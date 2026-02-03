  • Delo d.o.o.
NEPRIČAKOVANO

Šest presenetljivih posledic orgazma

Po spolnem vrhuncu lahko nastopijo nekateri nepričakovani simptomi.
M. Fl.
 3. 2. 2026 | 19:44
5:08
A+A-

Za orgazem obstaja veliko izrazov: orgazem, veliki O, vrhunec, klimaks, ejakulacija. A ne glede na to, kako ga poimenujete, obstaja nekaj, s čimer se strinja večina, orgazmi so fantastični in dokaj predvidljivi: napetost raste na koncu pa nastopita ugodje in sprostitev. Vendar se občasno lahko zgodijo tudi nenavadne stvari, kot so nenadni glavobol, kihanje ali jok. Razlogi za te pojave so še vedno zaviti v tančico skrivnosti, in podatki, ki so na voljo raziskovalcem, temeljijo na manjših vzorcih, piše HuffPost. Tu je nekaj presenetljivih stvari, ki se lahko zgodijo po orgazmu. Nekatere so redke, druge pogostejše, a vse so opomnik, kako neverjetna so naša telesa.

Morda se bo pojavil glavobol

Val zadovoljstva, nato pa močna bolečina v glavi. Glavoboli po orgazmu so pogostejši pri moških in osebah, ki trpijo za migreno, poročajo znanstveniki s klinike Mayo. Večina teh glavobolov traja le nekaj minut, lahko pa so prisotni tudi več ur ali celo dni. »Medtem ko nekateri poročajo o bolečini, ki se stopnjuje z vzburjenostjo, jo večina opisuje kot močan in nenaden glavobol tik pred ali med orgazmom,« je povedala Laurie Mintz, avtorica knjige Zakaj je enakost orgazmov pomembna in kako jo doseč (Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters—And How to Get It). Ni povsem jasno, zakaj se ti glavoboli pojavijo, čeprav nekateri strokovnjaki menijo, da so povezani s porastom adrenalina, ki v telesu kroži med spolnim aktom. Večina spolnih glavobolov ne prinaša razloga za skrb, vendar v nekaterih primerih lahko kažejo na skrito težavo, še posebej, če jih spremljajo simptomi, kot so bruhanje ali otrdelost vratu. V tem primeru se pogovorite z zdravnikom.

Morda se bodo ulile solze

Uživate, nato pa vam nenadoma solze stečejo po licu. Kaj se dogaja? Strokovnjaki niso povsem prepričani, zakaj do tega pride, a pravijo, da, glede na vse psihološke in fiziološke spremembe, ki se dogajajo med seksom, precej pogost pojav ni presenetljiv, skrb pa je odveč. »Pojav je znan kot postkoitalna disforija. Mnogi poročajo, da se po orgazmu počutijo žalostno, preobremenjeno, solzavo ali čustveno,« je povedala seksualna terapevtka Vanessa Marin. Tisti, ki jokajo po seksu, so neredko zaskrbljeni, da je to znak globljih težav v njihovem odnosu s partnerjem, vendar to ni nujno res. »To se najpogosteje dogaja v kontekstu tesnih, ljubečih odnosov in je dejansko povezano s srečnimi čustvi,« je dejala Mintzova in dodala: »Vendar če sumite, da obstaja še drug razlog, da torej niste resnično srečni v svoji zvezi, bi bilo smotrno, da se pogovorite z nekom, ki mu zaupate, ali terapevtom.« Nekateri, ki so doživeli spolno travmo, lahko doživijo postkoitalno disforijo, tudi po dobrem seksu. »Če po seksu občutite sram ali krivdo, bi se bilo dobro pogovoriti s terapevtom,« je dejala psihologinja in seksualna terapevtka Rachel Needle.

Morda boste občutili evforijo

Ni skrivnost: orgazmi so na splošno precej fantastični. A pri določenih posameznikih so pozitivni občutki po seksu še posebej intenzivni. »Nekatere osebe se po orgazmu počutijo izjemno evforično,« je povedala Marinova. »Njihovo razpoloženje se bistveno izboljša, počutijo se bolj pozitivni in imajo veliko več samozavesti. Znova, ne vemo povsem, zakaj lahko povzročijo tako različne odzive pri različnih ljudeh,« je dodala.

Morda boste kihali

Strokovnjaki niso povsem prepričani, zakaj so pri nekaterih povezani kihanje in orgazmi, domnevajo pa, da bi to lahko bilo povezano  z mešanimi signali v avtonomnem živčnem sistemu, ki je odgovoren za refleksne odzive, kot je kihanje, pa tudi za spolno vzburjenje. »Nekatere funkcije v možganih, ki so samodejne, postanejo nekoliko zmedene,« je povedal dr. Mahmood Bhutta, kirurg za uho, grlo in nos, ki je proučeval ta pojav.

Morda se vam bodo tresle noge

Nekatere ženske poročajo, da se jim po orgazmu tresejo noge. Med vrhuncem v naših mišicah napetost raste in to ne le v genitalnem predelu. Ko je seks končan in se napetost sprosti, lahko pride do krčev in tresenja. Če se vam to pogosto dogaja, večkrat jejte živila, ki vsebujejo kalij, kot so banana, avokado ali jogurt.

Morda boste občutili simptome gripe

Sindrom post-orgazmične bolezni (POIS) je redek pojav, osebe po vrhuncu doživijo simptome, podobne gripi, kot so vročina, utrujenost in zamašen nos. O tem stanju je le malo znanega, vendar nekateri raziskovalci menijo, da bi to lahko bilo povezano z avtoimunskim obolenjem ali alergijo na semensko tekočino. Mednarodno društvo za seksualno medicino priporoča, da če po orgazmu občutite simptome, podobne gripi, obiščete zdravnika.

