INTIMA

Seks po ločitvi: prej ali slej se želja vrne

Prvi zmenki so lahko nerodni, a tudi vzburljivi.
Ko se znova odpremo, ne gre le za spolnost, temveč tudi za zaupanje. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images
Ko se znova odpremo, ne gre le za spolnost, temveč tudi za zaupanje. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images
S. N.
 9. 10. 2025 | 18:02
2:27
A+A-

Ločitev ni samo konec, je začetek nečesa novega, tudi med rjuhami. Ko se prah po razhodu poleže, ko se navadimo na tišino v spalnici in smo sami, lahko znova odkrijemo, česa si najbolj želimo.

Z zamudo

Po ločitvi se marsikomu ne ljubi prav nič, a nekega dne se zgodi droben premik, ki nam pospeši srčni utrip in se počutimo spet žive. Takrat se želja po seksu vrne.

Svoboda

Ko ni več urnikov, pričakovanj in kompromisov, začnemo poslušati sebe. Ugotovimo, da so nam všeč druge stvari, odkrivamo nove svetove in nam ni treba več zadovoljiti drugih, ampak najprej sebe. Občutek, da smo spet gospodarji svojega časa in telesa, je privlačen za nas in druge.

Stari plameni

Z bivšim se lahko znajdeta v primežu nostalgije, saj imajo spomini svojo moč. Ni nujno napačno, če se zavedamo, zakaj to počnemo. Vprašanje je, ali pogrevamo staro juho in se bomo opekli kot že prej ali pa bomo znali pripraviti novo na način, ki nas bo grel.

Novi jaz

Prvi zmenki so lahko nerodni, a tudi vzburljivi. Novi dotiki, nov vonj, novi ritmi, vse to prebudi v vas nekaj, kar je dolgo spalo. In morda prav to novo poglavje razkrije, da vaše telo premore več drznosti, kot si morda mislite, ne glede na leta.

Eksperimentiranje

Po letih rutine nastopi čas za radovednost. To ni kriza srednjih let, ampak zorenje, trenutek, ko si dovolimo, da nam je dovoljeno uživati brez opravičevanja in prilagajanja.

Samozavest

Ločitev lahko rani ego, a seks ga zna pozdraviti. Ko se zavedamo, da smo zaželeni, da si nas nekdo želi brez bremena preteklosti, se zgodi preobrat na bolje. Samozavest pozdravi našo držo, vedenje in odnos do ljubljenja, pa še privlačne nas dela.

Čustvovanje

Seks po ločitvi redko ostane le fizičen. Ko se znova odpremo, ne gre le za spolnost, temveč tudi zaupanje. Ni potrebe po popolnosti, štejejo iskrenost, toplina in spoznanje, da nekdo razume tvojo tišino. 

