Šest z zmenki povezanih strahov

Vas ob misli na zmenke preplavi tesnoba? Niste edini. Zmenke pogosto spremljajo strahovi, ki ljudi potiskajo v osamo in jih odvračajo od tega, da bi se s kom zbližali ali se vanj celo zaljubili.

A ne dovolite, da bi vaše odločitve hromil strah. Edina pot, da ga premagate, je soočenje z njim. Kateri so najpogostejši strahovi, ko gre za zmenke in kako jih premagat, razkriva Your Tango.

Strah pred zadrego

Morda vas skrbi, kako pristopiti k osebi, ki vam je všeč, ker ne veste, kaj reči. Morda vas je strah, da bi vas drugi opazovali ali se vam posmehovali. Ali imate občutek, da ne morete nadzorovati svojih besed ali odzivov.

Ta strah lahko omilite z umiritvijo telesnega odziva. Počasno, globoko dihanje, kar priporočajo tudi strokovnjaki za obvladovanje tesnobe, bo pomagalo umiriti srčni utrip in zbrati misli.

Tako boste lažje vstopili v pogovor na sproščen in samozavesten način.

FOTO: Zinkevych/Gettyimages

Strah pred zavrnitvijo

Zavrnitev in njene posledice niso prijetne. Zaradi strahu pred zavrnitvijo marsikdo sploh ne naredi prvega koraka. V mislih se porajajo negativne misli o tem, kaj bi se ob njej lahko zgodilo.

Pri tem je ključno okrepiti samozavest. Nizka samopodoba povzroča sram pred izražanjem čustev in otežuje spoprijemanje z zavrnitvijo. A resnica je, da gre življenje po zavrnitvi naprej.

Tveganje zanjo lahko zmanjšate tako, da pristopite do ljudi, za katere veste, da so samski, se prijavite na aplikacijo za zmenke ali prosite prijatelje, da vas s kom seznanijo.

Strah pred intimnostjo

Veliko ljudi se zaradi preteklih izkušenj ali osebnih prepričanj boji intimnosti.

Če ste med njimi, je povsem sprejemljivo, da poiščete strokovno pomoč. S partnerjem se poskusite čustveno povezati in postopno odstraniti čustvene zidove, ki ste jih morda zgradili okoli sebe.

FOTO: Gettyimages

Strah pred zavezanostjo

Morda se bojite odgovornosti, ki pride s partnerskim odnosom ali ne zaupate lastni presoji glede izbire partnerja.

Ta strah boste najlažje premagali z iskrenostjo: najprej do sebe in nato do osebe, ki vam je blizu. Zavedajte se, da boste, če nikoli ne boste tvegali, morda ostali brez resnične povezave. Ljubezen včasih zahteva pogum.

Strah pred zapuščenostjo

Nekateri se izogibajo zmenkom, ker jih skrbi, kako se bo razmerje razvilo v prihodnosti. Ženske, ki si želijo resne zveze, se včasih zaradi strahu, da se bo vse slabo končalo, odpovejo že prvemu srečanju.

Pomembno je sprejeti dejstvo, da prihodnosti ni mogoče napovedati. Osredotočite se na trenutni odnos in zaupajte, da bo šlo v pravo smer. O svojih strahovih se pogovorite z nekom, ki mu zaupate ali, če gre za globlje težave, povezane z zapuščenostjo, z usposobljenim strokovnjakom.

Strah pred mitom o sorodni duši

Prepričanje, da obstaja le ena prava oseba, mnoge zadrži pred tem, da bi sploh začeli hoditi na zmenke. Bojijo se, da jim oseba, ki jim je všeč, ni usojena ali da bi s kakšno napako pravo osebo izgubili.

FOTO: Nicoletaionescu/Gettyimages

Psiholog Michael Arn svetuje, da pozabite na ta mit. Po njegovem mnenju obstaja veliko ljudi, s katerimi bi se lahko čudovito ujemali, le spoznati jih morate.