stranski učinek nekaterih zdravil. Med njimi so predvsem določeni antidepresivi, ki povečujejo raven serotonina v možganih in pomagajo pri uravnavanju razpoloženja, vendar lahko vplivajo tudi na spolno željo.

Libido lahko spremenijo tudi:

kortikosteroidi,

nekatera zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka, predvsem diuretiki,

antipsihotiki.

Če po uvedbi nove terapije opazite spremembo spolne želje, zdravljenja ne prekinjajte na lastno pest, temveč se z zdravnikom pogovorite o morebitnih alternativah ali prilagoditvi terapije.

Prekomerno uživanje alkohola in drog

Dolgotrajno in čezmerno uživanje alkohola vpliva na raven testosterona in zmanjša libido. To je pogosteje pri moških, saj lahko pretirano uživanje alkohola povzroči tudi težave z doseganjem ali vzdrževanjem erekcije, a tudi ženske občutijo negativne posledice. McLymontova opozarja, da podobno velja tudi za uporabo psihoaktivnih drog. Pri obeh vzrokih je priporočljivo poiskati pomoč strokovnjaka, saj je to prvi korak do ustrezne pomoči.

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Bolezni srca, jeter, ledvic, ščitnice ...

Včasih zmanjšan libido ni le posledica utrujenosti ali stresa, temveč je povezan z resnejšim zdravstvenim stanjem. Kot pojasnjuje strokovnjakinja, lahko številna telesna stanja vplivajo na počutje in posledično na libido. Med zdravstvenimi težavami, ki so lahko povezane z manjšo spolno željo, so motnje delovanja ščitnice, depresija, rak ter določene bolezni srca, ledvic in jeter, povzema glossy.rs.