Seksologinja razkriva, kdaj ženske najbolj uživajo v spolnosti

Uveljavljeno je prepričanje, da so dvajseta leta vrhunec življenja v vseh pogledih, tudi na področju spolnosti. Mladost, energija in telo brez znakov staranja pogosto veljajo za ideal. A ko govorimo o ženskem spolnem zadovoljstvu, znanost in izkušnje tisočih žensk razkrivajo povsem drugačno, veliko bolj zanimivo sliko. Najnovejše raziskave in mnenja seksologov kažejo, da najboljša leta za seks nastopijo precej pozneje, razlogi za to pa so psihološka in čustvena zrelost.

Pozabite na dvajseta, zlata doba šele prihaja

Dvajseta leta so pogosto opisana kot obdobje raziskovanja in odkrivanja, a za mnoge ženske so to hkrati tudi leta negotovosti, pritiska in osredotočenosti na partnerjevo zadovoljstvo, včasih na račun lastnega užitka. Z leti se prioritete spremenijo. Obsežna raziskava, ki jo je izvedla aplikacija za spremljanje plodnosti Natural Cycles na vzorcu 2600 žensk, je pokazala, da te najboljši seks v življenju doživljajo pri 36 letih in pozneje.

FOTO: Gettyimages

Udeleženke so odgovarjale na vprašanja o pogostosti orgazmov, občutku privlačnosti in splošnem užitku v spolnosti, rezultati so jasno pokazali, da zrelost prinaša številne prednosti. Podobni podatki potrjujejo, da je starostna skupina med 35. in 45. letom za mnoge obdobje največjega spolnega izpolnjenja. Ženske v tridesetih, še posebej med 27. in 45. letom, pogosto poročajo o močnejšem libidu, intenzivnejših orgazmih in, kar je najpomembneje, večji sproščenosti.

Samozavest kot ključna sestavina vrhunskega užitka

Kaj se z leti pravzaprav spremeni? Odgovor ni zgolj v fiziologiji, temveč predvsem v psihologiji. Ženske, starejše od 35 let, imajo praviloma več samozavesti. Življenjske in spolne izkušnje jih naučijo, kaj si želijo, kaj jim ustreza in kako to jasno izraziti. Izgine potreba po ugajanju za vsako ceno, okrepi se zavedanje lastnih potreb. Bolje poznajo svoje telo, vedo, kakšni dotiki in dražljaji jih pripeljejo do vrhunca, in se tega ne bojijo povedati partnerju.

FOTO: Vasyl Dolmatov/Gettyimages

To potrjujejo tudi statistike: raziskave kažejo, da ima kar 54 odstotkov žensk, starih od 18 do 30 let, težave z doseganjem orgazma, medtem ko je ta delež v starostni skupini od 31 do 45 let precej nižji in znaša 43 odstotkov. Že legendarni ameriški biolog in seksolog Alfred Kinsey je trdil, da ženske v tridesetih letih doživljajo več orgazmov kot v katerem koli drugem obdobju življenja, sodobna znanost to potrjuje.

Presenečenje: vrhunec lahko pride tudi po 45. letu

Če menite, da so trideseta in zgodnja štirideseta končni vrhunec, se motite. Druga raziskava, izvedena prek aplikacije Lover na vzorcu 1500 žensk, je pokazala presenetljiv rezultat: ženske največje spolno zadovoljstvo velikokrat doživljajo med 45. in 54. letom. V tem obdobju kljub hormonskim spremembam, povezanim s perimenopavzo, mnoge okusijo pravo spolno renesanso. Dr. Britney Blair, soustanoviteljica aplikacije Lover, pojasnjuje, da imajo okoli petdesetega leta pogostejše orgazme, kar pripisuje kombinaciji izkušenj, samozavesti in manjšega stresa zaradi vprašanj, kot sta kontracepcija in nosečnost.

FOTO: Deagreez/Gettyimages

»Ženske v zrelejših letih so osvobojene številnih pritiskov, s katerimi so se soočale v mladosti. So bolj neposredne, vedo, kaj si želijo, in se ne bojijo prevzeti pobude, kar njihovemu spolnemu življenju zagotavlja več kakovosti in globine,« poudarja dr. Blair. Razširjeni mit, da ženske v srednjih in starejših letih izgubijo zanimanje za spolnost, je povsem napačen. Čeprav hormonske spremembe lahko vplivajo na vzburjenje ali lubrikacijo, gre za izzive, ki jih je z odprto komunikacijo in sodobno medicino mogoče uspešno premagati. Poleg tega čustvena povezanost s partnerjem, ki se z leti pogosto poglobi, postane močan afrodiziak.

Skratka

Videti je, da skrivnost najboljšega seksa v življenju ni povezana z biološko, temveč predvsem s psihološko uro. Leta prinašajo modrost, sprejemanje sebe in svobodo, prav ti elementi pa, kot potrjuje znanost, odpirajo vrata najintenzivnejšemu in najbolj izpolnjujočemu spolnemu življenju, ki ga ženska lahko doživi, povzema 24sata.hr.