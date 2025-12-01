Sejem, kjer sedem dni pomeni sedem ključnih tem prihodnosti kmetijstva

Agritechnica je nemški in obenem vodilni svetovni sejem kmetijske mehanizacije. Osnovne številke povedo vse: na sejmu je bilo 2849 razstavljavcev iz 52 držav in več kot 476.000 obiskovalcev iz 171 držav. Poleg tega je več kot 1600 novinarjev in vplivnežev družbenih medijev iz 55 držav na Agritechnici raziskalo trenutne trende in inovacije. Sejem, ki je potekal od 9. do 15. novembra v Hannovru, je postavil močna globalna merila in nemškim in mednarodnim odločevalcem iz kmetijstva, strojne industrije in trgovine zagotovil ključne impulze, inovacije in pomembne poslovne stike. Bil je tudi izjemno mednarodno industrijsko srečanje.

Na sejmu so bili tematski dnevi, saj imajo vodilo 7 dni – 7 tem.

AGXEED je eden izmed številnih robotov za izvajanje kmetijskih del na prostem. Ta je opremljen z Amazone Ventera 1K-S okopalnikom, ki ima premični okvir in kamero Hores, za avtomatsko uravnavanje pozicije delovnih elementov. Kar pomeni dva pametna stroja skupaj.

DLG – Nemška kmetijska družba, ki je organizatorka, podeljuje na sejmu tudi nagrade, izbor seveda izvedejo strokovne komisije. Nagrade za inovacije (Innovation Award Agritechnica) so prestižne in jih res dobijo najboljši med prijavljenimi stroji. Letos so podelili dve zlati in 22 srebrnih medalj za inovacije izmed 234 prijavljenih produktov. DLG je podelil tudi nagradi za inovativne sisteme in komponente v sektorju kmetijske mehanizacije ter za vizionarske koncepte, ki so še v razvoju. Nagrada Women in Ag Award je priznala izjemne dosežke žensk v kmetijstvu in agrobiznisu, nagrado DLG Agri Influencer Award pa so podelili za izjemno angažiranost na družbenih omrežjih. Podelili so nagrado traktor leta 2026, ki ga izbirajo novinarji s področja kmetijske tehnike iz vse Evrope. Razglasili so tudi rezultate izbora Kmetijski stroj 2026 v 13 kategorijah, ki ga izvedejo uredniki kmetijske tehnike strokovnih revij Agrarheute, TRACTION, Agrartechnik, Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt in Land & Forst skupaj z mednarodnimi kolegi iz desetih držav.

2849 razstavljavcev iz 52 držav je bilo.

Prvi hibridni žitni kombajn na svetu je Zoomlion H7 – 600E.

Potekalo je več kot 300 strokovnih dogodkov, predstavitev in industrijskih srečanj, kar je še dodatno poudarilo vlogo Agritechnice kot vodilnega sejma kmetijske tehnike. Na sejmu so bili tematski dnevi, saj imajo vodilo 7 dni – 7 tem. Ključne teme so bile avtomatizacija, robotika in umetna inteligenca, inovativne pogonske tehnologije, rešitve za gnojevko, zaščito pridelkov in semena – vse s poudarkom na visoki proizvodni učinkovitosti. Obiskovalci, nekateri so tudi po eno uro čakali na vstop, so pokazali posebno zanimanje za traktorje, transportna vozila, tehnologije žetve, opremo za obdelavo tal in setev, varstvo rastlin in gnojenje ter precizno kmetovanje in avtomatizacijo. Skratka, obiskovalec je lahko videl, v katero smer razvoja gre kmetijska tehnika. Za popoln ogled sejma zaradi njegove velikosti ni dovolj le en dan. Sklenjena so bila tudi številna naročila strojev. Kupec sedmih traktorjev John Deere iz Slovenije je zanje dobil tudi zlate ključe.

Bilo je kar nekaj simulatorjev za delovanje traktorjev. Obiskovalci so se prav radi spopadli z upravljanjem traktorja.