  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODNOSI

Šest vrst odnosov in njihov vpliv na življenje

Medosebni odnosi predstavljajo velik in ključen del življenja.
 FOTO: Monkeybusinessimages/Gettyimages

 FOTO: Monkeybusinessimages/Gettyimages

 FOTO: Jacoblund/Gettyimages

 FOTO: Jacoblund/Gettyimages

FOTO: Deandrobot/Gettyiamges

FOTO: Deandrobot/Gettyiamges

 FOTO: Monkeybusinessimages/Gettyimages
 FOTO: Jacoblund/Gettyimages
FOTO: Deandrobot/Gettyiamges
M. Fl.
 28. 10. 2025 | 18:00
5:49
A+A-

Ti odnosi se lahko gibljejo od zelo bližnjih in intimnih do oddaljenih in zahtevnih. Ne glede na naravo odnosa ti pomagajo ustvariti mrežo socialne podpore, ki je bistvena za telesno in duševno zdravje.

Odnos je vsaka povezava med dvema osebama, lahko je pozitiven ali negativen. Odnose imamo z različnimi ljudmi: z družino, prijatelji, sodelavci in drugimi. Izraz biti v zvezi se sicer pogosto nanaša na romantično razmerje, vendar lahko pomeni katero koli obliko povezanosti med dvema osebama.

Biti v zvezi ne pomeni vedno fizične bližine, čustvene navezanosti ali predanosti. Ljudje sodelujejo v različnih vrstah odnosov, ti imajo svoje značilnosti. Običajno spadajo v eno izmed osnovnih kategorij, ki se lahko prekrivajo: družinski odnosi, prijateljstva, znanstva, romantične zveze, spolni odnosi, delovni odnosi ...

Poglejte šest najpogostejših vrst odnosov in njihov vpliv na življenje.

Platonski odnos

Platonski odnos je prijateljstvo, ki vključuje bližino in čustveno povezanost brez spolnosti ali romantike. Takšne vezi zaznamujejo naklonjenost, razumevanje, spoštovanje, skrbnost, poštenost, sprejemanje in podpora.

Platonski odnosi se lahko pojavijo med osebami istega ali nasprotnega spola, s sodelavcem, sošolcem, članom kluba ...

Ta vrsta odnosa ima pomembno vlogo pri zagotavljanju družbene podpore, kar pozitivno vpliva na zdravje. Raziskave kažejo, da platonska prijateljstva zmanjšujejo tveganje za bolezni, depresijo in anksioznost ter krepijo imunski sistem.

Platonski odnos torej pomeni bližino brez spolnosti, vendar se lahko sčasoma spremeni v romantično ali spolno zvezo.

 FOTO: Jacoblund/Gettyimages
 FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Romantična zveza

Romantične zveze zaznamujejo čustva ljubezni in privlačnosti do druge osebe. Pogosto vključujejo zaljubljenost, intimnost in predanost.

Strokovnjaki razlikujejo tri glavne komponente ljubezni: strast, intimnost in predanost. Romantična ljubezen običajno združuje strast in intimnost.

Na začetku razmerja ljudje občutijo močno strast, v tem obdobju možgani sproščajo dopamin, oksitocin in serotonin, kar povzroči občutek evforije in zaljubljenosti. Sčasoma ti občutki postanejo manj intenzivni, a se razvije globlja čustvena povezanost in razumevanje.

Soodvisna zveza

Soodvisna zveza je neuravnotežen in disfunkcionalen odnos, v katerem se en partner čustveno, fizično ali duševno pretirano zanaša na drugega. Pogosto sta oba partnerja medsebojno soodvisna, enkrat pa eden prevzame vlogo skrbnika.

Značilnosti soodvisne zveze:

  • ena oseba daje več, druga predvsem prejema
  • izogibanje konfliktom
  • občutek, da je treba prositi za dovoljenje
  • želja po reševanju težav v odnosu
  • prepričanje, da je treba vedno ugajati drugi strani
  • izguba občutka lastne identitete
  • poveličevanje partnerja, tudi ko si tega ne zasluži

Soodvisnost se lahko pojavi v romantičnih, družinskih, prijateljskih ali delovnih odnosih.

Neobvezna zveza

Takšna zveza pogosto vključuje seksualni odnos brez pričakovanj zvestobe ali predanosti. Lahko gre za razmerje za eno noč ali prijateljstvo z uslugami.

Takšni odnosi obstajajo v širokem razponu: od občasnih stikov do tesnejših prijateljskih povezav. Raziskave kažejo, da ljudje z več spolnimi izkušnjami lažje razumejo, kaj tak odnos pomeni, kot tisti z manj izkušnjami.

Neobvezne zveze so pogoste med mladimi odraslimi. Če temeljijo na komunikaciji in privolitvi, imajo lahko pozitivne učinke: izpolnijo potrebo po bližini, spolnosti ali druženju brez čustvene obremenitve, ki jo prinašajo resna razmerja.

