Sedem znakov prikrite manipulacije partnerja

Manipulatorji uporabljajo prefinjene taktike, zaradi katerih se žrtev počuti zmedeno, krivo in začne dvomiti o lastni presoji, zato je takšno vedenje pogosto težko prepoznati. Kdaj se morajo prižgati opozorilne lučke, opozarja 24sata.hr.

Ko začnete dvomiti o lastni presoji

Ena najbolj zahrbtnih oblik manipulacije je tako imenovani gaslighting oziroma izkrivljanje resničnosti. Izraz izvira iz filma, v katerem mož svojo ženo prepričuje, da izgublja razum. V partnerskem odnosu manipulator zanika dogodke, ki so se dejansko zgodili, izkrivlja vaše besede ali vas prepričuje, da se nečesa napačno spominjate. Pogosto uporablja stavke, kot so: To se ni nikoli zgodilo. Pretiravaš. Preveč si občutljiv/-a. Takšno vedenje postopoma spodkopava samozavest in zaupanje vase. Ko začnete dvomiti o lastni presoji, manipulator postane vaš edini vir resnice, s tem pridobiva vse več nadzora nad vami.

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Kadar ste vedno vi krivi za vse

Manipulatorji zelo redko prevzamejo odgovornost za svoja dejanja. Kadar gre kaj narobe, najdejo način, da krivdo prevalijo na partnerja. Pogosto uporabljajo čustveno izsiljevanje in se sklicujejo na vse, kar naj bi storili za vas. Izjave, kot so: Po vsem, kar sem naredil zate, mi tako vračaš? Če me ne bi prizadel/-a, se ne bi tako odzval/-a, so značilni primeri. Takšne taktike izkoriščajo empatijo in občutek dolžnosti ter lahko sčasoma močno načnejo samospoštovanje. Žrtev se začne nenehno opravičevati, tudi kadar za to ni razloga.

Ko se odnos do vas hitro spreminja

Veliko manipulatorjev na začetku razmerja partnerja zasuje s pozornostjo, komplimenti in naklonjenostjo. Gre za pojav, ki ga strokovnjaki imenujejo love bombing. Ko začutijo, da je odnos varen, se pogosto oddaljijo. Postanejo hladni, čustveno nedostopni ali partnerja kaznujejo z molkom. Ravno ko začne žrtev razmišljati o razhodu, pa se znova vedejo ljubeče in pozorno. Takšen ponavljajoč se cikel ustvarja močno čustveno odvisnost, saj partner nenehno upa, da se bodo vrnili lepi časi.

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Ko odkrit pogovor nadomešča pasivna agresija

Namesto iskrene komunikacije manipulator pogosto uporablja pasivno agresijo. To se lahko kaže kot sarkazem, navidezni komplimenti, ki so v resnici prikrite žalitve, namerno pozabljanje dogovorov ali izogibanje pogovoru o težavah. Namen takšnega vedenja je kaznovati partnerja, ne da bi moral manipulator prevzeti odgovornost za spor. Ko se žrtev odzove, jo lahko obtoži, da pretirava ali ustvarja dramo, s čimer še dodatno poglablja občutek zmede.

Ko se začnete odmikati od prijateljev in družine

Ena najnevarnejših oblik manipulacije je postopna izolacija od ljudi, ki predstavljajo vašo oporo. Manipulator lahko začne kritizirati vaše prijatelje ali družinske člane, ustvarjati neprijetne situacije ali vas prepričevati, da vas nihče ne razume tako kot on. Bolj, ko je človek odrezan od svoje podporne mreže, bolj je odvisen od partnerja, zato težje prepozna nezdrav odnos in se odloči za konec zveze.

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Ko začnete opažati, da je nekdo v bistvu prikriti narcis

Vsi manipulatorji niso glasni ali očitno dominantni. Posebej težko jih je prepoznati, kadar gre za prikritega narcisa. Navzven se takšna oseba predstavlja kot prijazna, skromna in ustrežljiva, zato okolica težko verjame, da je lahko v odnosu drugačna. Za zaprtimi vrati pa partner pogosto doživlja prikrito poniževanje, prezir ali občutek, da nikoli ni dovolj dober. Njihova pomoč je lahko le način za vzpostavljanje nadzora, ob tem pa pogosto poudarjajo, koliko so se morali žrtvovati. Na kritiko se odzovejo zelo dramatično: z umikom, molkom ali pasivno agresijo. Življenje s takšno osebo je izjemno naporno, saj se partner nenehno sprašuje, ali je težava morda v njem.

Ko vaši občutki niso več pomembni

V zdravem partnerskem odnosu si partnerja priznavata in spoštujeta občutke drug drugega. Pri manipulatorju pa so vaša čustva pogosto razvrednotena. Ko poveste, da vas je nekaj prizadelo, lahko slišite odgovore, kot so: Pretiravaš, Preveč si občutljiv/-a. Iz muhe delaš slona. Če se to dogaja dlje časa, lahko začnete dvomiti o svojih občutkih in jih vse redkeje izražate, da bi se izognili konfliktom. Prav to pa manipulatorju omogoča še večji nadzor, saj vas postopoma prepriča, da vaše potrebe in čustva niso pomembni.