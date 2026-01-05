Si upate preveriti: podrobnost, ki jo najprej opazite, prinaša odgovor na pomembno vprašanje

Prva stvar, ki jo opazite na sliki, lahko nakazuje prisotnost skritih narcističnih lastnosti in ponuja odgovor na vprašanje, kaj te pomenijo za vašo osebnost. Osebe z narcističnimi potezami pogosto hrepenijo po pozornosti in občudovanju ter jim primanjkuje sposobnosti resničnega razumevanja čustev in stališč drugih. Sebe praviloma dojemajo kot superiorne, prepričane so, da so boljše od drugih in iščejo stalne pohvale za svoja dejanja. Hkrati narcisi redko priznajo napake in verjamejo, da imajo vedno prav. Čeprav niso popolnoma nesposobni izražati empatijo, le težko razumejo čustva in potrebe drugih. Ta preprosti vizualni test vam lahko pomaga ugotoviti, kako močno so te lastnosti izražene pri vas. Kaj torej najprej opazite na sliki? Ravno to razkriva raven vaše narcističnosti in način, kako se ta izraža.

FOTO: Sensa.rs

Most

Most najprej opazijo ljudje, ki imajo težave z empatijo. Ste precej hladna oseba, čustva drugih vam niso najpomembnejša in jih pogosto niti ne zaznate, vsekakor pa se z njimi ne obremenjujete. Morali bi razviti empatijo, saj vam ta ne bi pomagala le pri razumevanju drugih, temveč bi z njo bolje razumeli tudi sebe. Za razvoj empatičnih lastnosti morate spoznati samega sebe in ozavestiti svoje misli, čustva ter želje.

Reko

Reko (ali cesto) najprej zaznajo osebe, katerih glavna narcistična lastnost je skrb za družbeni status. Zavedate se, da denar in status za harmoničen odnos nista najpomembnejša, vendar ljudi pogosto ocenjujete skozi prizmo položaja v družbi in prihodkov. Včasih vam status, vpliv in bogastvo pomenijo več kot način, kako se nekdo obnaša do okolice, tudi do vas. Da bi bili pri drugih bolje zapisani, se hočete za vsako ceno vzpenjati po družbenih lestvicah ter ste, sploh do tistih, ki so više od vas, pogosto kritični in ljubosumni nanje.

Čolne

Čolne najprej opazijo ljudje, ki so prepričani, da so boljši od ostalih. Ego vam velikokrat stoji na poti do uspeha: morali bi opustiti prepričanje, da vi vse najbolje veste, in bolj zaupati drugim. Naučiti se morate sprejemati svoje napake in se ne pretirano obremenjevati z mnenjem drugih. Če čutite, da se s tem ne morete soočiti, poiščite strokovno pomoč. To bi vam pomagalo postati bolj odprti in samozavestni. Ne bojte se prositi ljudi za pomoč, ko jo potrebujete, saj je to lahko prvi korak k srečnemu in izpolnjenemu življenju.

Dekle

Deklico najprej opazijo le tisti, ki potrebujejo odmor od telefona, torej digitalno detoksikacijo in več preživetega časa brez raznih elektronskih naprav. Ko si boste to privoščili, še enkrat opravite test, svetuje sensa.hr.