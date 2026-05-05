Sezona naj se začne s čistim žarom, tu je nekaj trikov, kako do njega

Ko se temperature že lepo dvignejo in nas sončni dnevi vabijo na prosto, se začne tudi sezona žara. Če prej ne, jo začnemo na praznik dela, ki je že po tradiciji sinonim za sproščeno druženje s prijatelji, družino, predvsem ob vonjavah sveže pečenih čevapčičev, klobas in pleskavic. Potem ko je žar več mesecev počival v garaži ali kleti, ga zdaj postavimo na plan. In če ga ob koncu sezone nismo primerno očistili, nas pričakajo maščoba, zažgani ostanki hrane in neprijetne vonjave, ki so se več mesecev nabirali in zgoščevali. Če smo jesensko čiščenje preskočili, nas zdaj čaka manjši projekt. Dobra novica je vsaj to, da ne bomo potrebovali ne dragih čistil ne agresivnih kemikalij. Obstaja namreč dostopen in do okolja prijazen način, s katerim se lahko lotimo umazanije in zažganih ostankov. Ta preprosta rešitev pa se skriva v navadni rjavi čebuli.

Čebulo, ki v trgovini stane le nekaj centov, prerežimo na pol, jo nabodimo na vilice, potem pa z njo dobro podrgnimo po rešetkah. Ta način čiščenja bo najbolje deloval, ko imamo pred sabo vroč žar. Naravni sokovi bodo razgradili zažgane ostanke, hkrati pa bodo delovali antibakterijsko. Skratka: preprosto, poceni in učinkovito. Za posebno trdovratno maščobo je tu še pivo. Malo ga prelijemo po toplem žaru, kislina v pijači bo pomagala raztopiti umazanijo. Žar zatem samo še podrgnimo s krtačo ali krpo. Tudi soda bikarbona bo učinkovito delovala proti trdovratni maščobi, še posebno če jo zmešamo z vodo v pasto. Nanesimo jo na žar in ga podrgnimo. Limone delujejo podobno kot čebula. Prerežimo jih na pol in z njimi podrgnimo po rešetkah. Odstranile bodo maščobo, za seboj pa pustile svež vonj.

Naj bo še topel

Nikar ne čistimo hladnega žara! Maščoba se bo strdila in čiščenje bo postalo neprimerno težje. Najbolje je čistiti, dokler je žar še topel. Nikar ne pretiravajmo s kemikalijami: ostanki čistil lahko končajo v hrani, zato je veliko varneje uporabiti naštete naravne možnosti. Prav tako ne strgajmo pregrobo: noži in grobe žice lahko poškodujejo rešetke ter povzročijo, da se bo hrana še bolj prijemala.

Ko se lotimo peke, ne preskočimo segrevanja: dobro segret žar namreč zmanjšuje prijemanje hrane in olajša poznejše čiščenje. Ne pozabimo na olje; že nekaj kapljic olja preprečuje prijemanje hrane ter zmanjšuje nabiranje umazanije. Ne prezrimo spodnjega dela, maščoba pod rešetkami lahko povzroči dim, neprijetne vonjave in morebitne težave. Predvsem pa ne šokirajmo žara z vodo: nenadno hlajenje lahko poškoduje material.

Če bomo strgali pregrobo, se lahko kakšen kovinski delček znajde celo v hrani. FOTO: Stefka Pavlova/Getty Images