FOTO: Deandrobot/Gettyiamges
FOTO: Deandrobot/Gettyiamges

Odprta zveza

Odprta zveza je dogovorjena nemonogamna zveza, kjer imata eden ali oba partnerja, ob medsebojnem soglasju, spolne odnose ali čustvene povezave z drugimi ljudmi.

Takšne zveze so lahko del neobvezujočih, romantičnih razmerij ali celo zakona.

Raziskave kažejo, da se v neko obliko odprte zveze v življenju vključi okoli 21 do 22 odstotkov odraslih.

Prednosti vključujejo večjo spolno svobodo, slabosti pa tveganje za ljubosumje in čustveno bolečino. Uspešne odprte zveze temeljijo na jasni komunikaciji, dogovorjenih mejah in medsebojnem spoštovanju.

Toksična zveza

Toksična zveza je odnos, v katerem je ogroženo čustveno, fizično ali duševno zdravje enega od vpletenih. V njej so pogosti  občutki sramu, ponižanosti, nerazumevanja ali pomanjkanja podpore.

Značilni znaki toksičnega odnosa:

  • pomanjkanje podpore
  • obtoževanje
  • tekmovalnost
  • nadzorovalno vedenje
  • nespoštovanje
  • laganje in manipulacija
  • sovražnost in ljubosumje
  • pasivna agresija
  • slaba komunikacija in stres

Včasih oba partnerja prispevata k toksičnosti, drugič pa eden s svojim vedenjem povzroča škodo, bodisi namenoma ali zaradi vzorcev, naučenih v otroštvu.

Toksični odnosi lahko močno škodijo zdravju: povečujejo stres, ki neposredno vpliva na srce in ožilje, ter povzročajo osamljenost, anksioznost in depresijo, piše Miss Zdrava.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
POKAZATELJI

Trije prvi znaki krhanja ljubezni

Globoke spremembe v odnosu se začno izražati s pogosto spregledanimi znaki.
27. 10. 2025 | 18:00
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Dokazi, da je jesen najbolj romantičen letni čas

Običajno je pomlad tista, ki slovi kot čas ljubezni, a nekateri strokovnjaki za odnose trdijo, da ta naziv pritiče jeseni. Prav zdaj menda na široko odpremo srca.
26. 10. 2025 | 18:45

Več iz teme

odnosispolnostpartnerski odnosirazmerje
ZADNJE NOVICE
23:26
Novice  |  Kronika  |  Doma
PO PROTESTNEM SHODU

Iz romskih naselij je slišati streljanje, na terenu policija (FOTO)

Slišati je bilo več posameznih in rafalnih strelov, so sporočili s PU Novo mesto.
28. 10. 2025 | 23:26
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Zelo redke bolezni

O njihovem poimenovanju ...
Marko Kočevar28. 10. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Naj Acova smrt ne bo zaman

V teh dneh me, tako kot večino Dolenjcev, preveva globoka žalost, pa tudi jeza.
Tanja Jakše Gazvoda28. 10. 2025 | 22:25
21:53
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ti astrološki znaki najpogosteje podcenjujejo druge! Ste med njimi?

Ko se naučijo delu odgovornosti tudi prepustiti, postanejo veliko boljši sodelavci in vodje ...
28. 10. 2025 | 21:53
21:52
Novice  |  Slovenija
SHOD, KI JE PRETRESEL DRŽAVO

Novo mesto vstalo po smrti Aleša Šutarja, zaradi incidenta posredovala policija (FOTO, VIDEO)

Na Glavnem trgu je množica, ki želi mir, varnost in predvsem odgovornost.
28. 10. 2025 | 21:52
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDNIK FILMA ELVIS ŠKORC

Mladi zvezdnik Maks: Morda sem veliko večji piflar, kot sem mislil (Suzy)

Slovenski filmski ustvarjalci zadnja leta delajo odlične mladinske filme, ki v dvorane privabijo množice gledalcev. Najnovejši je Elvis Škorc, ki na duhovit način predstavlja zamotan svet štirinajstletnika, ki že od mladih nog ve, da bo izumitelj.
28. 10. 2025 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Slovenija med varnejšimi državami EU

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Se bo elektrika podražila?

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
22. 10. 2025 | 08:09
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Slovenija med varnejšimi državami EU

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Se bo elektrika podražila?

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
22. 10. 2025 | 08:09
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Za koga je primeren investicijski kredit?

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
20. 10. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

V zadnjih 20 letih so delnice poskočile od 7 do 8 % na leto. Kako kaže zdaj?

Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha. O metodi DCA in pravem trenutku za vlaganje smo se pogovarjali z Damirjem Mrkuličem, višjim skrbnikom pri Triglav Investments.
22. 10. 2025 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Industrija

Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Zakaj strokovnjaki priporočajo to napravo za vaš dom

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
27. 10. 2025 | 08:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Utekočinjen naftni plin: je to tudi najboljša rešitev za vas?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Težave, ki vsaj enkrat v življenju doletijo 90% ljudi

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Kako do gladke in negovane kože za vedno?

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Pri severnih sosedih se razvija prava Silicijeva dolina

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
23. 10. 2025 | 12:02
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Razno
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki