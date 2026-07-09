Seksologinja pojasnjuje, kako vročina vpliva na spolno željo

Kako poletje vpliva na spolno željo: jo poveča ali zmanjša? Enotnega odgovora ni, psihologinja in seksologinja Željka Bodul Kięczkowska pojasnjuje, da je vpliv odvisen od številnih dejavnikov. Poleti namreč pride do zanimivega paradoksa: pri nekaterih se spolna želja okrepi, pri drugih skoraj izgine. Nekateri so bolj sproščeni in odprti za bližino, drugi pa se spopadajo z utrujenostjo, naveličanostjo in občutkom, da jim ni do ničesar, niti do spolnosti. Pogosto slišimo dve nasprotujoči si trditvi: da poletje prebuja spolno energijo ali da ubija libido. Po besedah seksologinje obe vsebujeta delček resnice, vendar je človeška spolnost precej bolj zapletena.

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Kaj pravzaprav je libido?

Libido ni le spolni nagon, ki je povezan s hormoni in biologijo, temveč tudi spolna želja, na katero vplivajo vzgoja, kultura, vera, čustva, misli, odnos do lastnega telesa, privlačnost do partnerja in kakovost partnerskega odnosa. Preprosto povedano je libido želja ali hrepenenje po spolni aktivnosti. Na spolno željo vplivajo številni dejavniki, med drugim stres in tesnoba, depresija, telesna samopodoba, pretekle izkušnje, kakovost partnerskega odnosa, družinske obveznosti in utrujenost, kulturno in versko okolje, finančne razmere. Libido je torej dinamičen proces, ki nastaja v nenehnem prepletanju možganov, živčnega sistema, telesa, čustev, misli, odnosov in življenjskih okoliščin.

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Kako lahko poletje poveča spolno željo?

Sonce izboljšuje razpoloženje: Daljši in sončni dnevi pri večini ljudi izboljšajo razpoloženje. Sončna svetloba spodbuja sproščanje hormonov dobrega počutja, zato smo bolj sproščeni in pogosto tudi bolj odprti za spolnost.

Več prijetnih čutnih dražljajev: Poleti nosimo lahkotnejša oblačila in smo bolj v stiku z naravo. Dotik toplega vetra, sonca ali morske vode prijetno spodbuja čute, kar lahko pozitivno vpliva na libido.

Več gibanja: Poleti smo običajno telesno dejavnejši: več hodimo, plavamo in se gibamo na prostem. Posledično se bolje počutimo v svojem telesu, kar povečuje samozavest in okrepi spolno željo.

Več druženja: Poletje prinaša festivale, koncerte, večere na terasah, druženja v naravi in številne priložnosti za nova poznanstva. Dobro razpoloženje, smeh in sproščenost povečujejo pripravljenost na spogledovanje in intimnost.

Dopust zmanjšuje stres: Počitnice pomenijo odmik od vsakodnevnih obveznosti in službenega stresa. To omogoča več časa za partnerja, iskrene pogovore, nežnost in telesno bližino, kar okrepi občutek povezanosti in poveča spolno željo. Za samske je dopust lahko priložnost za boljši stik s samim seboj ali za nova poznanstva.

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Kako lahko poletje zmanjša libido?

Vročina moti spanec: Visoke temperature pogosto poslabšajo kakovost spanja. Zaradi slabšega počitka smo utrujeni, manj zbrani in brez energije, zato je tudi zanimanje za spolnost manjše.

Utrujenost povečuje stres: Ko smo utrujeni, smo običajno bolj razdražljivi in občutljivi na stres. Seks pa zahteva ravno nasprotno: sproščenost, igrivost in občutek varnosti.

Zdravstvene težave: Vročina lahko poslabša srčno-žilne, dihalne ali kožne težave. Ob slabšem počutju in bolečinah se telo osredotoča na preživetje in ne na užitek.

Vpliv na duševno zdravje: Poleti se lahko pri nekaterih okrepijo tesnoba, depresija ali razdražljivost. Napetost in stres zmanjšujeta zanimanje za spolnost.

Negativna telesna samopodoba: Lahkotnejša oblačila pomenijo tudi večjo izpostavljenost telesa. Nekateri postanejo zaradi tega bolj samokritični, občutijo sram ali negotovost glede svojega videza, zato se izogibajo intimnosti.

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Ali poletje neposredno vpliva na libido?

Po besedah seksologinje ne. Libido ni nekaj stalnega in ni odvisen zgolj od letnega časa, temperature ali hormonov. Poletje na spolno željo vpliva predvsem posredno: prek kakovosti spanja, ravni stresa, razpoloženja, življenjske energije, odnosa do lastnega telesa in kakovosti partnerskih odnosov. Spolna želja zato ni pokazatelj, kako zelo ljubimo partnerja ali kako normalni smo, temveč je občutljiv odraz našega splošnega telesnega in duševnega počutja, povzema Miss zdrava.