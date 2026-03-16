Pet navad tistih, ki so z leti vse srečnejši

Sprejemati dejstvo, da smo vsako leto starejši, ni vedno lahko in marsikoga staranje spravlja v obup. Ne velja pa to za osebe, ki znajo sprejemati tok življenja in so iz leta v leto srečnejše ter bolj zadovoljne. Kaj počnejo drugače? Vsak dan sledijo navadam, ki jih niza portal Your Tango.

Zavedajo se, da postavljanje sebe na prvo mesto ni sebično, ampak zdravo

Beseda sebičen ima pogosto negativen prizvok. A treba je razumeti, da postavljanje sebe na prvo mesto in skrb zase ni nič slabega. Kako bi lahko skrbeli za druge in jih osrečili, če sami teh občutkov ne premorete? Raziskave kažejo, da to preprosto ni mogoče. Preden začnete misliti na druge, potrebujete trdno, srečno in močno osnovo. Včasih je v redu pojesti zadnji kos torte v hladilniku in ni treba deliti vsega z vsakim. Recite ne, če ne želite nekoga peljati na letališče ali po dolgem delovnem dnevu skočiti v trgovino po prigrizke. Ne pozabite, da je usluga prošnja, ne zahteva.

Sledijo tistemu, zaradi česar so posebni

Ljudje druge pogosto sodijo po izbiri njihovih oblačil, pričeske, načina življenja … A tistega, zaradi česar ste vi vi, se nikoli ne bi smeli sramovati. Bodite najbolj avtentična različica sebe, kajti le tako boste lahko resnično srečni. Če ste razmišljali, da bi pobarvali lase v zeleno ali vijolično, se tega koraka ne bojte. Imate raje starejše modne stile kot nove smernice? Sprejmite jih! Ne dovolite, da vam kdo, pa naj bo to oseba ali celotna družba narekuje, kakšni morate biti, da bi bili »normalni«.

Razvajajo sami sebe

Pozabite za trenutek na razvajanje drugih in se naučite razvajati sami sebe. Ko razumete, da morate postaviti sebe na prvo mesto, je naslednji korak, da uresničite svoja lastna pravila in razvajate svoja lastna čutila. Če že leto dni opazujete torbico in je zdaj na razprodaji, jo kupite. Očistite omaro in kupite nova oblačila. Priskrbite si ducat kolačkov in za konec tedna ostanite doma, kupite si rože, res si jih zaslužite. Včasih je treba nekaj privoščiti samo sebi.

Svojega življenja ne primerjajo z drugimi

Družbena omrežja so odlična za povezovanje ljudi, a ustvarjajo tudi lažne standarde ter narekujejo, kakšno naj bi bilo življenje. Raziskave poudarjajo, da je pomembno opustiti ljubosumje in sebe prenehati primerjati z drugimi. Objave na družbenih omrežjih so pogosto pretirane in nihče ne pokaže dolgočasnih ali negativnih vidikov svojega življenja. Namesto da primerjate svoje telo z instagram modelom, se osredotočite na svoje dobre lastnosti. Namesto da z zavistjo pogledujete k sosedu, se naučite biti zadovoljni s tistim, kar imate doma.

Samo sebi namenjajo čas

»Učenje, kako skrbeti zase, ne da bi bili sebični, pomeni, da je skrb zase in za svoj avtentični jaz vaša prioriteta,« pojasnjuje svetovalka za odnose Anna Thea in dodaja: »Ko boste zmogli to, bo vse drugo v vašem življenju padlo na svoje mesto. Vaši odnosi bodo bolj harmonični, telo se bo bolje počutilo, čustva bodo bolj uravnotežena, vaš sijaj pa bo prinesel svetlobo, ki jo naša družba potrebuje za boljši svet.« Včasih je dobro, da si posvetite cel dan, da se odklopite od zunanjih dražljajev in se sprostite na način, ki vam ustreza. Začnite brati knjigo, ki ste jo želeli, ali poskusite kavo v novi kavarni. Počnite stvari, ki jih imate radi, in se obkrožite z ljudmi, ki vas osrečujejo. In ne počutite se slabo, če zavrnete povabilo na zabavo, ker bi raje preživeli čas s sabo.