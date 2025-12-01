Skrita resnica sodobnih detergentov: zaradi te napake bo perilo slabše oprano, bolj togo in neprijetno

Pogosto se vprašamo, koliko pralnega praška v resnici potrebujemo, da se perilo v pralnem stroju res dobro opere. Ali drži, da bo večja količina detergenta bolj učinkovito očistila tkanine? Strokovnjaki pravijo, da ne. Detergenti, ki so na trgovskih policah na voljo danes, nimajo veliko skupnega s tistimi, ki so jih uporabljale naše mame in babice. Sodobna sredstva za pranje perila so izjemno koncentrirana, polna močnih učinkovin in encimov, ki razgrajujejo maščobo in umazanijo že v minimalnih količinah (in tudi pri nižjih temperaturah). Pravzaprav so tako učinkovita, da lahko prevelik odmerek rezultat pranja celo poslabša, posledično pa perilo po končanem pranju ostane milnato, togo in neprijetno na dotik, pogostokrat niti ne diši lepo.

Prepričanje, da več penjenja pomeni bolj učinkovito čiščenje, nikakor ne drži.

Sodobna sredstva razgrajujejo maščobo in umazanijo že v minimalnih količinah in tudi pri nižjih temperaturah. FOTO: Getty Images

Tudi stroji so danes drugačni. Večina sodobnih naprav spada med varčne modele, ki porabijo občutno manj vode kot njihovi predhodniki. Manj porabljene vode pomeni, da se prevelika količina praška, ki smo jo vsuli v predalček, med pranjem ne bo v celoti raztopila in izprala. Ostanki praška se bodo ujeli med vlakna in povzročili neprijeten vonj oblačil, celo izgubo mehkobe, za nameček pa lahko še dražijo kožo.

Pena je lahko težava

Ko pa dodamo le žlico detergenta, se ta popolnoma raztopi, optimalno deluje in se v celoti tudi izpere. Rezultat je bolj čisto perilo, ne pa bolj milnato. Prepričanje, da več penjenja pomeni tudi bolj učinkovito čiščenje, nikakor ne drži. Pena je morda videti impresivno, nikakor pa ni pravo merilo učinkovitosti. Preveč pene za pralni stroj predstavlja celo težavo. Senzorji jo namreč zaznajo in sprožijo dodatne cikle izpiranja, kar pomeni več časa, več vode in več porabljene energije. Hkrati se pri tem zmanjša ključni mehanski učinek, torej, drgnjenje oblačil med sabo. Ravno to gibanje je tisto, ki v kombinaciji z detergentom najbolj učinkovito odstranjuje umazanijo. Preveč pene pa to gibanje zaduši.

Če uporabimo preveč detergenta, bo perilo po končanem pranju milnato, togo in neprijetno na dotik, pogostokrat niti ne diši lepo. FOTO: Lumenst/Getty Images

Zmanjšanje količine detergenta na eno samo jedilno žlico pa ne pomeni le bolj čistega perila. Pomeni tudi, da bo ena embalaža držala bistveno dlje, poleg finančnega prihranka pa je tu še okoljevarstveni vidik: manj plastike, manj kemikalij v odpadni vodi in manjše obremenjevanje čistilnih naprav.