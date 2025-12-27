Skoraj vsak drugi Slovenec nepravilno uporablja hladilnik, to nas lahko udari po žepu

V agenciji The Canonical Agency so objavili zelo zanimivo raziskavo, ki govori o tem, kako Slovenci uporabljamo hladilnike. Skoraj 50 odstotkov jih uporablja nepravilno, zaradi česar pride do zavržene hrane. Gospodinjstva pri nas letno zavržejo okrog 72.018 ton hrane, kar je, gledano na Evropsko unijo, sicer ena nižjih številk. V povprečju pa slovensko gospodinjstvo letno zavrže približno 84 kilogramov hrane. Na koncu se to pozna tudi v denarnicah ljudi. Povprečno slovensko gospodinjstvo tako letno izgubi zaradi zavržene hrane okrog 100 evrov.

47 odstotkov vprašanih nima hladilnika na priporočeni temperaturi

Raziskava Univerze v Ljubljani iz letošnjega leta kaže, da približno 47 odstotkov vprašanih nima svojega hladilnika na priporočeni temperaturi. Pravilna temperatura pa je zelo pomembna, da ne pride do pokvarjene in posledično zavržene hrane. Priporočena temperatura hladilnika je sicer med 2 in 5 stopinjami Celzija. Dobro je, da ni višja, saj lahko postanejo živila nevarna za uživanje. Po pisanju omenjene agencije so v eni drugi študiji iz leta 2021 pregledali hladilnike iz 50 gospodinjstev. Rezultat pa tudi tam ni bil najboljši. Odkrito je bilo, da jih je kar 50 odstotkov delovalo nad priporočeno temperaturo. Študija iz letošnjega leta kaže, da več kot 20 odstotkov vprašanih meni, da je temperatura 8 stopinj Celzija še vedno ustrezna za shranjevanje hrane, a to ne drži.

Zelo pomembno je, da hrano pravilno razporejamo v hladilniku. V tem so Slovenci dobri, saj se je v raziskavi pokazalo, da približno 66 odstotkov vprašanih živila razporeja pravilno. In kako pravilno razporejati? Dobro je, da s hrano in pijačo ne preobremenimo hladilnika, da bo zrak lahko dobro krožil. Dobro je tudi, da kuhane jedi damo na police nad surovimi, surovo meso in ribe pa naj bodo na spodnji polici zaradi morebitnega kapljanja. Pri razvrščanju je tudi dobro, da damo omake in začimbe v vrata, torej na police, ki so tam, sadje in zelenjavo pa v predale, še priporočajo v agenciji.